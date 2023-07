Deutschland hat das Auftaktspiel bei der Marokko gewonnen. Mit einem deutlichen 6:0 startet das Team von hat dasbei der Fußballweltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland gegen. Mit einem deutlichen 6:0 startet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Turnier und entfacht die Euphorie der deutschen Fans.

Alle Informationen zur Partie Deutschland gegen Marokko bei der Frauen-WM im Überblick.

Zusammenfassung: Popp zweimal per Kopf, zwei Eigentore von Marokko

Die deutsche Nationalmannschaft ist spektakulär in die WM in Australien und Neuseeland gestartet. Die Mannschaft gewann ihre erste Partie gegen den Turnier-Neuling Marokko souverän mit 6:0 (2:0) und feierte damit den sechsten Auftaktsieg nacheinander bei einer WM.

Klara Bühl und ihre Teamkolleginnen waren den Marokkanerinnen deutlich überlegen.

Kapitänin Alexandra Popp (11./39.) traf im Rectangular Stadium in Melbourne zweimal per Kopf für den zweimaligen Weltmeister. Nach der Pause erhöhten Klara Bühl (46.) und Lea Schüller (90.), dazu unterlief den Marokkanerinnen Hanane Ait El Haj (54.) und Zineb Redouani (79.) jeweils ein Eigentor. Es war der bislang höchste Sieg bei dem Turnier "Down Under".

Die deutschen Tore gegen Marokko in der Übersicht

1:0 Popp (11.)

2:0 Popp (39.)

3:0 Bühl (46.)

4:0 Ait El Haj (55., Eigentor)

5:0 Redouani (79., Eigentor)

6:0 Schüller (90.)

Gegen Gewalt gegen Frauen: Popp mit angekündigter Kapitänsbinde

Alexandra Popp trug beim ersten WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen in Australien wie angekündigt eine Kapitänsbinde, die auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. „Unite For Ending Violence Against Women“ steht auf dem Stoffstück. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte Ende Juni erklärt, bei dem Turnier anders als bei der Männer-WM in Katar mehrfarbige Kapitänsbinden im Stile der „One Love“-Binde zu erlauben. Es gibt zwar keine Binde mit klassischen Regenbogenfarben, zulässig sind aber verschiedene Armbänder mit Botschaften zu gesellschaftlichen Themen. Normalerweise tragen die DFB-Frauen bei Länderspielen die Regenbogenbinde. „Wir werden eine einzige Kapitänsbinde tragen während des ganzen Turniers, und zwar für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen“, hatte Popp daraufhin im Teamquartier der deutschen Frauen in Wyong erklärt.

Termine der Fußball-WM der Frauen 2023

Die Vorrunde der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2023 findet bis zum 3. August statt. Die besten zwei Teams der acht Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Dieses läuft vom 5. bis zum 8. August. Danach folgen Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz 3 und das Finale am 20. August in Sydney.

Vorrunde : Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023 Achtelfinale : Vom 5. bis 8. August 2023

: Vom 5. bis 8. August 2023 Viertelfinale : Vom 11. bis 12. August 2023

: Vom 11. bis 12. August 2023 Halbfinale : Vom 15. bis 16. August 2023

: Vom 15. bis 16. August 2023 Spiel um Platz 3 : 19. August 2023

: 19. August 2023 Finale: 20. August 2023

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM?

