Da dachte man, „Wetten, dass..?“ wäre das TV-Comeback des Jahres, dann haut ProSieben diese Ankündigung raus: „TV Total“ kommt 2021 zurück! Nachdem die Gerüchteküche bereits seit Tagen gebrodelt hatte, verkündete Senderchef Daniel Rosemann in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Montag, 08.11.2021: Der TV-Hit kehrt noch in dieser Woche zurück auf die Bildschirme! Wer allerdings auf ein Wiedersehen mit Stefan Raab hofft, wird enttäuscht. Die Neuauflage der Kult-Show geht mit einem neuen Moderator an den Start.

Wann läuft „TV Total“ 2021? Was ist neu? Was kommt wieder zurück? Wir haben euch alle bekannten Infos zum Comeback im Überblick.

„TV Total“ 2021: So wird das Comeback

Neuer Moderator, neuer Sendeplatz. Doch die Fans des Formats dürfen sich auch auf Altbekanntes freuen: das legendäre Nippelboard und die Band Heavytones kehren zurück. Arg viel mehr ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. In einer kurzen Pressemitteilung veröffentlichte ProSieben lediglich folgende Zitate zum Comeback:

„TV total“-Gastgeber Sebastian Pufpaff: „Endlich.“

„TV total“-Produzent Stefan Raab: „Isch gucke.“

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: „We Love To Entertain You total.“

„TV Total“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Bis zur Absetzung 2015 lief „TV Total“ mit Stefan Raab montags bis donnerstags im Late-Night-Programm nach 23 Uhr. Für das Comeback hat ProSieben der Show einen neuen Sendeplatz eingerichtet: „TV Total“ läuft 2021 immer mittwochs zur Primetime.

Die kommenden Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

10.11.2021 um 20:15 Uhr

17.11.2021 um 20:15 Uhr

24.11.2021 um 20:15 Uhr

01.12.2021 um 20:15 Uhr

(Wir aktualisieren diese Liste fortlaufend.)

„TV Total“ 2021: Stream auf Joyn

Wer die Show nicht im TV anschauen kann, hat online die Möglichkeit: „TV Total“ ist als Stream auf Joyn verfügbar.

„TV Total“ 2021: Wiederholung

Noch ist nicht bekannt, ob es eine Wiederholung auf ProSieben geben wird. Wer die Show verpasst hat, kann sie sich aber nachträglich online ansehen.

„TV Total“ 2021: Neuer Moderator Sebastian Pufpaff

Er tritt in sehr große Fußstapfen: Für das Comeback von „TV Total“ hat der Sender Sebastian Pufpaff engagiert. Der Grimmepreis-Träger dürfte noch nicht allen ProSieben-Zuschauern ein Begriff sein.

Erste TV-Erfahrung sammelte der Kabarettist und Entertainer von 2004 bis 2005 als Produktmoderator im RTL-Shop. Zudem war er mehrere Jahre lang in der RTL-Nachrichtenredaktion tätig. Pufpaff tourte bereits mehrfach mit Soloprogrammen. Seit 2015 war der 45-Jährige immer wieder in der ZDF „heute show“ zu sehen. Von März 2020 bis Juni 2021 produzierte Pufpaff außerdem die Sendung „Noch nicht Schicht“ für das ZDF und 3sat. Die siebenminütigen Sendungen nahm er in seinem Arbeitszimmer auf. Dafür wurde er in diesem Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.