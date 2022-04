Der Ort an dem die Münchner High Society Zuhause ist, erhält eine eigene Serie: „Herzogpark“. In der hochkarätig besetzten Produktion für RTL Plus wird ein Blick hinter die schillernde Fassade des Nobelstadtteils geworfen. Im Fokus stehen vier Frauen, die einige Geheimnisse hüten und die ein Pakt gegen einen intriganten Baulöwen verbindet.

Wann startet die Serie im Stream auf RTL Plus ?

? Ist „Herzogpark“ auf im TV zu sehen?

zu sehen? Wer sind die Schauspieler im Cast?

Handlung, Folgen im Episodenguide, Darsteller und Co. – wir geben euch einen Überblick zur Ausstrahlung der neuen Eventserie.

„Herzogpark“ im Stream auf RTL Plus

Mit „Herzogpark“ wurde für RTL Plus eine skurrile Gesellschaftskomödie produziert. Im Stream steht die sechsteilige Eventserie ab dem 3. Mai 2022 bereit. Dabei müssen sich die Zuschauer nicht warten, bis die nächste Folge verfügbar ist, denn auf RTL Plus sind von Anfang an alle sechs Teile abrufbar.

„Herzogpark“: Wann kommt die Serie im TV?

Bei der Serie „Herzogpark“ gilt online first. Anders als man es von mehreren Formaten bisher kennt, ist die neue Folge nicht wenige Tage oder eine Woche später im TV zu sehen, nachdem sie im Stream erschienen ist. Um die Serie im Free-TV zu schauen, müssen sich die Zuschauer etwas länger gedulden. Nach aktuellen Sender-Angaben ist bisher nur bekannt, dass Vox die Serie „später im Jahr“ zeigen wird. Sobald die Sendetermine feststehen, erfahrt ihr es hier.

„Herzogpark“: Handlung der Serie

Vier Frauen im Münchener Nobelstadtteil Herzogpark verbindet ein gemeinsamer Pakt gegen einen charismatischen Tyrannen. Annabelle, Elisabeth und Hannah sind schön, reich und sie wollen um jeden Preis dort bleiben, wo sie gesellschaftlich sind. Jedoch gibt es dabei ein Problem, und das ist männlich und mächtig: Nikolaus van der Bruck. Der Bau-Mogul herrscht an der Seite seiner Frau Helene, mit der er eine bizarre Beziehung führt, über das Who’s Who der Münchner Gesellschaft. Als der Herzogtower, sein Prestigeprojekt, im Stadtrat zu kippen droht, erpresst er die Damen. Doch diese wehren sich – auf ihre ganze eigene Art. Auch seine ehemalige Partnerin Maria, die aus der Haft entlassen wurde, schwört Rache. Als die vier Frauen sich zufällig begegnen, schließen sie ein unheilvolles Bündnis – gemeinsam geht es gegen die „Herzogtower-Power“.

„Herzogpark“: Trailer

Ein kurzer Trailer zur Serie gibt einen ersten Eindruck darüber, was die Zuschauer in „Herzogpark“ erwartet:

„Herzogpark“: Die Folgen im Episodenguide

Die neue Serie auf RTL Plus umfasst sechs Folgen, die alle eine Länge von knapp 45 Minuten haben. Was darin jeweils passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1

Maria Schreiber wird aus dem Gefängnis entlassen. Zwei Jahre später übernimmt sie das Catering bei einer der legendären Partys von Nikolaus van der Bruck im Herzogpark. Es ist das Viertel der Reichen und Schönen in München. Sie hat eine Rechnung mit ihm offen – und ist dabei nicht die einzige. Auch Hannah Arndt, Elisabeth von Lynden und Annabelle Bernbauer führen offensichtlich etwas im Schilde. Der Abend endet gänzlich anders als geplant.

Folge 2

Zwei Wochen zuvor: Nikolaus erfährt, dass ein Baustopp über seinen Herzogtower verhängt wurde. Annabelle gibt ein Abendessen zur Feier von Alfs Aufstellung zum Bürgermeisterkandidaten. Als der Caterer abspringt, trifft es sich nur allzu gut, dass Annabelle zufällig Maria beim Fußballtraining ihres Sohnes kennenlernt. Der Abend ist gerettet, doch nur kurzzeitig. Ungebetene Gäste, dreckige Geheimnisse und etwas zu viel nackte Haut werden serviert.

Folge 3

Maria kauft sich eine Waffe und streitet mit Eddy. Nikolaus nimmt Hannah, Elisabeth und Annabelle weiter in die Mangel. Elisabeths Kinder fliegen vom Internat und Hannah erfährt, dass sie ungewollt schwanger ist. Elisabeth sieht keinen anderen Ausweg mehr, als ihr Leben zu beenden. Hannah kann sie gerade noch aufhalten. Als dann Annabelle zufällig vorbei gejoggt kommt, wird den dreien klar, welches Leben sie eigentlich beenden sollten.

Folge 4

Zwei Wochen später: Zurück auf der Party von van der Brucks. Nicht Nikolaus, sondern Hubertus hat das Gift getrunken und fällt sofort ins Koma. Maria hat alles beobachtet. Nikolaus verdächtigt Maria. Und die drei anderen wollen Maria ruhig stellen. Als Nikolaus Maria erneut etwas unterjubeln will, hat sie endgültig genug. Sie beschließt, mit den anderen Frauen gemeinsame Sache zu machen. Ein neuer Plan muss her.

Folge 5

Als den Frauen von ihrem Auftragskiller eine Abfuhr erteilt wird, fahren sie nach Südtirol, um Nikolaus dort in seinem Hotel endlich das Handwerk zu legen. Sie wollen ihn mit dem vermeintlich gestohlenen Monét in ein altes Casino locken und ihn dort zurücklassen. Auf der Fahrt kommen sich die Frauen näher. Maria erzählt von ihrer Vergangenheit mit Nikolaus, Hannah von ihrer Affäre mit ihm. Am Ende geht ihr Plan dann beinahe auf, aber nur beinahe.

Folge 6

Im Herzogpark ist viel passiert: Annabelle und Elisabeth haben sich von ihren Männern getrennt, Hannah freut sich auf ihr Baby und Nikolaus ist am Ende. Kurz blüht er wieder auf, als Maria und er eine letzte Partie im Casino gewinnen. Verzeihen wird sie ihm trotzdem nicht. Er fasst einen Plan und weiht Helene ein. Sie soll die Frauen zu sich einladen. Dann passiert etwas, mit dem keiner gerechnet hätte – aus den vier Frauen werden plötzlich fünf...

RTL Plus zeigt die Serie „Herzogpark“.

© Foto: RTL / Marc Reimann

„Herzogpark“: Besetzung

Im Cast von „Herzogpark“ finden sich jede Menge namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler. Wer gehört zur Besetzung? Hier seht ihr die Rollen und deren Darsteller auf einen Blick:

Hannah Arndt – Lisa Maria Potthoff

Elisabeth von Lynden – Antje Traue

Annabelle Bernbauer – Felicitas Woll

Maria Schreiber – Heike Makatsch

Nikolaus van der Bruck – Heiner Lauterbach

Helene van der Bruck – Jeanette Hain

Alf Bernbauer – Trystan Pütter

Hubertus von Lynden – Lukas Spisser

Eddy Welbert – Tim Seyfi

Franz Dorn – Francis Fulton-Smith

Omar – Michael Klammer

Fatima – Sabrina Amali

Legend – Katrin Filzen

Reporterin – Patricia Riekel

„Herzogpark“: Drehort

Die Serie „Herzogpark“ gibt einen Einblick in das glamouröse Leben der Münchner High Society. Beim titelgebenden Park handelt es sich um einen Ort, den es tatsächlich gibt. Die Nobelgegend in München liegt in Bogenhausen zwischen Isar und Isarleite. Das Stadtteil prägen zahlreiche Villen und Altbauten. Gedreht wurde für die Serie im Sommer 2021 in München und Umgebung sowie in Südtirol gedreht.