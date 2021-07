In der Nacht von Samstag auf Sonntag kommt es in der Ultimate Fighting Championship zu einem echten Highlight im Octagon: Mit Conor McGregor und Dustin Poirier treten dann bei UFC 264 zwei der ganz großen Fighter der Liga zum dritten Mal gegeinander an. Nach ihrem Aufeinandertreffen bei UFC 178 im September 2014 und dem Rückkampf im Januar 2021 geht die Fehde der beiden nun also in die nächste Runde. Am selben Abend erwartet uns im Weltergewicht noch ein heißer Fight. Gilbert Burns (Nummer Zwei im Weltergewicht) und Stephen Thompson (Nummer Vier) werden im 3-Runden-Fight um den Sieg kämpfen.

Doch Kampfsport-Fans können sich wie üblich auf weitere spannende Fights und eine aufregende Show freuen.

Wann startet der Kampf McGregor gegen Poirier ?

? Welche Kämpfe stehen noch auf der Fight Card von UFC 264?

von UFC 264? Wo wird das Event live im TV oder Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung bekommt ihr hier.

UFC 264: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Poirier vs. McGregor?

UFC 264 mit dem Hauptkampf Dustin „The Diamond“ Poirier vs. „The Notorious“ Conor McGregor findet am 11.07.2021 statt. Ausgetragen wird der Kampf in der T-Mobile Arena in Nevada im US-Bundesstaat Texas. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Bis zum Hauptkampf zwischen Poirier und McGregor müssen sich deutsche Fans allerdings bis etwa 06:00 Uhr morgens gedulden.

Event: UFC 264, Main-Card

UFC 264, Main-Card Datum: 11.07.2021

11.07.2021 Start nach deutscher Uhrzeit: 11.07.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

11.07.2021, 04:00 Uhr (MEZ) Vorprogramm 1 (Early Prelims) : 00:15 Uhr - 02:00 Uhr

: 00:15 Uhr - 02:00 Uhr Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

UFC 264 Fight-Card und Termine: Diese Kämpfe finden am 11.07.2021 statt

Neben dem Hauptkampf zwischen Poirier und McGregor stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 264 am 11.07.2021 im Überblick:

UFC 264 Main-Card am 11.07.2021

Kampf im Leichtgewicht:

Dustin Poirier vs. Conor McGregor

Kampf im Weltergewicht:

Gilbert Burns vs. Stephen Thompson

Kampf im Schwergewicht:

Tai Tuivasa vs. Greg Hardy

Kampf im Bantamgewicht der Frauen:

Irene Aldana vs. Yana Kunitskaya

Kampf im Bantamgewicht:

Sean O'Malley vs. Kris Moutinho

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 11.07.2021

Jennifer Maia vs. Jessica Eye (Fliegengewicht der Frauen)

Omari Akhmedov vs. Brad Tavares (Mittelgewicht)

Zhalgas Zhumagulov vs. Jerome Rivera (Fliegengewicht)

Hu Yaozong vs. Alen Amedovski (Mittelgewicht)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 11.07.2021

Carlos Condit vs Max Griffin (Weltergewicht)

Niko Price vs. Michel Pereira (Weltergewicht)

Ryan Hall vs. Ilia Topuria (Fliegengewicht)

Trevin Giles vs. Dricus du Plessis (Mittelgewicht)

Dustin Poirier vs. Conor McGregor live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 264

DAZN wird UFC 264 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zu Dustin Poirier vs Conor McGregor und allen weiteren Kämpfen . Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und Sebastian Hackl. Unterstützt werden sie vom Experten Peter Sobotta.