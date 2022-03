Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist am heutigen Dienstag, den 29.03.2022, zu Gast beim ärgsten Verfolger Israel.

Der DFB-Nachwuchs kann mit einem Sieg im Qualifikationsspiel einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket machen. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo strebt im zweiten Spiel des Jahres in Petach Tikwa den zweiten Sieg an. Bei einem Erfolg hätte Deutschlands U21 bereits fünf Punkte Vorsprung auf Israel und damit zwei Spieltage vor Ende der EM-Qualifikation gute Chancen auf Rang eins in der Gruppe und das direkte EM-Ticket.

Wer zeigt heute das U21-Länderspiel Deutschland gegen Israel live im TV ?

? Gibt es eine Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zu Deutschland gegen Israel.

U21 Deutschland gegen Israel – EM-Quali 2022: Uhrzeit, Übertragung, Anstoß, Stadion

Im Kampf um das EM-Ticket kann die deutsche U21 fast schon alles klar machen. Bei einem Sieg bei Verfolger Israel wäre Tabellenführer Deutschland Platz eins in der Gruppe B bei dann noch zwei ausstehenden Spielen kaum noch zu nehmen. Das Länderspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Israel findet am heutigen Dienstag, den 29.03.2022 um 17:00 Uhr statt. Die Partie wird im HaMoshava-Stadion in Petah Tikva (Israel) ausgetragen.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland U21, Israel U21

: Deutschland U21, Israel U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 9. Spieltag

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B, 9. Spieltag Datum und Uhrzeit : Dienstag, 29.03.2022 um 17:00 Uhr

: Dienstag, 29.03.2022 um 17:00 Uhr Start der Übertragung im TV und Stream: 16:30 Uhr

Spielort/Stadion: HaMoshava-Stadion in Petah Tikva (Israel)

U21 Deutschland – Israel heute live im TV: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Hinsichtlich einer Übertragung des U21 EM-Qualifikationsspiels im frei empfangbaren Fernsehen gibt es gute Nachrichten für alle Fußballfans. Das Länderspiel wird live im Free-TV übertragen.

Der Sender ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge.Die Übertragung mit Moderator Christian Düren, Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler beginnt um 16:30 Uhr.

Fußball heute: U21 EM-Qualifikation im kostenlosen Livestream sehen

Zusätzlich zur Übertragung im Free-TV, gibt es einen Livestream auf Joyn. Dieser ist allerdings kostenpflichtig und benötigt ein Abonnement.

Die kostenlosen Alternativen gibt es zum einen auf der Webseite von ProSieben Maxx, zum anderen bietet bietet ran.de einen kostenlosen Livestream an. Hierfür ist weder eine Registrierung noch ein Abo von Nöten.

Alle Infos zur Übertragung der deutschen U21 Nationalmannschaft heute gegen Israel im Überblick: