An die Töpfe, fertig, los! Gerade laufen die Dreharbeiten zu Staffel 9 von „The Taste“ 2021. Die Kochshow soll auch dieses Jahr wieder im Spätsommer auf Sat.1 starten. Dann müssen die Juroren wieder die Löffel ihrer Kandidaten verkosten, Sterne verteilen, ihnen beim Kochen helfen und Teilnehmer aus der Show wählen. In der diesjährigen Jury sitzen, wie schon im letzten Jahr, die Profiköche Frank Rosin, Alexander Hermann, Tim Raue und Alexander Kumptner.

Alexander Kumptner: Restaurant und Familie

Alexander Kumptner ist ein österreichischer (Fernseh-)Koch und Autor. Seit letztem Jahr ist er Jurymiglied von „The Taste“ und ging dabei sogar als Sieger hervor. „Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten.“, verrät er Sat.1 vorab.

Das ist der Coach Alexander Kumptner im Überblick:

Alter: 38 Jahre

38 Jahre Geboren: 3. Juni 1983 in Wien, Österreich

3. Juni 1983 in Wien, Österreich Wohnort: Wien

Wien Familie: vergeben, keine Kinder

vergeben, keine Kinder Restaurant: Everbody’s Darling, Wien

Everbody’s Darling, Wien Ausbildung: Kochausbildung im Hilton Vienna Plaza beim Tiroler Koch Werner Matt

TV-Shows: Aus diesen Sendungen kennt man Alexander Kumptner

Neben seiner Karriere als Restaurant-Koch, hat sich Kumptner auch im Fernsehen etabliert: Seit 2015 arbeitet er auch als Juror oder Moderator in diversen Sendungen:

Juror bei „Die Küchenschlacht“ (ZDF)

TV-Koch bei Kinder-Kochsendung „Schmatzko“ (Kika, ORF)

„Grill den Profi“ (VOX)

„Das perfekte Promi Dinner“ (VOX)

Kandidat bei „Dance Dance Dance“ (RTL)

„Verstehen Sie Spaß“ (ARD, ORF)

„Klein gegen Groß“ (ARD, ORF)

Alexander Herrmann: Restaurant in Nürnberg, Familie

Alexander Herrmann sitzt seit Staffel 1 in der „The Taste“-Jury und hat schon viermal mit seinem Team gewonnen. Der 49-Jährige ist aber nicht nur TV-Koch, sondern schreibt auch Kochbücher und leitet und kocht in seinen eigenen Restaurants. Mit 9 Jahren verlor er wegen eines Autounfalls seine Eltern. Das Hotel der Familie (seit 1869) übernahmen dann sein Onkel und seine Tante.

Das ist der Coach Alexander Herrmann im Überblick:

Alter: 49 Jahre

49 Jahre Geboren: 7. Juni 1971 in Kulmbach

7. Juni 1971 in Kulmbach Wohnort: Wirsberg

Wirsberg Familie: zum 2. Mal verheiratet, 2 Kinder

zum 2. Mal verheiratet, 2 Kinder Restaurants: Nürnberg – Palazzo, AH-Imperial, Fränkness; Posthotel in Wirsberg

Nürnberg – Palazzo, AH-Imperial, Fränkness; Posthotel in Wirsberg Auszeichnung: Kochschule des Jahres 2011, 2 Michelinsterne für das Restaurant „Alexander Herrmann“, 1 Michelin-Stern für das Hotel-Restaurant

TV-Shows: In diesen Sendungen war Herrmann dabei

Seit 1997 zeigt Alexander Herrmann seine Kochkünste im Fernsehen. Angefangen hat er beim „Kochduell“ auf Vox. Auch in diesen Sendungen ist er neben „The Taste“ (seit 2013) dabei:

„Topfgeldjäger mit Alexander Herrmann“ (ZDF)

„Aufgegabelt“ (BR)

„Stadt, Land, Lecker“ (ZDF)

„So schmeckt Bayern“ (Radio Bayern1)

„Grill den Henssler“ (VOX)

Frank Rosin: Juror, TV-Koch, Autor, Musiker

Frank Rosin ist seit Staffel 1 bei „The Taste“ Juror und ebenso vielschichtig unterwegs wie seine Jury-Kollegen: Auch er kocht, schreibt Bücher und ist ständig im TV präsent. Und: Als Musiker hat er zwei Alben aufgenommen.

Er wuchs mit der Gastronomie auf: Sein Vater war Großhändler für Gastronomiebedarf, seine Mutter führte eine Pommesbude. Nach seiner Kochlehre arbeitete Rosin ein Jahr lang in Kalifornien und Spanien. Als Sous-Chef segelte er auf der Luxusyacht „Sea Cloud“ über das Meer.

Das ist Frank Rosin im Überblick:

Alter: 54 Jahre

54 Jahre Geboren: 17. Juli 1966 in Dorsten

17. Juli 1966 in Dorsten Familie: geschieden von Claudia Rosin, 3 Kinder

geschieden von Claudia Rosin, 3 Kinder Restaurant: „Rosin“, Dorsten

„Rosin“, Dorsten Ausbildung: Kochlehre von 1983 bis 1985 im Hotel Monopol und im Restaurant Kaiserau, Gelsenkirchen bei Harald Schroer

Kochlehre von 1983 bis 1985 im Hotel Monopol und im Restaurant Kaiserau, Gelsenkirchen bei Harald Schroer Auszeichnung: 2 Michelin-Sterne, „Restaurant des Jahres 2009/2010“, World Cookbook Award

Rosin: Seit 2007 beim Fernsehen

Frank Rosins ist exklusiv bei der Sendergruppe ProSiebenSat.1 unter Vertrag. Seine TV-Karriere begann 2007 beim „Fast Food Duell“ auf Kabel 1. 2009 bekam er seine eigene TV-Sendung: „Rosins Restaurant“ auf Kabel 1. Weitere Sendungen mit Frank Rosin sind:

„Hell’s Kitchen“ (Sat.1)

„Rosins Fettkamp“ (Kabel 1)

„Rosin Weltweit“ (Kabel 1)

„Rosins Kantinen“ (Kabel 1)

Tim Raue – aus dem Restaurant bei „Chef’s Table“ zu „The Taste“

Tim Raue kennt man weltweit: Sein gleichnamiges Restaurant in der Nähe des Checkpoint Charlies in Berlin ist auf Platz 40 der 50 weltweit besten Restaurants. Hier kocht er asiatisches Essen. Seine Ex-Frau Marie-Anne Raue ist Geschäftsführerin. In der Netflix-Serie „Chef’s Table“ wird Tim Raue als einziger deutscher Koch portraitiert. Hier und auch sonst betont er, er habe keine leichte Jugend gehabt: Er wuchs in Berlin Kreuzberg im Wrangelkiez auf, war Teil einer Jugendbande.

Tim Raue im Überblick:

Alter: 46 Jahre

46 Jahre Geboren: 31. März 1974 in Berlin

31. März 1974 in Berlin Familie: verheiratet mit Katharina Wolschner (Chefredakteurin Rolling Pin)

verheiratet mit Katharina Wolschner (Chefredakteurin Rolling Pin) Restaurant: „Tim Raue“, Berlin. „Brasserie Colette Tim Raue“, München, Konstanz und Berlin. „Villa Kellermann“ in Potsdam. Restaurantkonzept „Hanami by Tim Raue“ auf der Tui Mein Schiff 5. „The K – by Tim Raue“ im Kulm Hotel, St. Moritz.

„Tim Raue“, Berlin. „Brasserie Colette Tim Raue“, München, Konstanz und Berlin. „Villa Kellermann“ in Potsdam. Restaurantkonzept „Hanami by Tim Raue“ auf der Tui Mein Schiff 5. „The K – by Tim Raue“ im Kulm Hotel, St. Moritz. Ausbildung: Chalet Suisse im Grunewald

Chalet Suisse im Grunewald Auszeichnung: Michelin Stern für „The K – by Tim Raue“, 2 Sterne für „Tim Raue“, „Restaurant des Jahres 2019“, Platz 1 „Germany’s 50 Best Chefs“ im Rolling Pin.

Tim Raue im Fernsehen

Zum zweiten Mal ist Tim Raue Juror bei „The Taste“. Er war unter anderem auch in der Jury von „Deutschlands Meisterkoch“ und Juror in Tim Mälzers Sendung „Ready to beef!“. Seit 2015 ist er außerdem in der Vox-Sendung „Kitchen Impossible“ dabei.