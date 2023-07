Netflix: Die letzten Folgen von „The Witcher“ Fortsetzung der Serie rund um Monarchen, Magier und Monster gibt. Diesen Wunsch erfüllt der Streamingdienst zwar, doch dafür hat er eine große Veränderung angekündigt. Es ist ein echter Hit auf: Die letzten Folgen von Staffel 3 wurden jetzt veröffentlicht. Viele Fans hoffen, dass es noch eineder Serie rund um Monarchen, Magier und Monster gibt. Diesen Wunsch erfüllt der Streamingdienst zwar, doch dafür hat er eineangekündigt.

Um was es sich dabei handelt und alles, was bisher über Staffel 4 von „The Witcher“ auf Netflix bekannt ist, erfahrt ihr hier im Überblick.

Die große Veränderung für Staffel 4 von „The Witcher“

Für „The Witcher“ hat Netflix große Pläne. Es sollen ganze sieben Staffeln der Serie produziert werden. Doch zumindest einer scheint nicht so lange Teil davon sein zu wollen: Hauptdarsteller Henry Cavill legt nach Staffel 3 sein Schwert nieder und wird nicht mehr als Geralt von Riva zurückkehren. Woran genau das liegt, lässt sich nur vermuten. Einerseits könnte sein Ausstieg mit seinem Comeback als Superman in einem neuen DC-Film begründet sein. Andererseits äußerte Cavill sich in der Vergangenheit bereits kritisch über die Entwicklung der Serie. Seiner Meinung nach entfernte diese sich zu weit von Buch- und Videospielvorlage.

Von Staffel 4 an soll Liam Hemsworth die Hauptrolle übernehmen. Dieser postete auf Instagram, dass er großer Fan sei und die bisherige Arbeit von Henry Cavill bewundere. Bei der Fangemeinde stieß diese Veränderung bereits auf große Kritik. Doch Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich sagte gegenüber „Total Film“: „Wir hatten die Wahl, Geralt aussteigen zu lassen und die Show zu beenden. Aber dazu waren wir nicht bereit. Es gibt einfach zu viele Geschichten zu erzählen.“ Sie fährt fort, dass eine Ersetzung von Geralt durch einen anderen Hexer eine komplette Distanzierung von den Büchern zur Folge gehabt hätte. Denn angeblich versuchen die Produzenten, sich wieder mehr an der Vorlage zu orientieren. Ob das gelingt und Liam Hemsworth als neuer Hauptcharakter überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

Wann startet Staffel 4 auf Netflix?

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann „The Witcher“ auf Netflix fortgesetzt wird. Bisher benötigte die Produktion einer Staffel jedoch immer etwa zwei Jahre. Mit Staffel 4 kann demnach wohl erst 2025 gerechnet werden. Sobald der Streamingdienst ein Erscheinungsdatum nennt, ergänzen wir es an dieser Stelle.

Sicher ist zumindest, dass die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung stehen werden.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Worum es genau in Staffel 4 von „The Witcher“ gehen könnte, ist aktuell noch ungewiss. Allerdings hat Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich angekündigt, dass man mehr zur Buchvorlage zurückkehren wolle. Nachdem in Staffel 3 das Buch „Die Zeit der Verachtung“ umgesetzt wurde, könnte es in der Fortsetzung um die Geschehnisse aus „Der Schwalbenturm“ gehen. Ob das tatsächlich der Fall ist, lässt sich aktuell aber noch nicht mit Sicherheit sagen.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 4?

Die bisherigen Staffeln von „The Witcher“ umfassen jeweils acht Folgen. Für Staffel 4 wären somit ebenfalls acht neue Episoden zu erwarten.

Gibt es einen Trailer zur Fortsetzung von „The Witcher“?

Netflix hat noch keinen Trailer für Staffel 4 von „The Witcher“ veröffentlicht. Es wird jedoch spannend, denn viele Fans stellen sich die Frage: Wie sieht Liam Hemsworth als Geralt von Riva aus? Bis es einen ersten Einblick in die Fortsetzung gibt, wird es jedoch vermutlich noch etwas dauern.

Die Besetzung von „The Witcher“ Staffel 4

Bestätigt ist im Moment nur, dass Liam Hemsworth von nun an die Hauptrolle übernimmt. Doch wahrscheinlich wird es ein Wiedersehen mit einigen der bereits bekannten Darsteller geben. Aber vermutlich werden auch in Staffel 4 neue Schauspieler den Cast ergänzen. Mit wem man in der Fortsetzung wahrscheinlich rechnen darf, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle