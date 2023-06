dritte Staffel geben wird. Die zweite Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ ging vor einigen Monaten zu Ende. Die Story von Familie Wolf zeigt persönliche und berufliche Herausforderungen der 60er-Jahre. Nach langer Stille fragen sich Fans nun, ob es einegeben wird.

Kaum ging die zweite Staffel der ARD-Serie zu Ende, fragen sich Fans schon, ob sie eine weitere Fortsetzung erhalten wird. Hier erfahrt ihr, was bisher zu einer möglichen Staffel 3 bekannt ist.

Gibt es eine dritte Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre?“

Bisher wurde von der ARD noch keine dritte Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ angekündigt. Der Sender macht es für gewöhnlich davon abhängig, wie erfolgreich eine neue Serie ist, bevor eine weitere Staffel in Auftrag gegeben wird. Sobald es Neuigkeiten zu einer möglichen Fortsetzung von „Unsere wunderbaren Jahre“ gibt, findet ihr diese hier.

Wann startet Staffel 3 von „Unsere wunderbaren Jahre“ im Ersten?

Da Staffel 3 von „Unsere wunderbaren Jahre“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend auch noch keinen Starttermin für eine weitere mögliche Fortsetzung. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel lagen jedoch rund drei Jahre, weshalb sich vermuten lässt, dass Fans sich auch bei einer möglichen dritten Staffel eine ganze Weile gedulden müssten, bis diese im TV ausgestrahlt werden würde. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Wie viele Folgen hat Staffel 3 von „Unsere wunderbaren Jahre“?

Staffel 1 von „Unsere wunderbaren Jahre“ umfasst insgesamt drei Folgen, während Staffel 2 sechs beinhaltet. Aus diesem Grund lässt sich nicht genau sagen, wie viele Episoden eine weitere Fortsetzung umfassen würde. Sobald genauere Informationen zu der Folgenanzahl sowie der Länge und Titel der einzelnen Episoden bekannt gegeben werden, erfahrt ihr dies hier.

Gibt es Staffel 3 als Stream in der ARD-Mediathek?

Staffel 3 von „Unsere wunderbaren Jahre“ wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aus diesem Grund steht bisher auch noch nicht fest, ob die Fortsetzung in der ARD-Mediathek verfügbar sein würde. Da die Episoden von Staffel 2 jedoch bereits vor der Ausstrahlung im TV auf der Plattform verfügbar waren, lässt sich vermuten, dass dies auch bei einer Fortsetzung der Fall sein würde.

Worum könnte es in Staffel 3 gehen?

Die ersten beiden Staffeln von „Unsere wunderbaren Jahre“ verfolgen das Leben der Familie von Fabrikantenerbin Christel Wolf in den späten 1960er Jahren. Die Familie wird mit zahlreichen Herausforderungen, aber auch der Erfüllung von Träumen konfrontiert. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich Fans der Serie fragen, wie es mit Christel, Margot, Ulla und Co. weitergeht. Da eine dritte Staffel noch nicht offiziell bestätigt wurde, lassen sich bezüglich der Handlung jedoch nur Vermutungen aufstellen. Sicher dürfte jedoch sein, dass Zuschauer weitere Einblicke in das Leben der Familie Wolf erhalten würden.

Die Besetzung von Staffel 3 von „Unsere wunderbaren Jahre“ im Überblick

Da eine dritte Staffel von „Unsere wunderbaren Jahre“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, steht aktuell auch noch nicht fest, wer die Darsteller in dieser sein würden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für eine weitere Fortsetzung zurückkehren würde. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Unsere wunderbaren Jahre“ im Überblick:

Katja Riemann als Christel Wolf

Damian Hardung als Winne Wolf

Elisa Schlott als Ulla Wolf

Anna-Maria Mühe als Margot Böcker

Hans-Jochen Wagner als Walter Böcker

Rocio Luz als Gabriela Illias

Ludwig Trepte als Jürgen Vielhaber

Hanna Plass als Regina Vielhaber

Ella Lee als Betty Vielhaber

David Schütter als Tommy Weidner

Vanessa Loibl als Gundel Krasemann

Merlin Sandmeyer als Benno Krasemann

Valerio Morigi als Matteo Morabito

Patricl Joswig als Manfred Scholz

Anna Drexler als Annemarie

Omid Memar als Bijan Bassiri

Mohammad-Ali Behboudi als Dr. Bassiri

Neda Rahmanian als Sahra Bassiri

„Unsere wunderbaren Jahre“: Darum geht es in Staffel 1

Mit der Währungsreform 1948 beginnt für die meisten Deutschen nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein neuer Lebensabschnitt. Jeder Bürger, der sich in die Schlange der örtlichen Bank einreiht, bekommt 40 D-Mark ausgehändigt, mit denen er nun ein neues Leben aufbauen kann. Auch das Fabrikanten-Ehepaar Christel und Eduard Wolf träumt mit seinen drei Töchtern Ulla, Gunde und Margot von einer besseren Zukunft. Die Geschwister und ihre Freunde begeben sich auf verschiedene Lebenspfade, die sie verschiedene Ecken der noch jungen Republik führen. Dabei werden sie mit dem Erfüllen und Scheitern von Träumen und der großen Liebe konfrontiert.

„Unsere wunderbaren Jahre“: Darum geht es in Staffel 2

Das Leben der Familie von Fabrikantenerbin Christel Wolf ist in den späten 1960er Jahren von Veränderungen und neuen persönlichen Herausforderungen gezeichnet. Während Christel ihren Familienbetrieb in Altena im Sauerland mit eiserner Hand führt, werden nun ihre drei Töchter damit konfrontiert, dass ihre eigenen Kinder langsam erwachsen werden und nach persönlichen Freiheiten und Selbstbestimmung streben.