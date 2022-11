Die Seriewurde aufzum großen Erfolg. Bis die dritte Staffel erscheint, dauert es allerdings noch eine ganze Weile. Doch in der Zwischenzeit gibt es für Fans des „Witcher“-Universums Nachschub: Imgeht die Vorgeschichte unter dem Titelan den. Die neue Serie soll die Fans in jenes Zeitalter entführen, in dem die Welten der Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen.