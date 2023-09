Im September bringt Netflix uns endlich zurück in die Wohnsiedlung Summerhouse in London. Denn nach dem Cliffhanger am Ende der letzten Staffel warten Fans von „Top Boy“ bereits sehnsüchtig auf die Fortsetzung. In Staffel 3 entscheidet sich alles: Können sich unsere Hauptfiguren weiterhin Seite an Seite an die Regeln der Straße halten oder muss entschieden werden, wer im Summerhouse das Sagen hat?

Wann erscheinen die neuen Folgen auf Netflix? Worum geht es genau? Und wer spielt mit? Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. bekommt ihr hier.

Wann startet „Top Boy“ Staffel 3 auf Netflix?

Netflix lädt „Top Boy“-Fans im September zurück ins Summerhouse ein. Ab Donnerstag, 07.09.2023, kann die dritte Staffel bei dem Streamingdienst abgerufen werden.

Die neuen Folgen stehen wie gewohnt ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3 von „Top Boy“?

Die erste Staffel der von Netflix produzierten Version von „Top Boy“ umfasste insgesamt zehn Folgen, während für die zweite lediglich acht Episoden produziert wurden. Für Staffel 3 werden es erneut zwei weniger, womit es lediglich sechs neue Folgen der Serie zu sehen gibt.

Worum geht es in Staffel 3?

„Top Boy“ spielt im Londoner Drogenmilieu. Konkreter geht es in die fiktive Wohnsiedlung Summerhouse im Stadtbezirk Hackney. Die zweite Staffel endete mit einem dramatischen Cliffhanger. Wie geht es jetzt weiter?

*Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 2!*

Die zweite Staffel endet damit, dass Sully Jamie erschießt. Dabei wirkte es davor so, als solle Jamie der Nachfolger von Dushane werden. Welche Folgen zieht der kaltblütige Mord nach sich? Die Geschäfte mit Dushane laufen nun jedenfalls anders ab. Und auch neue Probleme und Bedrohungen von außen und aus dem Inneren ihres Imperiums bringen alles in Gefahr, was sie sich aufgebaut haben. Die Welt verändert sich vor ihren Augen. Können sie sich weiter an die Regeln der Straße halten, so wie sie es ihr Leben lang Seite an Seite getan haben? Oder erkämpft sich einer den Platz an der Spitze im Summerhouse?

Wie geht es nach den dramatischen Ereignissen am Ende der zweiten Staffel zwischen Sully (Kane Roninson, l.) und Dushane (Ashley Walters) weiter?

© Foto: 2022 Netflix Inc.

Gibt es einen Trailer zur dritten Staffel?

Einige Wochen vor Start der neuen Folgen hat Netflix einen offiziellen Trailer für „Top Boy“ Staffel 3 veröffentlicht. Bisher ist dieser zwar nur auf Englisch verfügbar, aber er bietet einen ersten Einblick in die Stimmung der Serie:

Die Darsteller von „Top Boy“ im Überblick

Die ursprünglich erste Staffel von „Top Boy“ erschien bereits 2011. Netflix nahm die Serie erst 2017 auf, veröffentlichte die bisherigen Staffeln unter „Top Boy: Summerhouse“ und begann, die Geschichte neu zu erzählen. Doch in all diesem Durcheinander blieben Ashley Walters und Kane Robinson den Fans erhalten und spielen bis heute die Hauptrollen. Welche Darsteller noch zum Cast gehören, seht ihr auf der Besetzungsliste:

