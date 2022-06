Top 10 der am besten bewerteten Serien, die es aktuell bei Prime Video zu sehen gibt: Woche für Woche erscheinen bei Prime Video , Netflix und Sky neue Serien. Wer hat da noch den Durchblick? Wir verschaffen ihn euch. Anhand von Bewertungen der IMDb (Internet Movie Database) findet ihr hier die, die eszu sehen gibt:

Platz 10 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Vinland Saga - IMDb-Score: 8,6

In dieser japanischen Animationsserie aus dem Jahr 2019 geht es ins Europa des 11. Jahrhunderts. Es wird unter anderem die Geschichte des jungen Isländers Thorfinn erzählt, der sich einer Bande von Wikingern anschloss, um deren Anführer, den Mörder seines Vaters, im Zweikampf zu besiegen, und somit den Tod seines Vaters zu rächen. Hier gibt es den Trailer:

Platz 9 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

The Boys - IMDb-Score: 8,6

Aktuell läuft Staffel 3 dieser Superhelden-Serie auf Prime Video. In „The Boys“ sind die Superhelden weltweite Berühmtheiten und werden entsprechend gefeiert. Der Großkonzern Vought verdient mit der Inszenierung und Vermarktung seiner Helden Milliarden. Der Kampf um Aufmerksamkeit führt zu Machtmissbrauch und Konflikten zwischen den beiden Superhelden-Gruppen „The Boys“ und „Seven“.

Platz 8 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Invincible - IMDb-Score: 8,6

Die US-Zeichentrickserie Invicible stammt aus dem Jahr 2021. Im Mittelpunkt steht Mark Grayson - ein ein normaler Teenager. Eigentlich. Denn sein Vater Nolan ist der mächtigste Superheld der Welt. Kurz nach seinem siebzehnten Geburtstag beginnt Mark, seine eigenen Kräfte zu entwickeln und sein neues Superhelden-Dasein kennenzulernen.

Platz 7 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Fleabag - IMDb-Score: 8,6

In der mit mehreren Emmy ausgezeichnetet britischen Drama-Serie geht es um die in London lebenden Fleabag. Sie betreibt ein Café, das alles andere als gut läuft. Dieses hatte sie einst gemeinsam mit ihrer besten Freundin Boo eröffnet. Boss ist mittlerweile tot. Sie wollte einen Unfall verursachen, um die Aufmerksamkeit ihres Freundes zurückzugewinnen, der mit einer anderen Frau geschlafen hat. Bei dem Unfall stirbt Boo jedoch gemeinsam mit zwei weiteren Menschen. Nun versucht sich Fleabag, mit verschiedene Affären von den Tiefen ihres Lebens abzulenken.

Platz 6 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Clarkson`s Farm - IMDb-Score: 8,9

In der englischen Dokuserie „Clarkson`s Farm“ dreht sich alles um den Autofanatiker Jeremy Clarkson London und seine Abenteuer auf einem Bauernhof im Südwesten Englands. Die erste Staffel mit acht Folgen lief 2021 sehr erfolgreich auf Prime Video. Es soll jetzt eine weitere Season geben.

Platz 5 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Fargo - IMDb-Score: 8,9

Die Serie „Fargo“ hat nur lose etwas mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1996 zu tun. Die mittlerweile vier Staffeln spielen jeweils in einem anderen Jahrzehnt und haben einen oder eine Reihe von Kriminalfällen in der amerikanischen Provinz als Handlung. Garniert wird das Ganze mit trockenem Humor und einer Prise mörderischem Chaos.

Platz 4 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Ein guter Mensch - IMDb-Score: 8,9

In der türkischen Krimi-Serie „Ein guter Mensch“ geht es um eine ungewöhnliche Rage-Geschichte. Der ehemalige Gerichtsangestellte Agâh lebt zurückgezogen in Istanbul, als er eine folgenreiche Diagnose erhält: Alzheimer. Bevor er es irgendwann vergessen haben wird, will er altes Unrecht sühnen. Vor vielen Jahren wurde in seinem Heimatort ein schreckliches Verbrechen vertuscht. Agâh setzt nun alles daran, die Schuldigen aus dem Verkehr zu ziehen. Nach einigen Morden beginnt die Polizei, die Fälle miteinander zu verknüpfen.

Platz 3 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Sherlock - IMDb-Score 9,0

In dieser britischen Krimiserie werden die vor mehr als 100 Jahren von Sir Arthur Conan Doyle geschriebenen Detektivgeschichten ins London von heute verlegt. Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) und Dr. John Watson (Martin Freeman) ermitteln sich durch vier kurzweilige Staffeln.

Platz 2 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Fullmetal Alchemist - Brotherhood - IMDb-Score: 9,1

In dieser japanischen Animationsserie misslingt den Alchemisten-Brüdern Ed und Al die Durchführung einer streng verbotenen Transmutation und Edward verliert ein Bein. Seinen Bruder trifft es noch schlimmer. Edward kann ihn nur retten, indem er seinen eigenen Arm opfert und als Seele an eine Rüstung bindet ‒ dessen Körper aber scheint verloren. Deshalb beschließen sie, alles zu versuchen, um ihre alten Körper zurückzubekommen.

Platz 1 der bestbewerteten Serien bei Prime Video

Avatar - Der Herr der Elemente - IMDb-Score: 9,2

Auf Platz 1 der bestbewerteten Serie, die aktuell auf Prime Video zu sehen sind, landet die US-Fantasy-Serie „Avatar - Der Herr der Elemente“. Die Zeichentrickserie spielt in einer fiktiven Welt, die an das historische Asien erinnert. In den drei Staffeln muss der zwölfjährige Aang der Welt Frieden und Gleichgewicht bringen, indem er den Krieg der Feuernation mit dem Rest der Welt beendet.

IMDb - Wie entstehen die Rankings?

In der Internet Movie Database können registrierte Nutzer (es gibt weltweit mehr als 250 Millionen) mit ein bis zehn Punkten alle Serien und Filme bewerten. Sind mindestens fünf Bewertungen zusammengekommen, wird ein Durchschnittswert veröffentlicht. Haben noch viel mehr Personen eine Bewertung abgegeben, kann der Film bei genügend hoher – oder tiefer – Punktzahl in der Rangliste der 250 besten (mit einem Minimum von 25.000 Stimmen) oder 100 schlechtesten (mit einem Minimum von 10.000 Stimmen) Filme erscheinen. Über die Aufnahme in die Toplisten zählt aber nicht nur der reine Durchschnittswert der abgegebenen Bewertungen. Wie das Ranking ermittelt wird, gibt die IMDb aber nicht bekannt, um nach eigenen Angaben Manipulationen vorzubeugen.