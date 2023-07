Am heutigen Sonntag, den 30. Juli 2023, findet das Finale der U19-Europameisterschaft der Frauen statt. Die DFB-Auswahl trifft nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich im Endspiel auf Spanien. Mit insgesamt sechs EM-Titeln ist die deutsche Mannschaft bei den U19-Juniorinnen zwar Rekordhalter, allerdings liegt der letzte Triumph schon einige Zeit zurück. 2011 gewann eine Auswahl um die heutige WM-Spielerin . Die DFB-Auswahl trifft nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich im Endspiel auf. Mit insgesamt sechs EM-Titeln ist die deutsche Mannschaft bei den U19-Juniorinnen zwar Rekordhalter, allerdings liegt der letzte Triumph schon einige Zeit zurück. 2011 gewann eine Auswahl um die heutige WM-Spielerin Kathrin Hendrich den Pokal. Im vergangenen Jahr hatte sich Spanien im Finale gegen Norwegen durchsetzen und den Titel gewinnen können.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Finale der U19-EM der Frauen und die Übertragung im Free-TV und Stream.

U19-Finale, EM der Frauen 2023: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Finale bei der U19-Europameisterschaft der Frauen findet am Sonntag, den 30. Juli 2023, statt. Im Endspiel stehen sich Deutschland und Spanien gegenüber. Anstoß der Partie ist um 17:30 Uhr im Den Dreef Stadion in Löwen in Belgien. Das Endspiel wird live sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen.

Alle Informationen zum Finale im Überblick:

U19-Nationalmannschaften der Frauen : Deutschland, Spanien

: Deutschland, Spanien Wettbewerb : U19-Europameisterschaft 2023, Finale

: U19-Europameisterschaft 2023, Finale Datum und Uhrzeit : Sonntag, 30.07.2023 um 17:30 Uhr

: Sonntag, 30.07.2023 um 17:30 Uhr Spielort: Den Dreef Stadion in Löwen in Belgien

Welcher Sender überträgt das Finale der U19-EM der Frauen im Free-TV?

Die Fans fragen sich, wo das Endspiel der U19-Europameisterschaft 2023 heute live im Free-TV zu sehen ist. Die Antwort: Das Finale zwischen Deutschland und Spanien wird heute live bei Sport1 übertragen.

U19-EM 2023: Das Endspiel live im Stream sehen

Für das Finale der U19-Europameisterschaft 2023 gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sport1 überträgt die Partien in einem kostenlosen Livestream. Außerdem zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Endspiel.

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : -

: - Livestream: sport1.de & DAZN

U19-EM der Frauen 2023: Die U19-Europameister der letzten zehn Jahre

Bei den U19-Europameisterschaften in den vergangenen Jahren konnte Deutschland zuletzt 2011 den Titel holen.

Ein kurzer Überblick der Titelträger der letzten zehn Jahren: