Am morgigen Dienstag, 30.11.2021, empfängt der TSV 1860 München den SV Waldhof Mannheim im Stadion an der Grünwalderstraße am 17. Spieltag der 3. Liga.

Ursprünglich hätte die Partie am 15.10.2021 stattfinden sollen, auf Grund von mehreren Corona-Fällen auf Seiten der Mannheimer wurde das Spiel allerdings verlegt.

Die Löwen stehen auf dem zwölften Tabellenplatz und sind mit 20 Punkten nur vier entfernt vom heutigen Gegner. Trotz des geringen Punketunterschieds ist der SV Waldhof im oberen dritten der Tabelle auf Rang sechs. Aus den letzten fünf Spielen konnte die Mannschaft von Patrick Glöckner zwei für sich entscheiden. Mit einem Sieg hat der SVW die Chance bis auf Rang drei vorzurücken. Beide Mannschaften brauchen die Punkte, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Welches Team am Ende triumphiert wird sich zeigen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim live im Free-TV ?

TSV 1860 München vs. Waldhof Mannheim: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen München und dem SVW findet am Dienstag, den 30.11.2021, um 19:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München statt.

Alle Infos zum Dienstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

1860 München vs. Waldhof Mannheim live im TV: Übertragung auf Magenta oder im Free-TV?

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV und Waldhof wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

3. Liga – 1860 München vs. Waldhof Mannheim: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel nicht. Lediglich bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung 1860 gegen Mannheim am 30.11.2021 um 19:00 Uhr: