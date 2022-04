Am Sonntag ist es soweit: Die Franzosen wählen ihr neues Staatsoberhaupt. In der Stichwahl stehen der derzeitige Präsident Emmanuel Macron mit seiner Partei La République en Marche und die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit ihrer Partei Rassemblement National. Wer von beiden das Rennen um die Präsidentschaft machen wird und an der Spitze des zweitmächtigsten Landes Europas stehen wird, ist noch unklar. Doch erste Prognosen und Umfragen deuten bereits auf ein mögliches Ergebnis hin.

Emmanuel Macron vs. Marine Le Pen: Die Kandidaten im Überblick

Emmanuel Macron: Mit dem Versprechen Unternehmen zu stärken und die Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik zu reformieren trat Macron 2017 im Alter von 39 Jahren mit seiner neu gegründeten Partei an. Er gilt als liberal und europafreundlich, hat allerdings in den vergangenen fünf Jahren Amtszeit auch an Zustimmungswerte eingebüßt. Bei den Franzosen gilt er oft als elitär. Sein Nachteil: Er hat den Ruf ein Politiker für Lobbyisten und Reiche zu sein.

Marine Le Pen: Bereits 2017 stand die rechtsextreme und konservative 53-Jährige mit Emmanuel Macron in der Stichwahl. Sie steht für einen nationalistischen, ausländerfeindlichen Kurs und lehnt die Europäische Union sowie die Nato grundsätzlich ab. Bei vielen Franzosen ist die Rechtspopulistin dennoch beliebt, da sie sich volksnah gibt. Ihr Vorteil: Sie nutzt die Wut der Bürger auf den politischen Kurs der vergangenen Jahre.

Umfragen aktuell: Vor dem Fernsehduell und der Stichwahl

Im ersten Wahldurchgang vom 10. April lagen drei Parteien ganz klar vorn:

La République En Marche (Emmanuel Macron) mit 27,6 Prozent

(Emmanuel Macron) mit 27,6 Prozent Rassemblement National (Marine Le Pen) mit 23,4 Prozent

(Marine Le Pen) mit 23,4 Prozent La France insoumise (Jean-Luc Melenchon) mit 22,0 Prozent

Da nur die beiden stärksten Parteien aus dieser Wahl in die Endrunde kommen, stehen Emmanuel Macron und Marine Le Pen in der Stichwahl am 24. April und kämpfen um die Präsidentschaft und den Einzug in den Élyséepalast.

Prognosen aktuell: Macron oder Le Pen vor dem TV-Duell

Die Prognosen sehen derzeit Emmanuel Macron vorn. Laut Meinungsforschungsinstituten liegen seine Umfragewerte aktuell zwischen 53,5 und 56 Prozent. Marine Le Pen hingegen bewegt sich laut den Meinungsforschern derzeit nur zwischen 43,5 und 46,5 Prozent. Wirft man all diese Werte zusammen, kommt die liberal-konservative Partei von Emmanuel Macron derzeit auf 55,2 Prozent und liegt damit gegenüber Marine Le Pens rechtsextremer Rassemblement National mit 44,8 Prozent mit insgesamt 10,4 Prozentpunkten vorn.

Macron gegen Le Pen: Duell vor der Wahl

Um regieren zu können, braucht man in Frankreich eine Mehrheit von 50 Prozent. Emmanuel Macron hätte mit den aktuellen Prognosen also gute Chancen. Doch das könnte sich vor der entscheidenden Stichwahl am Sonntag noch ändern. Denn heute, am 20. April, treten Marine Le Pen und Emmanuel Macron in einem letzten Fernsehduell gegeneinander an. Wer es dabei schafft die Zuschauer zu überzeugen, hat gute Chancen auf die Präsidentschaft.

