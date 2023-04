Der „Freitag im Ersten“ wird an Karfreitag sehr emotional. Am 07.04.2023 läuft „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“. In dem Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Susann Pásztor basiert, erfährt eine lebenserfahrene Künstlerin, dass sie unheilbar krank ist. Entgegen ihrer Pläne freundet sie sich mit dem ehrenamtlichen Sterbehelfer und dessen Sohn an – und eine berührende Reise beginnt.

Die ausführliche Handlung, alles zur Ausstrahlung und weitere Infos zum Film mit Iris Berben findet ihr hier im Überblick.

„Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“: Sendetermin und Sendezeit

Der „Freitag im Ersten“ zeigt seit einigen Jahren ganz unterschiedliche Filme zur Primetime. Nun ist es auch für den Film „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ so weit.

Das ist der Sendetermin und die Sendezeit:

Freitag, 07.04.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Gibt es den Film in der ARD-Mediathek?

Wer den Film zur Primetime verpasst, hat Glück: „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ ist ab dem 7. April 2023 in der ARD-Mediathek als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“?

Karla lebte in ihren frühen Jahren als Fotografin von Musikbands. In ihrem Alltag hieß es damals: Tourneen, Joints und Rock’n’Roll. Mittlerweile ist sie in ihren Sechzigern und das Leben ändert sich. Karla hat nämlich gerade erfahren, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist. Auf Sentimentalitäten hat sie keine Lust.

Der ehrenamtliche Sterbehelfer Fred meint es zwar gut mit ihr, doch sie möchte mit ihrem Schicksal allein bleiben. Freds Sohn Phil darf ihr jedoch etwas behilflich sein, indem er ihre Konzertfotos für die Nachwelt archiviert. Dabei lernt er die aufgeschlossene Studentin Rona kennen. Für Karla, Phil und Fred beginnt eine wundervolle Reise.

Karla (Iris Berben) bekommt eine schreckliche Diagnose: In wenigen Monaten wird sie sterben. Die restliche Zeit möchte sie nicht mit traurigen Gefühlen verbringen.

© Foto: ARD Degeto/Hagen Bogdanski

„Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ : Besetzung am 07.04.2023

Iris Berben übernimmt die Hauptrolle von Karla Jenner, die ihr Leben wieder in einen Farbtopf tunkt. Welche Schauspieler ebenfalls im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Karla Jenner – Iris Berben

Fred Wiener – Godehard Giese

Phil Wiener – Claude Heinrich

Rona – Zoë Valks

Klaffki – Axel Werner

Maria – Bärbel Schwarz

Ruppel – Hasan Ali Mete

Max – Lennard Conrad

Arne – Matthias Bundschuh

Ole – Ivo Kortlang

Brigitte – Ulrike Bliefert

Andrea – Anne Düe

Ärztin – Franziska Junge

Herr Merz – Marian Meder

Lehrer Herr Krähe – Maximilian Dirr

Gudrun Feuser – Daphna Rosenthal

Verkehrspolizist – Charles Lemming

Wann und wo wurde „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ gedreht?

Beim Filmschauen kommt bei vielen Zuschauern die Frage nach dem Drehort auf. „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“ wurde vom 7. September bis zum 5. Oktober 2021 in Berlin gedreht. Über genaue Locations war vorab nichts bekannt.

Das Buch zum Film

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Susann Pásztor. Darin steht Sterbehelfer Fred im Mittelpunkt, der versucht, Karla in ihren letzten Monaten zu helfen. Wie auch im Film scheitert er zunächst, doch durch seinen Sohn Phil findet er einen Draht zu Karla. Das Buch erschien bereits am 16.08.2018.