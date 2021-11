Tommi Schmitt ist dieses Jahr mit seiner eigenen TV-Show „Studio Schmitt“ auf ZDFneo an den Start gegangen. Bekannt wurde er vor allem durch seinen eigenen Podcast „Gemischtes Hack“ mit Felix Lobrecht. Zudem ist er immer wieder in TV-Shows zu Gast, wie aktuell bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“. Aber auch privat läuft es gut bei ihm: Er ist einer Beziehung mit Influencerin Caro Daur.

Freundin, „LOL“, Geburtstag, Instagram – alle Infos zu seiner Person findet ihr in diesem Porträt.

Tommi Schmitt Steckbrief: Geburtstag, Alter, Größe, Instagram

Die wichtigsten Infos zu Tommi Schmitt findet ihr hier auf einen Blick:

Name : Thomas Schmitt

: Thomas Schmitt Künstlername: Tommi Schmitt

Tommi Schmitt Alter : 32

: 32 Geburtstag : 26. Januar 1989

: 26. Januar 1989 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Detmold

: Detmold Wohnort : Köln

: Köln Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Beruf : Autor, Podcaster, Moderator

: Autor, Podcaster, Moderator Freundin : Caro Daur

: Caro Daur Instagram: tommischmitt

Tommi Schmitt: Freundin Caro Daur

Lange wurde darüber gemunkelt, ob diese beiden in einer Beziehung sind. Seit März 2021 ist klar, dass die Fashion-Influencerin Caro Daur und Tommi Schmitt ein Paar sind. Bestätigt haben sie das in einigen Instagram-Stories, in denen sie gemeinsam zu sehen waren.

Grundsätzlich halten sie ihre Beziehung aber aus ihrem öffentlichen Leben heraus.

Tommi Schmitt: „Studio Schmitt“

Seit diesem Jahr ist Tommi Schmitt Gastgeber einer eigenen Personality-Show auf ZDFneo. Er begrüßt regelmäßig prominente Gäste aus Film, Fernsehen, Politik und Journalismus. Aktuell laufen die letzten Folgen der zweiten Staffel immer donnerstags um 22:15 Uhr auf ZDFneo und ab 20:15 Uhr in der Mediathek.

Tommi Schmitt: „Joko und Klaas gegen ProSieben“

Am Dienstag, 23.11.2021, startet Staffel 6 von „Joko und Klaas gegen ProSieben". Zu Gast ist dann auch Tommi Schmitt. In verschiedenen Spielen und Challenges kämpfen Joko und Klaas gegen ihre Gäste, die das Team ProSieben vertreten. Gewinnen sie, kriegen sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung.

Tommi Schmitt: Podcast mit Felix Lobrecht

Mit Comedian Felix Lobrecht hat der Autor und Moderator seit 2017 einen sehr erfolgreichen Podcast. Die Folgen kommen so gut bei den Zuhörern an, dass „Gemischtes Hack“ 2021 der einzige nicht englischsprachige Podcast in den weltweiten Top 10 auf Spotify war.

Besonders macht den Podcast auch, dass immer wieder prominente Gäste, wie Fußballprofi Mats Hummels oder Schauspieler Christian Ulmen, eingeladen sind.

Die Folgen werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Fans können sich also jede Woche auf eine neue Podcast Folge freuen.

Tommi Schmitt: „Wer weiß denn sowas?“

Am 16.12.2021 ist der 32-Jährige auch in der Show „Wer weiß denn sowas?“ zu Gast. Dann wird er entweder im Team Elton oder im Team Bernhard Hoëcker gegen Falco Punch antreten.

Tommi Schmitt: „LOL: Last One Laughing“

Nachdem die erste Staffel von „LOL“ auf Amazon Prime ein voller Erfolg war, wurde direkt eine weitere Staffel produziert. In Staffel 2 war auch Tommi Schmitt dabei. Er stellt sich der Herausforderung, in der gesamten Zeit nicht zu lachen. Das klingt erstmal nicht weiter schwer, doch wer das Konzept der Show kennt weiß: Umgeben von Deutschlands besten Comedians ist das eine riesige Herausforderung. Mehr dazu erfahrt ihr hier: