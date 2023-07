In der neuesten Folge der RTL-Sendung „Undercover Boss“ hat sich alles rund ums Hotelgewerbe gedreht. Ben Brahim, Geschäftsführer einer großen Kette im Gastgewerbe, hat sich als Quereinsteiger ausgegeben. Fans der Unterhaltungsshow kennen das Prinzip: Der „Undercover Boss“ verändert seinen Look und schaut inkognito in einzelne Felder des Unternehmens hinein.

Vorher und nachher: „Undercover Boss“ Ben Brahim als Quereinsteiger Tarek.

© Foto: RTL

„Undercover Boss“ lernt harte Arbeit des Zimmermädchens kennen

Ben Brahim, der in die Rolle von Tarek schlüpft, hat unter anderem die Arbeit der Zimmermädchen kennengelernt. Kein leichter Job: Hotelsuiten putzen und Betten beziehen – und das innerhalb von wenigen Minuten. „Ich habe großen Respekt vor der Abteilung“, gibt der „Undercover Boss“ am Ende seines anstrengenden Arbeitstags zu.

Zimmermädchen nicht zufrieden mit der Leistung des Chefs

Angeleitet wird der „Quereinsteiger“ von der erfahrenen und sehr genauen Housekeeperin Laura Wahl. Sie ist allerdings nicht ganz zufrieden mit der Leistung von Tarek. „Schade, dass es am Ende ein paar Fehler zu viel waren“, bewertet sie seine Arbeit. Was sie zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht ahnt: Sie wird Tarek wenig später wiedersehen ...

„Undercover Boss“ lässt Maske fallen – Zimmermädchen bricht in Tränen aus

Wie in jeder „Undercover Boss“-Folge lässt der verkleidete Chef seine Maske fallen und zeigt seinen Mitarbeitern, mit wem sie eigentlich zu tun hatten. Eine Erkenntnis, die für Laura überraschend kommt. Als sich Ben Brahim als Geschäftsführer der Hotelkette vorstellt, bricht sie in Tränen aus. Sie greift zum Taschentuch und entschuldigt sich bei ihrem Vorgesetzten. Dieser hat nur gute Worte für seine engagierte Mitarbeiterin übrig: „Du bist sehr herzlich, du warst sehr lieb zu mir. Du hast versucht, mir alles in Ruhe zu zeigen. Das hast du super gemacht!“

„Undercover Boss“ Ben spendiert Laura ein Kinderzimmer