Am Freitag, den 01.07.2022, beginnt die Tour de France 2022 mit der ersten Etappe in Kopenhagen. Die letzte Etappe wird am 24. Juli gefahren und führt die Radsportler nach Paris. Tadej Pogačar geht auch dieses Jahr wieder als Titelverteidiger an den Start. Der slowenische Radsportler gewann das größte Etappenrennen im Jahr 2020 und 2021. Die Konkurrenz ist wie jedes Jahr hoch, insgesamt 176 Fahrer in jeweils 22 verschiedenen Teams starten bei der Tour de France 2022.

Tour de France 2022 – Teams und Fahrer

Insgesamt werden 176 Radsportler in 22 Teams bei der Tour de France 2022 an den Start gehen. Alle Teams mit den Fahrer im Überblick.

AG2R Citroën (Frankreich):

Alpecin-Deceuninck (Belgien):

Arkea-Samsic (Frankreich):

Astana Qazaqstan Team (Kasachstan):

Bahrain - Victorious (Bahrain):

B&B Hotels KTM (Frankreich):

BikeExchange-Jayco (Australien):

Bora-hansgrohe (Deutschland):

Cofidis (Frankreich):

DSM (Niederlande):

EF Education-EasyPost (USA):

Groupama-FDJ (Frankreich): Antoine Duchesne (CAN), David Gaudu (FRA), Kevin Geniets (NED), Stefan Küng (SUI), Olivier Le Gac (FRA), Valentin Madouas (FRA), Thibaut Pinot (FRA), Michael Storer (AUS)

Ineos Grenadiers (Großbritannien):

Intermarche Wanty - Gobert Matériaux (Belgien):

Israel Premier Tech (Israel): Jakob Fuglsang (DEN), Michael Woods (CAN), Chris Froome (GBR), Daryl Impey (RSF), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Omer Goldstein (ISR)

Jumbo-Visma (Niederlande): Primoz Roglic (SLO), Sepp Kuss (USA), Steven Kruijswijk (NED), Wout Van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN), Tiesj Benoot (BEL), Christophe Laporte (FRA), Nathan Van Hooydonck (FRA)

Lotto Soudal (Belgien): Caleb Ewan (AUS), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Reinhardt Janse van Rensburg (RSA), Andreas Kron (DEN), Brent van Moer (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL)

Movistar (Spanien):

Quick-Step Alpha Vinyl Team (Belgien):

TotalEnergies (Frankreich):

Trek-Segafredo (USA):

UAE Team Emirates (Vereinigten Arabischen Emirate):

Tour de France 2022 – Die Favoriten

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates ) ist der Top-Favorit auf den Gesamtsieg bei der Tour de France 2022. Er gewann bereits die Tour im Jahr 2020 und 2021.

Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) fährt erst seit sechs Jahren aktiv Rad auf diesem Niveau. Zuvor war er Junioren-Weltmeister im Skispringen. Bei der Tour im Jahr 2020 belegte er den zweiten Platz.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fuhr bei der Tour de France 2021 auf den zweiten Platz. Er ist nach seinem Team-Kapitän Roglic, der zweite starke Fahrer für das Team.

Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) ist einer der Kapitäne in dem starken Team. Er gewann in diesem Jahr die Baskenland-Rundfahrt und gilt als guter Zeit- und Bergfahrer.

Enric Mas (Movistar) wurde bereits zweimal fünfter und einmal sechster bei der Tour de France. Er geht als klarer Kapitän seines Teams ins Rennen. Er ist ein sehr guter Bergfahrer und gilt hier klar als Favorit auf das Podium.

Nairo Quintana (Team Arkéa-Samsic) gilt schon seit Jahren als Favorit auf den Gesamtsieg. Insgesamt schaffte er es bei seinen Teilnahmen bisher dreimal aufs Podium. Er wurde zweimal Zweiter und einmal Dritter.

Miguel Angel Lopez (Astana) ist ein absoluter Bergspezialist. Diese Etappen sollte der Kolumbianer für sich entscheiden, um Chancen auf den Gesamtsieg zu haben.

Alle Infos zur Tour de France