Kathrin Hendrich gehört mit zu den wichtigsten Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der gehört mit zu den wichtigsten Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die Verteidigerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will. Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Faktem zu Kathrin Hendrich

Alle Fakten zu Kathrin Hendrich auf einen Blick:

Name : Kathrin-Julia Hendrich

: Kathrin-Julia Hendrich Spitzname : „Kathy“

: „Kathy“ Geburtstag : 6. April 1992

: 6. April 1992 Sternzeichen : Widder

: Widder Geburtsort : Eupen, Belgien

: Eupen, Belgien Staatsangehörigkeit : Deutsch und Belgisch

: Deutsch und Belgisch Größe : 174 cm

: 174 cm Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Position : Abwehr

: Abwehr Verein : VfL Wolfsburg (seit 2020)

: VfL Wolfsburg (seit 2020) Freund: Sebastian Griesbeck

Sebastian Griesbeck Instagram: kathy_hendrich

Kathrin Hendrich privat: Freund und Familie

Bruder: Der Moderator, Komiker und Entertainer Die Eltern von Kathy Hendrich leben noch immer in Belgien an der Grenze zu Deutschland. Sie fühlt sich nach eignen Angaben in beiden Ländern wie zu Hause. Hendrich hat noch einen älteren: Der Moderator, Komiker und Entertainer Markus Hendrich

Kathy Hendrich ist mit dem Fußballer Sebastian Griesbeck zusammen. Griesbeck spielt für Eintracht Braunschweig.

Gehalt von Kathrin Hendrich: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen für die Spielerinnen aber Prämien, die bei bestimmten Erfolgen gezahlt werden. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Lebenslauf und Karriere von Kathrin Hendrich: So kam sie zum Fußball

Kathrin Hendrich ist in Eupen, Belgien, an der Grenze zu Deutschland geboren. Ihre Mutter ist Belgierin, ihr Vater Deutscher. Entsprechend hat ihre Fußball-Karriere erst in Belgien begonnen: Mit sieben Jahren stieg sie bei ihrem Heimatverein FC Eupen ein. Als Elfjährige erfolgte dann der Wechsel nach Deutschland: Da die Stadt Aachen nur wenige Kilometer von Eupen entfernt liegt, begann sie dort für den FC Teutonia Weiden zu spielen. 2009 wurde Kathy Hendrich von Bayer 04 Leverkusen aufgenommen – und als der Verein 2010 in die Bundesliga aufstieg, durfte auch Hendrich ihr Bundesliga-Debüt feiern. Als Verteidigerin überlässt sie das Toreschießen meistens anderen – trotzdem hat sie natürlich auch schon das eine oder andere Tor geschossen.

2014 wurde Hendrich vom 1. FFC Frankfurt verpflichtet. Dort durfte sie sich dann sogar richtig feiern lassen: Die Mannschaft wurde 2015 Champions League Sieger. 2018 stand dann der nächste Wechsel an, diesmal zum FC Bayern München. Seit 2020 spielt Kathy Hendrich beim VfL Wolfsburg – gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen aus der deutschen Nationalmannschaft.

In die A-Nationalmannschaft kam Kathrin Hendrich 2014. Doch hat sie die ersten Jahre kaum gespielt. Bei der EM 2017 war sie zwar im Kader – kam aber nur ein einziges Mal zum Einsatz. Ähnlich auch bei der WM 2019, wo sie zweimal auf dem Platz stand. Ganz anders war es dann bei der Europameisterschaft 2022: In England wurde Kathy Hendrich zur Stammspielerin und war bei jedem Spiel auf dem Platz.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.