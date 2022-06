„The Terminal List - Die Abschussliste“ bringt Hollywood-Star Chris Pratt (bekannt aus Avengers, Guardians of the Galaxy, Jurassic World) und ein Sohn von Arnold Schwarzenegger. Mitbringt Amazon Prime Video eine neue Actionserie an den Start. Mit auf der Besetzungsliste stehen(bekannt aus Avengers, Guardians of the Galaxy, Jurassic World) und ein

Anfang Juni 2022 hat Prime Video den Starttermin für die neue Actionserie bekannt gegeben. Die acht Folgen der 1. Staffel rund um den Navy Seal James Reece (Chris Pratt) gibt es ab 1. Juli 2022 beim Streamingdienst zu sehen.

Ja, es gibt einen deutschen Trailer zu „The Terminal List - Die Abschussliste“. Hier ist der gut zweiminütige erste Einblick in die neue Serie zu sehen:

„The Terminal List“ - Worum geht in der Actionserie mit Chris Pratt?

James Reece (Chris Pratt) gerät mit seinem gesamten Zug von Navy SEALs während einer hochriskanten, verdeckten Mission in einen Hinterhalt. Zwölf Soldaten sterben. Allein Reece kehrt nach Hause zu seiner Familie zurück. Er hat widersprüchliche Erinnerungen an den Vorfall und Fragen zu seiner Schuld. Als jedoch neue Beweise ans Licht kommen, entdeckt Reece, dass bösartige Mächte gegen ihn arbeiten. Sie bringen nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern auch das Leben derer, die er liebt.

Patrick Schwarzenegger bei der Premiere von „The Terminal List“ in Los Angeles.

„The Terminal List“ - Welche Schauspieler stehen im Cast?

Neben Chris Pratt steht ein weiterer prominenter Name auf der Besetzungsliste der Serie: Schwarzenegger. Gemeint ist aber nicht Action-Altmeister Arnold, sondern Patrick Schwarzenegger. Er ist der älteste Sohn von Arnold Schwarzenegger und gehört auch zur Familie von Chris Pratt. Der Hauptdarsteller und Producer von „The Terminal List“ ist nämlich mit Katherine Schwarzenegger verheiratet, der ältesten Tochter von Arnie und Schwester von Patrick.

Und ist der bislang bekannte Cast der Serie:

Chris Pratt als James Reece

Constance Wu als Katie Buranek

Taylor Kitsch als Ben Edwards

Jeanne Tripplehorn - als Lorraine Hartley

Riley Keough als Lauren Reece

Arlo Mertz als Lucy Reece

Jai Courtney als Steven Horn

JD Pardo als Tony Liddel

Patrick Schwarzenegger als Donny Mitchell

LaMonica Garrett als Commander Fox

Stephen Bishop

Sean Gunn

Tyner Rushing

Jared Shaw

Christina Vidal

Nick Chinlund

Matthew Rauch

Warren Kole

Alexis Louder

„The Terminal List“ - Wie ist die Buchvorlage von Jack Carr?

Die Prime Video-Serie „The Terminal List - Die Abschussliste“ basiert auf dem gleichnamigen Roman. Autor Jack Carr ist als Executive Producer auch an die Entstehung der Serie beteiligt. Die Geschichte um Navy SEAL James Reece ist Carrs Debütroman. Er landete damit prompt beispielsweise auf Platz der New York Times-Bestseller-Liste und bekam gute Kritiken. Jack Carr hat in dem Roman eigene Erlebnisse von der Front verarbeitet. Er war selbst 20 Jahre Soldat, unter anderem Scharfschütze bei den SEALs und war als Kommandant einer US-Spezialeinheit im Irak im Einsatz.