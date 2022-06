Serie „The Boys“ auf grünes Licht für die Staffel 4 von „The Boys“. Und der Stoff wird noch um weitere Produktionen ausgebaut. Gute Nachrichten für Fans derauf Amazon Prime Video . Nach einem Rekordstart nach Veröffentlichung der dritten Staffel gab es im Junivon „The Boys“. Und der Stoff wird noch um weitere Produktionen ausgebaut.

Start - Wann erscheint Staffel 4 von „The Boys“?

Seit 3. Juni 2022 läuft die drittel Staffel von „The Boys“ sehr erfolgreich auf Prime Video. Jeden Freitag gibt es eine neue und am 8. Juli gibt es das große Staffelfinale in mehr als 240 Ländern weltweit. Bei Zuwachsraten bei den Zuschauern im Vergleich zu ersten Staffel um mehr als 200 Prozent ist es kein Wunder, dass Prime Video bereits eine vierte Staffel in Auftrag gegeben hat. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Wann die 4. Staffel allerdings beim Streamingdienst zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt.

Inhalt - Ist schon etwas über die Handlung bekannt?

In der Serie „The Boys“ ist zu sehen, was passiert, wenn Superhelden ihre Superkräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen? Die titelgebende Gruppe um Billy Butcher (Karl Urban) nimmt die Sache selbst in die Hand. Sie wollen die korrupten Superhelden stoppen und nebenbei noch die Wahrheit über „The Seven“ und den Konzern „Vought“ offenlegen, der die Superhelden verwaltet und ihre schmutzigen Geheimnisse vertuscht. In Staffel 4 der Serie wird auf jeden Fall der Kampf von Butcher und den Boys gegen Homelander und die Seven fortgeführt. Soviel hat Showrunner Eric Kripke schon verraten. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

Trailer - Gibt es schon einen Trailer zur Fortsetzung?

Bislang gibt es noch keinen Trailer zur Staffel 4 von „The Boys“. Sobald es die ersten Einblicke in die Fortsetzung der Serie gibt, werden wir sie hier veröffentlichen.

Schauspieler - Wer spielt wieder mit in Staffel 4 von „The Boys“?

Bislang hat Prime Video nicht bekannt gegeben, wer auch in der 4. Staffel wieder zu sehen sein wird. Das sind die Hauptrollen der Season 3:

Karl Urban - William „Billy“ Butcher

Jack Quaid - Hugh „Hughie“ Campbell Jr.

Antony Starr - John / Homelander

Erin Moriarty - Annie January / Starlight

Dominique McElligott - Maggie Shaw / Queen Maeve

Jessie T. Usher - Reggie Franklin / A-Train

Laz Alonso - Marvin T. „Mother`s Milk“

Chace Crawford - Kevin Moskowitz / The Deep

Tomer Capone - Serge / Frenchie

Karen Fukuhara - Kimiko Miyashiro / Das Weibchen

Nathan Mitchell - Black Noir

Colby Minifie - Ashley Barrett

Claudia Doumit - Victroia Neumann / Nadia

Jensen Ackles - Ben / Soldier Boy

The Boys - Mehr Stoff rund um die Superhelden

Das Universum rund um die Superhelden von „The Boys“ wächst aber nicht nur um eine 4. Staffel. Auf Prime Video ist aktuell auch eine animierte Serie unter dem Titel „The Boys Presents: Diabolical“ zu sehen. Und außerdem soll es noch ein Boys Spin-off geben, das noch keinen Namen trägt.