Netflix entführt die Zuschauer wieder in eine Welt voller Magier, Monster und Monarchen: Die dritte Staffel der Serie „The Witcher“ geht weiter. Nachdem die ersten fünf Folgen bereits im Juni veröffentlicht worden sind, dürfen sich die Fans von Geralt von Riva, gespielt von Henry Cavill, jetzt über den zweiten Teil freuen.

Wie viele Folgen gibt es? Worum geht es? Und wer ist im Cast? Wir haben euch alle Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Besetzung und Co. im Überblick.

Wann startet Staffel 3 auf Netflix?

Die bisherigen Staffeln von „The Witcher“ haben die Fans begeistert und die Netflix-Charts angeführt. Klar, dass der Streamingdienst die Reihe fortsetzt. Die dritte Staffel erscheint allerdings in zwei Teilen:

Teil 1: Donnerstag, 29.06.2023

Teil 2: Donnerstag, 27.07.2023

Wie gewohnt sind die Neustarts am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3?

Wie bei den bisherigen beiden Staffeln dürfen sich die Fans auf acht Folgen freuen. Allerdings sind diese – wie bereits erwähnt – aufgeteilt. Im Juni gingen die ersten fünf Folgen an den Start, die restlichen drei folgen im Juli.

Worum geht es in Staffel 3 von „The Witcher“?

Monarchen, Magier und Monster – auf dem Kontinent sind alle hinter Ciri von Cintra her. Doch Geralt von Riva, der seine kürzlich wiedergefundene Familie vor denen beschützen will, die sie zerstören wollen, hält sie versteckt. Yennefer, die mit Ciris magischem Training betraut ist, führt sie zur sicheren Festung von Aretusa, wo sie sich erhofft, mehr über die ungenutzten Kräfte des Mädchens herauszubekommen. Stattdessen finden sie sich auf einem Schlachtfeld der politischen Korruption, der dunklen Magie und des Verrats wieder. Um zurückzuschlagen, müssen sie alles aufs Spiel setzen – oder riskieren, sich für immer zu verlieren.

Das ist der Trailer zu Staffel 3

Einige Tage vor dem Start von Teil 1 der dritten Staffel veröffentlichte Netflix einen Trailer für die ersten Folgen. Rund zwei Wochen vor dem Start von Teil 2 gab es noch einen zweiten Trailer. In diesem bekommt ihr einen Vorgeschmack auf die weiteren Folgen.

Die Folgen von Staffel 3 im Episodenguide

Was in den Folgen jeweils passiert, erfahrt ihr im Episodenguide zur dritten Staffel.

Folge 1: „Shaerrawedd“

Auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort reisen Geralt, Yennefer und Ciri quer über den Kontinent. König Wisimir hat einen Auftrag für seinen charmanten jungen Bruder.

Folge 2: „Getrennter Weg“

Geralt erhält Informationen über Rience und macht eine schockierende Entdeckung. Ciris Gerechtigkeitssinn sorgt für Ärger. Rittersporn tritt vor einem königlichen Fan auf.

Folge 3: „Wiedersehen“

Geralt bittet eine Freundin um magische Hilfe, während Ciri und Yennefer aneinandergeraten. Philippa und Dijkstra schmieden einen Plan, um Wisimir in Schach zu halten.

Folge 4: „Die Einladung“

Yennefer schlägt der Bruderschaft einen gewagten Plan vor, Geralt geht einen gefährlichen Deal ein, und Triss geht dem Rätsel um die verschwundenen Novizinnen auf den Grund.

Folge 5: „Die Kunst der Illusion“

Yennefer und Geralt haben sich für einen pompösen Ball in Schale geworfen. Doch in einer Nacht voller Festlichkeiten und Enthüllungen ist nichts so, wie es scheint.

Folge 6: „Gut geplant ist halb gewonnen“

Verrat wird begangen und Blut vergossen, während die Jagd auf Ciri eskaliert. Feind*innen werden entblößt und Fronten verhärten sich. Nichts wird wieder so sein wie zuvor.

Folge 7: „Vom Regen in die Traufe“

Von der Vergangenheit verfolgt, muss Ciri unter den härtesten Bedingungen auf ihrer verzweifelten Odyssee den ultimativen Überlebenstest bestehen.

Folge 8: „Der Preis des Chaos“

Nach den verhängnisvollen Ereignissen in Aretusa sehnen sich Geralt und Yennefer nach Heilung und wollen die Familie wieder zusammenführen. Doch auf dem Kontinent droht Krieg.

Die Besetzung von „The Witcher“ Staffel 3 im Überblick

Neben vielen bekannten Gesichtern wird es in der dritten Staffel der Serie auch ein paar neue Charaktere geben. Das hat Netflix bereits bestätigt. Dazu zählen Gallatin, gespielt von Robbie Amell, Milva, die von Meng’er Zhang dargestellt wird, Prinz Radovid, gespielt von Hugh Skinner und Mistle, deren Rolle von Christelle Elwin übernommen wird.

Welche Schauspieler zum Cast der dritten Staffel gehören, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller: Rolle