Die neue Miniserie „Liebes Kind“, die jetzt auf Netflix verfügbar ist, erfindet das Genre Thriller neu. Denn in dieser Serie ist das Ende erst der Anfang: Mit der Flucht der drei Opfer beginnt die erste Folge. Die auf einem Roman von Romy Hausmann basierende Geschichte erzählt das Schicksal von Lena, die gemeinsam mit zwei Kindern ihrem Peiniger entkommt. Doch als die Polizei den Fall aufklären will, beginnt der Horror erst so richtig...

Um was es in den einzelnen Folgen geht, wer in der Serie mitspielt, und was ihr sonst noch wissen solltet, lest ihr hier.

Wann startet „Liebes Kind“ auf Netflix?

Die erste Staffel von „Liebes Kind“ ist aktuell auf Netflix verfügbar. Alle sechs Folgen gingen am 7. September 2023 um 9 Uhr zeitgleich online.

Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Bei „Liebes Kind“ handelt es sich um eine Miniserie. Damit wird die Romanadaption von Romy Hausmann in nur sechs Folgen erzählt.

Worum geht es in „Liebes Kind“?

Lena lebt gemeinsam mit den beiden Kindern Hannah und Jonathan völlig isoliert in einem hochgesicherten Haus. Für alles gibt es exakt vorgeschriebene Zeiten: Wann sie essen, wann sie auf die Toilette gehen und wann ins Bett. Und sobald er den Raum betritt, stellen sich alle drei auf und zeigen ihre Hände vor. Sie tun alles, was er sagt. Doch dann gelingt der jungen Frau die Flucht – mit Folgen. Sie hat einen Autounfall und wird schwerverletzt in Begleitung von Hannah ins Krankenhaus eingeliefert. Dass die neue Freiheit nicht die Erlösung ist, zeigt sich schon bald. Das Eintreffen von Lenas Eltern, die seit fast dreizehn Jahren verzweifelt nach ihrer Tochter suchen, deutet das wahre Ausmaß des Albtraums erst an…

Auch die Kinder Hannah (Naila Schuberth) und Jonathan (Sammy Schrein) leiden unter dem Peiniger, der jede ihrer Handlungen kontrolliert.

Die Folgen von Staffel 1 im Episodenguide

Was in den sechs Folgen passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Hannah“

Eine Frau wird nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert. Alle Beteiligten versuchen, aus den rätselhaften Aussagen des Mädchens, das bei ihr war, schlau zu werden.

Folge 2: „Großvater“

Gerd trifft die geheimnisvolle Patientin. Hannah wird in eine neue Unterkunft gebracht. Bei Aidas Ermittlungen am Unfallort erzielt die Polizei einen Durchbruch.

Folge 3: „Das Haus“

Eine Suchaktion bringt Verstörendes zutage. Gerd stellt fest, dass die Wahrheit hinter Lena Becks Verschwinden um einiges düsterer ist, als sich alle vorstellen konnten.

Folge 4: „Regeln“

Eine schreckliche Entdeckung im Wald rund um das Militärgelände verändert die Ermittlungen grundlegend. Jasmin versucht, ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen.

Folge 5: „Geschenke“

Jasmin merkt, dass sie nicht allein ist. Gerd geht einer Vermutung über Hannah nach, während Matthias einen Plan schmiedet, um sie nach Hause zu holen. Aida verfolgt eine Spur.

Folge 6: „Für Lena“

Als sich die Teile des düsteren Puzzles zusammenfügen, versuchen Gerd und Aida zu verhindern, dass sich die Ereignisse wiederholen. Hannah hat eine besondere Bitte.

Das ist der Trailer zu „Liebes Kind“

Netflix hat im Voraus einen Trailer zu „Liebes Kind“ veröffentlicht. Dieser bietet einen ersten Einblick in die neue Thriller-Serie.

Die Besetzung von „Liebes Kind“ im Überblick

Der Cast von „Liebes Kind“ besteht aus namhaften deutschen Schauspielern. Die Hauptrolle übernimmt Kim Riedle. Welche Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Kim Riedle als Lena

Naila Schuberth als Hannah

Sammy Schrein als Jonathan

Hans Löw als Gerd Bühling

Haley Louise Jones als Aida Kurt

Justus von Dohnányi als Matthias Beck

Julika Jenkins als Karin Beck

Birge Schade als Ruth

Christian Beermann

Seraphina Maria Schweiger als Ines Reisig

Özgür Karadeniz

Jeanne Goursaud

Auf diesem Roman basiert die Miniserie

Die Netflix-Serie „Liebes Kind“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann. Das Werk war ihr Thriller-Debüt und wurde zum Spiegel-Bestseller. Es erschien 2019 und wurde von den Kritiken sehr gelobt. Im selben Jahr wurde die Schriftstellerin für das Buch auch mit dem „Crime Cologne Award“ ausgezeichnet.