Hamburg begrüßt an diesem Wochenende Tausende von Athleten aus aller Welt zu einem spektakulären Ironman in der Innenstadt. Im Rahmen der „Ironman European Championship“ gehen auch Profi-Triathleten an den Start.

Ironman in Hamburg 2023: Start, Uhrzeit und Zeitplan

Start des Ironman-Rennens ist am Jungfernstieg, das Ziel befindet sich am Rathausmarkt. Startzeit beim Ironman in Hamburg ist am Sonntag, den 4. Juni 2023, um 6:15 Uhr in der Früh. Die ersten Athletinnen und Athleten werden gegen 14:30 Uhr im Ziel am Rathausmarkt erwartet.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : Ironman Hamburg 2023, Ironman European Championship

: Ironman Hamburg 2023, Ironman European Championship Sportarten : Schwimmen, Radfahren, Laufen

: Schwimmen, Radfahren, Laufen Termin : Sonntag, 4. Juni 2023

: Sonntag, 4. Juni 2023 Startzeit: Ab 6:15 Uhr

Ab 6:15 Uhr Distanz: 42,2 km

Ironman Zeitplan: Alle Termine im Überblick

Alle wichtigen Termine beim Ironman in Hamburg von Freitag bis Montag im Überblick:

Strecke: So verläuft der Ironman in Hamburg

Der Kurs startet am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt. Nach einem „Rolling Start“ startet der Ironman mit einem 3,8 km langen Schwimmkurs durch die Binnen- und Außenalster. Dieser wird nach 2,6 km durch einen, auch als „Australian Exit“ bezeichneten, kurzen Landgang unterbrochen. Danach geht es für die Athleten nach dem ersten Wechsel auf die 180km lange Radstrecke über 2 Runden á 90km durch den Hamburger Hafen und die südliche Metropolregion Hamburgs. Die Kohlbrandbrücke, die die Athleten vier Mal überqueren, ist hierbei das absolute Highlight. Anschließend führt die Laufstrecke führt über vier Runden entlang der Binnen- und Außenalster. An diesem Streckenabschnitt werden im Zentrum der Stadt werden tausende Zuschauer erwartet. Der insgesamt 42,2 Kilometer lange Kurs ist flach profiliert und ermöglicht so schnelle Zeiten.

Profis beim Ironman 2023 in Hamburg

Beim Ironman Hamburg sind unter den zahlreichen Athleten auch in diesem Jahr wieder einige Triathlon-Weltstars am Start. In der Hamburger Innenstadt werden unter anderem die Top-Ironmännern wie Jan Frodeno, Florian Angert, Denis Chevrot und Matt Hanson an den Start gehen.

Hamburg Ironman 2023: Übertragung live im TV & Stream

Der NDR überträgt den Ironman in Hamburg am Sonntag live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Zudem wird das Rennen in der Hansestadt wird ab 5:55 Uhr als Livestream übertragen. Das Livestream-Angebot des NDR zum Ironman Hamburg läuft zudem parallel auch unter sportschau.de

Außerdem kann der Ironman Hamburg als Livestream auf der Ironman-Facebook-Site bzw. im Ironman Youtube-Channel mit englischsprachigem Kommentar verfolgt werden.

Verkehr: Straßensperrungen beim Ironman in Hamburg

Sowohl während als auch vor und nach dem Ironman-Wettkampf in Hamburg kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßensperrungen in der Hamburger Innenstadt und weiteren Stadtteilen wie z.B. Mitte und Bergedorf. Hauptsächlich am Wettkampftag, dem Sonntag, kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt rund um die Binnen- und Außenalster.

Da die Wettkampfstrecken durchgängig gesperrt sind, werden Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge nicht entlang der betroffenen Straßen abzustellen und bei Bedarf umzuparken. Querverkehr ist in der Regel nicht möglich, für Fußgänger sind mehrere Querungsmöglichkeiten vorgesehen.