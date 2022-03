Er gilt als einer der erfolgreichsten Filme der Geschichte. Mit insgesamt 90 Auszeichnungen, darunter elf Oscars und mehr als 130 Millionen Kinobesuchern in den USA, rangiert der Film „Titanic“ direkt hinter „Avatar“ und „Avengers: Endgame“.

Worum geht es in „ Titanic “?

“? Welche Rekorde hält der Film?

hält der Film? Wer waren die Hauptdarsteller ?

? Wann läuft er das nächste Mal im deutschen Fernsehen?

Länge, Schauspieler, Kosten: die wichtigsten Fakten zu „Titanic“ im Überblick

Filmtitel : Titanic

: Titanic Veröffentlichung : 1997

: 1997 Länge : 194 Minuten

: 194 Minuten Hauptdarsteller : Leonardo DiCaprio (Jack), Kate Winslet (Rose)

: Leonardo DiCaprio (Jack), Kate Winslet (Rose) Regie : James Cameron

: James Cameron Titelsong : My heart will go on (Céline Dion)

: My heart will go on (Céline Dion) Auszeichnungen : 90, davon elf Oscars

: 90, davon elf Oscars Kosten : 200 Millionen US-Dollar

: 200 Millionen US-Dollar Zuschauerzahl : 180 Millionen (USA) und 18 Millionen in Deutschland

: 180 Millionen (USA) und 18 Millionen in Deutschland Einspielergebnis: 2,2 Milliarden US-Dollar

Untergang der Titanic: Darum geht es im Filmklassiker

Ganz grob erzählt geht es in „Titanic“ um den Untergang des gleichnamigen Schiffs aus dem Jahr 1912. Das damals größte Schiff der Welt kollidierte auf seiner Jungfernfahrt mit einem Eisberg und ging unter. Neben den geschichtlichen Aspekten zum Vorgang des Untergangs, geht es in dem Film vor allem um eine Liebesgeschichte. Genaueres zeigt der folgende Trailer:

Oscars 1998: „Titanic“ gewinnt elf Oscars

Nicht nur gemessen an der Zuschauerzahl, ist „Titanic“ einer der erfolgreichen Filme der Geschichte. Insgesamt 90 Auszeichnungen und 47 weitere Nominierungen feiert der Film auf der ganzen Welt. In welchen Kategorien gewann er den Oscar?

Bester Film

Beste Regie: James Cameron

Beste Musik: James Horner

Bester Filmsong: „My heart will go on“ von Céline Dion

Bester Schnitt

Beste Spezialeffekte

Bester Ton

Bestes Kostümdesign

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bester Tonschnitt

„Titanic“ 2022: Wann läuft der Film das nächste Mal in Deutschland?

Jährlich läuft „Titanic“ mindestens ein Mal im deutschen Fernsehen. Auch 2022 wieder. Zuletzt lief er am 10. Dezember 2021 über die deutschen Bildschirme. Es ist zu erwarten, dass der Film bald wieder, zum Jahrestag des Untergangs der Titanic, ausgestrahlt wird. Das wäre am 12. April 2022 der Fall. In diesem Jahr wäre es sogar ein runder Jahrestag: 110 Jahre ist es seit der Tragödie her.

Titanic Fortsetzung: Worum geht es in der Neuverfilmung?

2023 soll es eine Fortsetzung des Kino-Klassikers geben. In „Titanic 666“ sticht das Schiff erneut in See, allerdings mit einem anderen Inhalt. Statt eines dramatischen Liebesblockbusters, soll es eine parodistische Version der „Titanic“ geben. Der neue Film spielt in der heutigen Zeit und zeigt den Untergang des Schiffs bedingt durch übernatürliche Mächte. Der Film lässt die Geister der Vergangenheit auferstehen und droht eine Wiederholung einer der tödlichsten und tragischsten Schiffskatastrophen der Geschichte an. Jack und Rose, gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, kommen in dem Film nicht mehr vor. Stattdessen sind Anna Lyne McCord (“90210: Beverly Hills New Generation”), Keesha Sharp (“American Crime Story”), Jamie Bamber (“Battlestar Galactica”) oder auch Lydia Hearst (“Z Nation”) Teil des Casts.