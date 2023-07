In dieser Woche verwandelt sich erneut die Innenstadt von Hamburg in eine Triathlon-Arena. In der Hansestadt werden die Weltmeisterschaften im Sprint- und Staffel-Triathlon ausgetragen. Dieses Sportevent erstreckt sich erstmals über einen Zeitraum von vier Tagen.

Binnenalster schwimmen, gefolgt von Rad- und Laufstrecken durch die Innenstadt, mit dem Ziel am Rathausmarkt. Über die Dauer des Wettkampfs werden Hunderttausende von Zuschauern und über 10.000 Sportlerinnen und Sportler erwartet. Dann sind nach der Ironman-EM in Hamburg vor wenigen Wochen erneut die herausragendsten Triathleten aus aller Welt in die Hansestadt eingeladen. Sie werden in dergefolgt vondurch die Innenstadt, mit demÜber die Dauer des Wettkampfs werdenunderwartet.

Triathlon WM in Hamburg 2023: Start, Uhrzeit und Zeitplan

Start der Ironman-Rennenn ist bei den meisten Wettkämpfen am Jungfernstieg, das Ziel befindet sich am Rathausmarkt. Über vier Tage werden insgesamt neun Wettbewerbe ausgetragen. Höhepunkt ist das WM-Rennen der gemischten Staffeln am Sonntag. Zum ersten Mal seit 2020 wird auch hier wieder der WM-Titel in Hamburg verliehen.

Alle Informationen im Überblick:

Wettbewerb : ITU World Triathlon Hamburg

: ITU World Triathlon Hamburg Sportarten : Schwimmen, Radfahren, Laufen

: Schwimmen, Radfahren, Laufen Termine: Donnerstag, 13. Juli - Sonntag, 16. Juli

Triathlon WM Zeitplan: Alle Termine im Überblick

Alle wichtigen Termine beim Ironman in Hamburg von Donnerstag bis Sonntag im Überblick:

Donnerstag, 17:00 Uhr : WM-Einzelrennen Juniorinnen

: WM-Einzelrennen Juniorinnen Donnerstag, 19:00 Uhr : WM-Einzelrennen Juniore

: WM-Einzelrennen Juniore Freitag, 8:00 Uhr : Qualifikation Elite Frauen und Männer

: Qualifikation Elite Frauen und Männer Freitag, 19:00 Uhr : Hoffnungsläufe Elite Frauen und Männer

: Hoffnungsläufe Elite Frauen und Männer Samstag, 13:00 Uhr : Mixed Relay U23/Juniorinnen und Junioren

: Mixed Relay U23/Juniorinnen und Junioren Samstag, 16:20 Uhr : Finaldurchgänge Elite Frauen und Männer

: Finaldurchgänge Elite Frauen und Männer Sonntag, 14:15 Uhr: Mixed Relay Elite

Strecke: So verläuft die Triathlon-WM in Hamburg

Je nach Wettbewerb verläuft das Streckenprofil unterschiedlich. Einige Wettbewerbe starten am Jungfernstieg, während andere an der Kleinen Alster im Wasser beginnen. Die Strecken verlaufen durch die Altstadt, Neustadt, Hafen-City, St. Pauli und Altona. Das Ziel befindet sich jeweils am Rathausmarkt. Die Strecken sind flach profiliert und ermöglichen so schnelle Zeiten.

Deutsche Profis bei der Triathlon WM 2023 in Hamburg

Bei der Triathlon WM in amburg sind unter den zahlreichen Athleten auch in diesem Jahr wieder einige deutsche Triathlon-Stars am Start. In der Hamburger Innenstadt werden unter anderem für die Frauen Laura Lindemann, Lena Meißner, Lisa Tertsch, Nina Eim, Marlene Gomez-Göggel, Anabel Knoll und Annika Koch an den Start gehen. Bei den Herren gehen die zuletzt formstarken Jonas Schomburg und Lasse Lührs sowie Valentin Wernz, Johannes Vogel, Simon Henseleit, Lasse Priester und Tim Hellwig für die Sprint-WM an den Start.

Hamburg Triathlon WM 2023: Übertragung live im Free-TV & Stream

Gute Nachrichten für alle Triathlon Fans: Auf sportschau.de können die Wettkämpfe der Junioren-Weltmeisterschaften im Sprint, den Sprint der Frauen und Männer sowie die Mixed-Staffel der Elite im Live-Stream verfolgt werden. Die Elite-Sprints werden am Samstag ab 18.20 Uhr stattfinden und die Mixed-Staffel am Sonntag ab 14.30 Uhr. Zusätzlich werden die Elite-Sprints am Samstag ab 18.20 Uhr und die Mixed-Staffel am Sonntag ab 14.30 Uhr auch im Free-TV auf ARD live übertragen.

Verkehr: Straßensperrungen bei der Triathlon WM in Hamburg

Während des World Triathlon 2023 in Hamburg müssen Verkehrsteilnehmer mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Die Wettkampfstrecken in der Innenstadt sind während des gesamten Events für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Nähere Informationen dazu können auf der offiziellen Website der Veranstalter abgerufen werden. Die Organisatoren empfehlen eine Umfahrung im Süden über den Deichtortunnel und die Willi-Brandt-Straße sowie im Norden über die Straßen An der Alster, Kennedybrücke, Alsterglacis und den Theodor-Heuss-Platz. Einige Strecken bleiben jedoch befahrbar, wie zum Beispiel der Klosterwall und der Steintorwall bis zum Georgsplatz auf der Seite des Hauptbahnhofs sowie Ring 1 ab Esplanade und der Gorch-Fock-Wall in Richtung St. Pauli. Verkehrsbehinderungen sind auch rund um die Hafenrandstraße, die Reeperbahn, die Westliche Außenalster und die Speicherstadt zu erwarten.