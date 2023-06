Endlich ist es raus! In der kommenden Staffel von „The Voice of Germany“ wird es eine neue Jury geben. Stefanie Kloß, Peter Maffay, Rea Garvey und Mark Forster räumen ihre Plätze. Stattdessen setzten die Macher auf andere Stars aus Popmusik, Deutsch-Rap und Schlager.

„The Voice“: Dreharbeiten sind in Berlin gestartet

Giovanni Zarrella bei „The Voice“: Oliver Pocher meldet sich zu Wort

Oliver Pocher, guter Kumpel des Schlagerstars, kommentiert den Beitrag und scherzt: „Ich möchte als Kandidat in dein Team!“ Giovanni Zarrella freut sich über seine Teilnahme bei „The Voice“: Stolz posiert der Entertainer auf dem roten Jury-Stuhl., guter Kumpel des Schlagerstars, kommentiert den Beitrag und scherzt:

Bill und Tom Kaulitz: Schluss mit den Gerüchten

Shirin David hat sogar ein Video gepostet. Gewohnt cool dreht sie sich auf ihrem roten Stuhl und wirft ihren 6,2 Millionen Followern ein Küsschen zu.

Ronan Keating zeigt, wer die Moderatoren von „The Voice“ sind

Die wohl größte Jury-Überraschung ist Ronan Keating. Seine legendären Hits „Life Is a Rollercoaster“ und „When You Say Nothing at All“ werden noch heute oft im Radio gespielt. Auf Instagram postet der Ire ein Gruppenfoto der Jury. Auf dem Bild sind auch die Moderatoren Thore Schölermann und Melissa Khalaj zu sehen, die auch in Staffel 13 zum Einsatz kommen.

„The Voice“: Wann beginnt die neue Staffel?