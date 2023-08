In der neuesten Folge der RTL-Sendung „Undercover Boss“ ging es um die Modekette „Adler“. Aufsichtsrätin Maren Wolters gab sich als Quereinsteiger aus. Fans der beliebten Show kennen die Regeln: Der „Undercover Boss“ verändert seinen Look und schaut inkognito in einzelne Bereiche des Unternehmens hinein.

Lederjacke statt Business-Look

Aus der 29-jährigen Businesslady Maren Wolters wurde Laura Köster. Diese fiel mit einem speziellen Look auf: braune Bobfrisur, rote Lippen und eine Lederjacke. „Ich hatte noch nie so eine Typveränderung in dem Umfang“, betonte die Aufsichtsrätin, die unter keinen Umständen von ihren Mitarbeitern erkannt werden wollte.

Maren Wolters vor und nach ihrer Typveränderung.

© Foto: RTL

„Undercover Boss“ muss Toilette putzen

Während ihres Undercover-Einsatzes lernte Maren Wolters auch die Arbeit der Reinigungskraft Sabine kennen. Sie ist für die Ordnung zweier „Adler“-Filialen in Brandenburg zuständig. „Man darf so eine Reinigung nicht vergleichen wie zu Hause: So ein Laden ist etwas ganz anderes. Man steht schon etwas unter Zeitdruck“, machte Sabine direkt am Anfang klar. Boden wischen und fegen sowie die Toiletten schrubben – kein leichter Job, der für Sabine allerdings Alltag ist. Wie hat sich der „Undercover Boss“ verkauft? Sehr gut! Mit Bravour brachte sich die Filialen auf Vordermann – ganz zur Freude von Sabine: „Die hat sich super geschlagen.“

Putzfrau kritisiert Maren Wolters für ihren Look