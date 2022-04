Mit Spannung wird auch in Deutschland die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich beobachtet. Marine Le Pen, die rechtspopulistische Kandidatin des Rassemblement National, tritt gegen den Amtsinhaber Emmanuel Macron an. Heute, am 20. April 2022, findet zwischen den beiden Kandidaten ein TV-Duell statt.

Wo kann man das Duell live im TV verfolgen?

Wie sind die Umfragen vor dem Duell?

vor dem Duell? Wer sind die Kandidaten?

Frankreich Wahl 2022: Debatte zwischen Macron und Le Pen heute

Heute, am Mittwoch den 20. April, findet das TV-Duell zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seiner Herausforderin Marine Le Pen statt. Die Stichwahl findet am kommenden Sonntag statt. Es verspricht ein spannendes Rennen zu sein.

Die Debatte zwischen Macron und Le Pen wird auch im deutschen Fernsehen live übertragen. Hier sind alle wichtigen Infos:

Was : TV-Duell zwischen Macron und Le Pen

: TV-Duell zwischen Macron und Le Pen Wann : ab 20:45 Uuhr

: ab 20:45 Uuhr Wo : phoenix live

: phoenix live Moderatoren: Michael Krons und Hélène Miard-Delacroix

Frankreich Stichwahl 2022: Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen

Bei der Stichwahl am 24. April 2022 treten Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen gegeneinander an. Was ist über die beiden bekannt?

Emmanuel Macron

Er startete bei der Wahl vor fünf Jahren als Außenseiter, heute gilt er als neuer Impulsgeber in Europa und im Ukraine-Krieg als einer der wichtigsten Vermittler auf dem Kontinent. Emmanuel Macron ist als Präsident voller Tatendrang bekannt geworden, wollte die Nato und die Europäische Union umkrempeln, eine Welle von Reformen über Frankreich rollen lassen und Schluss mit dem verkrusteten System der französischen Politik machen.

Bei weitem nicht alles ist dem ambitionierten Staatsmann in seiner Amtszeit als Frankreichs Präsident gelungen. Immer wieder stieß der Liberale mit seinen Vorhaben auf heftigen Widerstand. Wochenlang protestierten die Franzosen gegen Macrons letztlich gescheiterte Rentenpläne. Die „Gelbwesten“ demonstrierten in einem Rundumschlag schon bald gegen seinen Politikstil an sich. Die Wut mancher bekam Macron auch körperlich zu spüren. Er musste sich ohrfeigen und mit einem Ei bewerfen lassen.

Was ist aber über den Mann privat bekannt? Hier lest ihr noch mehr Infos über Macron:

Marine Le Pen

Marine Le Pen weiß sich zu wandeln. Zum dritten Mal nimmt die rechte Politikerin Anlauf auf Frankreichs höchstes Staatsamt - und es scheint, als werde sie von Wahlkampf zu Wahlkampf glatter. Auf der Suche nach neuen Wählern, die sie endlich in den Élyséepalast bringen könnten, versucht die gewiefte Polit-Veteranin, die radikal rechte Vergangenheit ihrer Partei weit hinter sich zu lassen. Mäßigung scheint das Motto der neuen Le Pen, die am 24. April erneut bei der entscheidenden zweiten Runde der Präsidentschaftswahl auf Emmanuel Macron trifft.

Die studierte Juristin übernahm 2011 die Partei Front National von ihrem Vater Jean-Marie und begann mit deren „Entteufelung“. Das alte rassistische Vokabular verbannte sie, den Vater ließ sie ausschließen, als der die Gaskammern der Nazis erneut als „Detail der Geschichte“ bezeichnet hatte. Mittlerweile gilt die in Rassemblement National umbenannte Partei bis in Teile des bürgerlich rechten Lagers hinein als wählbar - eine Errungenschaft, die viele Le Pen persönlich anrechnen.

Weitere Infos gibt es hier zu Marine Le Pen und ihrem Werdegang gibt es hier:

Wahlen in Frankreich: Das sagen die Umfragen vor dem Duell

Vor dem Duell am Abend zeigt der Blick auf den aktuellen Umfragen, dass es für Macron knapp werden könnte. Die Unzufriedenheit ist im Land spürbar, Le Pen und der Amtsinhaber liegen zum Teil Kopf an Kopf. Wir begleiten vor und nach dem Duell die Umfragen zur Wahl in Frankreich in diesem Text.