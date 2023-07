Auch bei den Öffentlich-Rechtlichen geht nicht immer alles rund. Das hat der SWR unter Beweis gestellt. In der Nachmittagssendung „Kaffee oder Tee“ ging bei einer Live-Schalte fast alles schief, was nur schiefgehen konnte.

Live-Schalte zur Frauen-WM geplant

schaltete Moderatorin Evelin König zu ihrer Kollegin Anna Klär. Doch gestaltete sich zunächst schwieriger als gedacht ... Thema war das gewonnene WM-Auftaktspiel der DFB-Frauen gegen Marokko. Um den Zuschauern mehr Details zu liefern,Doch gestaltete sich zunächst schwieriger als gedacht ...

Technik streikte, Maskenbildner plötzlich live im TV

Die Technik streikte an diesem Tag beim SWR. Anna Klär wurde am Anfang der Live-Schalte wild vor und zurückgezoomt. Doch was danach passierte, ist der wohl größte Albtraum eines Fernsehmachers. Auf einmal tauchte ein Maskenbildner auf und tupfte das Gesicht der Redakteurin ab – und das während der Live-Schalte. Die Sportreporterin wies ihren Kollegen darauf hin, dass er gerade live im TV zu sehen ist. Leise murmelte Anna Klär: „Wir sind drauf.“ Evelin König versuchte, die kuriose Situation zu retten. Sie lächelt die Panne weg und sagte: „Erst hat der Kameracomputer ein wenig verrückt gespielt und jetzt bist du aber da. Du hörst mich wieder?“ Die peinlich berührte Redakteurin nickte und konnte ihren Beitrag im Anschluss souverän ins Ziel bringen.

SWR nimmt die Panne mit Humor

Der SWR hat prompt auf diese Panne reagiert. Kritik? Von wegen! Der Sender beweist Humor und hat die kuriose Situation kurz nach der Ausstrahlung auf Instagram geteilt. „Eigentlich wollte unsere Kollegin Anna Klär live im SWR-Fernsehen über den 6:0-Sieg der Deutschen gegen Marokko bei der Frauen-WM sprechen. Die Technik war leider noch nicht ganz ready. Wir nehmen das mal mit Humor“, schreibt der SWR. Die Follower feiern den lustigen Post des Senders. „Die Maske killt mich“, schreibt ein Fan in den Kommentaren. „Wie Anna auch die ganze Zeit durchs Bild geschoben wird. Wer soll sich da konzentrieren?“, fragt sich ein amüsierter Follower. Die TV-Panne beim SWR könnt ihr euch hier unten anschauen.