Am heutigen Samstag, 04.06.2022, trifft die Türkei in der Nations League auf die Färör-Inseln. Es ist der erste Spieltag in der Gruppe C1. Die Türkei ist nicht nur klarer Favorit in dieser Partie, sondern auch in der gesamten Gruppe. Die weiteren Gegner der Türkei sind Litauen und Luxemburg. Bislang standen sich die beiden Mannschaft lediglich in einem Testspiel gegenüber. Dieses endete mit 1:1 unentschieden.

Türkei gegen die Färör-Inseln – Nations League 2022: Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Länderspiel in der Nations League zwischen der Türkei und den Färör-Inseln findet am heutigen Samstag, den 04.06.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr im Başakşehir Fatih Terim Stadyumu in Istanbul. Geleitet wird diese Partie vom Schiedsrichter Trustin Farrugia Cann aus Malta.

Alle Infos zum Länderspiel zwischen der Türkei und den Färör-Inseln im Überblick.

Nations League: Wird das Länderspiel zwischen der Türkei und den Färör-Inseln live im Free-TV übertragen?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Das Länderspiel zwischen Titelverteidiger und Weltmeister Frankreich und Dänemark wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN hat die exklusiven Übertragungsrechte für diese Partie in der UEFA Nations League.

Türkei vs. Färör-Inseln: Wer überträgt das Länderspiel live im TV und Stream?

Das Länderspiel zwischen der Türkei und den Färör-Inseln wird nicht im TV übertragen. Für diese Partie wird es einen kostenpflichtigen Live-Stream geben. Dieser kann bei der Plattform „DAZN“ gestreamt werden. Übertragungsbeginn ist zeitgleich mit dem Anstoß um 20:45 Uhr.

Free-TV : –

: – Pay-TV : –

: – Live-Stream: DAZN

Nations League auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?