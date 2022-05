Der Spin-off zur beliebten Serie „Club der roten Bänder“ geht in die nächste Runde. Die 2. Staffel von „Tonis Welt“ startet im Juni 2022 auf Vox. Die ersten beiden Folgen sind aber bereits vorab auf RTL Plus verfügbar. Nach dem offenen Ende der ersten Staffel geht es nun weiter mit den beliebten Charakteren Toni und Valerie und ihrem turbulenten Weg zum Erwachsenwerden.

„Tonis Welt“ Staffel 2: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss der 2. Staffel von „Tonis Welt“ fällt am Mittwoch, 08.06.2022, zur Primetime. Die insgesamt sechs Episoden werden mittwochs in Doppelfolgen auf Vox gezeigt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Entscheidungen“ am 08.06.2022 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Freunde“ am 08.06.2022 um 21:15 Uhr

Folge 3: am 15.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 4: am 15.05.2022 um 21:15 Uhr

Folge 5: am 22.05.2022 um 20:15 Uhr

Folge 6: am 22.05.2022 um 21:15 Uhr

„Tonis Welt“ Staffel 2: Stream auf RTL Plus

Die Folgen der 2. Staffel von „Tonis Welt“ werden nicht nur im TV ausgestrahlt. Die Zuschauer können die Serie auch auf der Streamingplattform RTL Plus, früher TVNow, ansehen. Die ersten beiden Folgen sind bereits am 25.05.2022 als Stream verfügbar.

Im Nachhinein sind sie zudem als Wiederholung abrufbar. Das Streaming-Angebot des Senders ist allerdings nur begrenzt kostenlos. Es gibt aber eine 30-tägigen kostenlosen Probemonat.

„Tonis Welt“ Staffel 2: Vorschau im Episodenguide

Die zweite Staffel umfasst wieder sechs Folgen, die jeweils eine Länge von ca. 60 Minuten haben. Worum es in den einzelnen Folgen geht, erfahrt ihr im Episodenguide.

Folge 1 „Entscheidungen“

Im letzten Moment entscheidet sich Valerie dazu, das Kind zu behalten. Toni kann es gar nicht abwarten Vater zu werden und kümmert sich seitdem fürsorglich um Valerie. Er versucht jede Art von Stress von ihr und dem Ungeborenen fernzuhalten. Darum darf Valerie auf keinen Fall erfahren, dass die beiden in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Sie fühlt sich immer weiter bedrängt von Tonis Kontrollzwang und zweifelt langsam daran, ob sie ihrer neuen Aufgabe als Mutter auch wirklich gewachsen ist.

Folge 2 „Freunde“

Toni fällt es schwer Anschluss an der Uni zu finden. Aber er gibt sich große Mühe, diese Tatsache zu ändern. Übermotiviert sucht Toni nach Freunden und bekommt auch gleich von Kommilitone Gideon eine deftige Absage. Valerie macht sich Sorgen um ihn, da sie weiß, wie sehr Toni nach Freunden sucht. Dann hat Clara eine Idee: Sie überzeugt Valerie davon, Freunde für Toni zu „kaufen“. Doch der Plan scheitert und die beiden fliegen auf. Aber plötzlich ändert Gideon seine Meinung und freundet sich mit Toni an.

Folge 3

Folge 4

Folge 5

Folge 6

Die Geschichte von Toni und Valerie wird der zweiten Staffel von „Tonis Welt“ auf Vox weitererzählt.

„Tonis Welt“ Staffel 2: Handlung der Vox-Serie

Staffel 1 endete damit, dass Valerie herausfand, dass sie schwanger ist, und ihre Beziehung mit Toni erneut auf die Probe gestellt wurde. Während er auf seine Studienzulassung wartete, ließ er Valerie mit der Familienplanung alleine.

Staffel 2 startet mit vielen offenen Fragen: Werden Toni und Valerie wieder zusammenfinden? Wird Valerie ihr Kind bekommen? Wie schlägt sich Toni an der Universität? All diese Fragen werden in den nächsten sechs Folgen beantwortet.

„Tonis Welt“ Staffel 2: Trailer

„Tonis Welt“ Staffel 2: Besetzung

Wer sind die Schauspieler und Schauspielerinnen von „Tonis Welt“ Staffel 2? Der Hauptcast im Überblick:

„Club der roten Bänder“: Infos zur Vox-Serie

„Tonis Welt“ ist ein Spin-off der erfolgreichen Vox-Serie „Club der roten Bänder“, in der sechs Jugendliche im Mittelpunkt stehen.

Statt Fußball zu spielen, sich mit Freunden zu treffen, in die Schule zu gehen oder Zeit mit ihren Familien zu verbringen, müssen diese im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren für eine lange Zeit im Krankenhaus bleiben.

In ihren schweren Krankheiten unterscheiden sich die Mitglieder aus dem „Club der roten Bänder“ zwar, dennoch haben sie einen gemeinsamen Wunsch: eine möglichst normale Jugend zu verbringen. In dieser außergewöhnlichen Situation lernen sie den Wert echter Freundschaft kennen und schätzen. Freude und Leid liegen hier so nah beieinander, dass sich ein einzigartiges Gefühl des Zusammenhalts entwickelt. So entsteht der „Club der roten Bänder“.