Der Oktober hat wieder einige Neuerscheinungen auf Amazon Prime Video zu bieten. Einer der Neustarts ist „The Burial“. In dem Justiz-Drama, das von einer wahren Geschichte inspiriert ist, geht es um Willie Gary. Der für seine David-gegen-Goliath-Fälle bekannte Anwalt hilft dem Leiter einer Begräbnisstätte, ein mächtiges Konglomerat auffliegen zu lassen.

Ab wann ist der Film verfügbar? Worum geht es genau und wer spielt mit? Hier bekommt ihr einen Überblick über das Startdatum, die Handlung, den Cast und alles weitere Wichtige zu „The Burial“.

Wann startet „The Burial“ auf Prime Video?

Schon seit 2018 steht fest, dass es einen Film über das Leben von Willie Gary geben soll. Fünf Jahre später wird diese Idee endliche Realität. Im Oktober 2023 startet „The Burial“ auf Prime Video. Als konkreten Veröffentlichungstermin hat der Streamingdienst Freitag, 13.10.2023, genannt. Zudem soll das Drama in ausgewählten Kinos laufen.

Worum geht es in „The Burial“?

In „The Burial“ geht es um die spannende Geschichte vom Rechtsanwalt Willie Gary. Er arbeitet zwar etwas unkonventionell, doch gleichzeitig ist er auch für seine hohe Rate an gelösten Fällen bekannt. Meist legt er sich mit Personen an, die mehr Macht besitzen als sein Klient oder er selbst. 1995 kommt der Leiter einer Begräbnisstätte, Jeremiah Joseph O’Keefe, zu ihm. Er behauptet, von einem Konglomerat betrogen worden zu sein, der sehr viel Kontrolle über seine Berufswelt besitzt.

Das ist der Trailer zu „The Burial“

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung veröffentlichte Prime Video den offiziellen Trailer. Diesen gibt es bislang allerdings nur auf Englisch. Hier könnt ihr ihn ansehen:

Das ist die Besetzung von „The Burial“

Im Cast der Serie sind einige bekannte Schauspieler. Darunter befindet sich beispielsweise Jamie Foxx, der den Anwalt Willie Gary verkörpert. Man kennt ihn unter anderem aus „Django Unchained“ und zuletzt auch aus „God Is a Bullet“. Welche weiteren Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Willie E. Gary – Jamie Foxx

Jerry O’Keefe – Tommy Lee Jones

Raymond Loewen – Bill Camp

James E. Graves Jr. – Lance E. Nichols

Sarah Cassidy – Andrea Frankle

Jim Lafont – Billy Slaughter

Walter Lee Gralen – Gryant Banks

Richie Mayfield – Doug Spearman

Dashaan Williams – Keith Jefferson

Young Paralegal – Evan Brinkman

Attorney – Tracy Brotherton

Carrie Ann – Jennifer Lynn Warren

Steve – Christopher Winchester

Jury Foreman – Jalene Mack

Mutter von Willie – Summer Selby

Gary Reynolds – David Alexander

Wer ist Willie E. Gary eigentlich?

Willie E. Gary wurde 1942 geboren und ist einer der bekanntesten Rechtsanwälte der Welt. Unter anderem gewann er schon einen Prozess gegen Disney. Sein berühmtester Fall ist jedoch der gegen Raymond Loewen, nachdem dieser den Leiter einer Begräbnisstätte betrogen hat. Nachdem Gary den Fall gewonnen hatte, zogen sich Loewen und auch seine Firma zurück.