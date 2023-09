„John Wick“ zählt zu den erfolgreichsten US-amerikanischen Action-Reihen. Es gibt aktuell vier Filme über den titelgebenden Auftragsmörder, der von Keanu Reeves verkörpert wird. Mit „The Continental: Aus der Welt von John Wick“ hat Amazon Prime Video nun eine Prequel-Serie angekündigt. Diese taucht in die Ursprungsgeschichte des ikonischen Hotels für Auftragsmörder ein. Das Continental ist das Herzstück des „John Wick“-Universums und wird völlig neu beleuchtet.

Doch welche Charaktere kommen in der Serie vor? Und von wem werden sie verkörpert? In diesem Artikel findet ihr die ersten Eindrücke, die Amazon Prime Video zum Cast und den Rollen veröffentlicht hat.

Das ist der Cast von „The Continental: Aus der Welt von John Wick“

Im Zentrum der Serie steht der junge Winston Scott. Dessen Weg durch die New Yorker Unterwelt bis auf den Thron des Continental Hotels wird in der Serie verfolgt. Verkörpert wird er von Coli Woodell. Welche Darsteller an seiner Seite weitere Rollen übernehmen, seht ihr hier:

Coli Woodell als Winston Scott

„The Continental: Aus der Welt von John Wick“ wird aus Sicht des jungen Winston Scotts erzählt. Dieser ist gutaussehend, klug, kühl und gelassen – ein versierter Geschäftsmann, der über den Tellerrand hinausschaut. Nachdem ihn ein traumatisches Ereignis ins Fadenkreuz des Gesetzes gebracht hatte, arbeitete er in London. Doch dann taucht ein Unterweltboss aus seiner Vergangenheit auf, der ihn auf die Suche nach seinem entfremdeten Bruder Frankie schickt.

Coli Woodell spielt den jungen Winston Scott.

Ayomide Adegun als Charon

Der junge Charon ist zu Beginn ein treuer Assistent von Cormac. Doch seine Loyalität wird im Laufe der Serie auf die Probe gestellt. Er muss sich schließlich zwischen seinem Beschützer oder einer potenziellen neuen Familie entscheiden.

Ayomide Adegun verkörpert Charon.

Mel Gibson als Cormac

Cormac ist einschüchternd, rücksichtslos und brutal. Der New Yorker Gangsterboss hat aber auch eine charmante Ader. Er ist der aktuelle Manager des Continental Hotels und hat eine Vorgeschichte mit Winston und Frankie Scott. Als letzterer etwas immens Wertvolles von seinem Vorgesetzten stiehlt, zieht Cormac auch Winston zurück in die kriminelle Unterwelt. Während der Serie wird die Verzweiflung des Gangsterbosses immer größer und sein Wahnsinn und seine Wut kochen langsam über.

Hollywood-Star Mel Gibson übernimmt die Rolle des Gangsterbosses Cormac.

Mishel Prada als KD

KD ist Detective beim NYPD und kann die Korruption, die die Polizei durchzieht, nicht nachvollziehen. Sie ist entschlossen, die kriminellen Machenschaften der Stadt aufzudecken und stolpert von ihren eigenen persönlichen Zielen getrieben in die Welt des Continental. Dort wird KD schließlich mit einem Geist ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Mishel Prada wird zur Detective KD.

Jeremy Bobb als Mayhew

Der NYPD-Detective Mayhew ist KDs Vorgesetzter. Doch ist noch mehr zwischen dem verheirateten Familienvater und der Polizistin? Zumindest scheint Mayhew eine Schwäche für sie zu haben. Er warnt sie unmissverständlich davor, sich vom Continental Hotel fernzuhalten.

Jeremy Bobb spielt Mayhew.

Ben Robson als Frankie

Frankie ist Winstons älterer Bruder – und der geborene Killer. Während Winston in London als Geschäftsmann erfolgreich wurde, war Frankie als Armee-Mitglied in Vietnam. Zurück in den USA wird er zu einem von Cormacs treuen Männern. Doch dann stiehlt er einen unbezahlbaren Gegenstand aus dem Herzen des Continental Hotels und setzt damit einen Komplott in Gang. So wird er wieder mit seinem Bruder zusammengeführt. Doch Frankie ahnt nicht, dass es sein Widerstand ist, der die Machtverhältnisse im Hotel auf Jahre hinaus verändern wird.

Nhung Kate als Yen

Frankies Frau Yen ist bereit, jede Schwierigkeit zu ertragen, um mit ihm zusammen zu sein. Dafür nimmt sie erst ein Leben im Untergrund und nach seinem Diebstahl schließlich auch eines außerhalb des Netzes in Kauf. Durch Frankies Tat schweben beide in großer Gefahr. Und ein weiterer Schock wartet auf die zutiefst misstrauische Yen, als sie erfährt, dass Frankie einen lang verschollenen Bruder hat. Doch in ihr steckt noch viel mehr: Sie ist die tödlichste Kämpferin der ganzen Gruppe und schreckt vor nichts zurück, um ihre wiedergefundene Familie zu beschützen.

Nhung Kate spielt Yen, eine tödliche Kämpferin, die alles für Frankie tun würde. Dieser ist Winstons Bruder und wird von Ben Robson verkörpert.

Jessica Allain als Lou

Lou ist klug, furchtlos und eine erfahrene Kampfsportlerin. Sie betreibt das Dojo, das ihr Vater ihr und ihrem Bruder Miles hinterlassen hat. Doch leider ist das eine Kostenfalle und sie muss widerwillig zustimmen, im gefährlichen Waffenschmugglerring ihres Bruders zu arbeiten. Lou ist Pazifistin und weigert sich, Waffen zu benutzen. Doch dieses Kredo wird schon bald auf die Probe gestellt.

Hubert Point-Du-Jour als Miles

Auch Miles ist ein Vietnam-Veteran. Er ist hart, loyal und klug, musste aber im Ausland in einem Krieg kämpfen, mit dem er nichts zu tun haben wollte. Und das ausgerechnet für ein Land, das ihn als Schwarzen nicht respektierte. Gemeinsam mit seinen Veteranen-Kollegen Frankie und Lemmy und seiner Schwester Lou betreibt Miles Waffenhandel. Für ihn bildet sein gefährliches Geschäft die einzige Möglichkeit, die Türen des Dojos seines verstorbenen Vaters offenzuhalten.