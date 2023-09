Action-Fans aufgepasst! Nachdem John Wick in den letzten Jahren in ganzen vier Filmen überzeugen konnte, veröffentlicht Prime Video nun eine Serie aus dessen Universum. In „The Continental: Aus der Welt von John Wick“ werden die Hintergründe des legendären Continental-Hotels beleuchtet. Dafür folgt man dem jungen Winston Scott in die Untergründe von New York City in den 1970er-Jahren.

Hier bekommt ihr einen Überblick über das Startdatum, die Handlung, den Cast und alles weitere Wichtige zur Prequel-Serie.

Wann startet „The Continental“ auf Prime Video?

„The Continental“ startet im September auf Amazon Prime Video. Konkret wird die erste Folge der Serie am Freitag, 22.09.2023, veröffentlicht. Die weiteren Episoden folgen im wöchentlichen Rhythmus.

Die Veröffentlichungstermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 22.09.2023

Folge 2: Freitag, 29.09.2023

Folge 3: Freitag, 06.10.2023

Wie viele Folgen umfasst „The Continental“?

Prime Video hat „The Continental“ als eine dreiteilige Serie angekündigt. Wie lange die einzelnen Folgen dauern werden, wurde noch nicht kommuniziert.

Worum geht es in der Amazon Prime-Serie?

In der Prequel-Serie werden die Hintergründe des legendären „Hotels für Auftragskiller“ beleuchtet. Das Continental bildet das Zentrum des Universums rund um John Wick und wird in der Prime-Serie durch die Augen des jungen Winston Scotts beleuchtet. Dieser wird ungewollt in die Höllenlandschaft gezogen, die New York City in den 1970ern darstellt. Dort muss er sich einer Vergangenheit stellen, die er längst hinter sich gelassen glaubte. Winston schlägt einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein, um es zu erobern und letztendlich seinen Thron dort zu besteigen.

Winston Scott (Colin Woodell) ist ein Geschäftsmann in London. Doch plötzlich wird er in die kriminelle Unterwelt von New York gezogen.

Das ist der Trailer zu „The Continental“

Prime Video hat einige Wochen im Voraus einen offiziellen Trailer zu „The Continental“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick in die Serie:

Der Cast von „The Continental: Aus der Welt von John Wick“

