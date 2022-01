Am 3. Januar 2022 ging „The Biggest Loser“ mit einer neuen Version an den Start. Unter dem Titel „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ erwarten die Teilnehmer wieder Ernährungstipps, Sporteinheiten und eine neue Trainerin.

Doch wer sind die Kandidaten von „The Biggest Loser“ 2022? Die Teilnehmer findet ihr hier im Überblick.

„The Biggest Loser“ 2022: Wer ist raus?

Insgesamt treten 20 Kandidaten den Kampf gegen die Kilos an. Doch am Ende kann nur einer der Gewinner werden. In jeder Folge bestimmt die Waage, wer gehen muss. In Folge 1 unterliegt Team Pink der Konkurrenz aus Team Blau. Das Team von Sigrid Ilumaa hatte prozentual weniger abgenommen als Ramin Abtins Team. Das heißt jemand aus den Reihen der 41-Jährigen musste gehen.

Wer ist raus? Die ausgeschiedenen Kandidaten im Überblick:

„The Biggest Loser“ 2022: Alle Kandidaten im Überblick

Die diesjährigen Teilnehmer der Show sind zwischen 20 und 52 Jahre alt mit einem Gewicht zwischen 105,5 Kilo und 198,2 Kilo. Hier seht ihr alle 20 Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge im Überblick. Zunächst stellen wir euch das Team von Ramin Abtin und anschließend das Team von Neu-Zugang Sigrid Ilumaa vor.

Team Ramin Abtin:

Alisa

Für Aylin steht ihre Gesundheit an erster Stelle. Ihr Ziel: Bei „Leben leicht gemacht“ abnehmen um nicht mit Bluthochdruck oder Diabetes kämpfen zu müssen. Die Sozialarbeiterin tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 161,1 Kilo an.

Becki

Die schwimmbegeisterte Becki aus Herne hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Die Fachangestellte für Bäderbetriebe trainiert fünf Mal die Woche Kinder in einem Verein für Leistungssport-Schwimmen. Die 26-Jährige tritt mit einem Startgewicht von 120,5 Kilo an.

Dilan

Die Hamburgerin Dilan ist „die einzig korpulente Person“ in ihrer Familie. Dies macht ihr zu schaffen „alle anderen sind schlank und sportlich“. Das soll sich mit ihrer Teilnahme an „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ ändern. Die BWL-Studentin tritt mit einem Startgewicht von 147,6 Kilo an.

Florian

Der Familienvater aus Schleswig-Holstein hat schon oft versucht, auf eigene Faust abzunehmen. Doch der Verkaufsberater war immer „dem Jo-Jo-Effekt erlegen“. Jetzt möchte der 40-Jährige mit Hilfe von Coach Ramin Abtin abnehmen. Florian tritt mit einem Startgewicht von 161,8 Kilo an.

Nick

Niks Vater ist sehr sportlich, dem möchte er in nichts nachstehen. Der Maschineneinsteller kommt aus Eggolsheim und möchte jetzt auf der griechischen Insel Naxos mit der Hilfe von Coach Ramin Abtin an seiner Fitness arbeiten. Der 21-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 171,8 Kilo an.

Philipp

Philipp ist der schwerste Teilnehmer im diesjährigen „Leben leicht gemacht“-Camp. Mit Hilfe von Coach Ramin Abtin soll sich das ändern. Der Student des Internationalen Projektmanagements tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 198,2 Kilo an.

Sabine

Sabines großes Laster sind Süßigkeiten. Zum Übergewicht der 44-Jährige führte vor allem Schokolade. Die Finanzbuchhalterin tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 149,5 Kilo an.

Stefan

Stefan kommt aus Dinkelscherben und hat ein klares Ziel: Er kämpft für eine gesunde Zukunft. Der Berufskraftfahrer hatte bereits drei Bandscheibenvorfälle, leider unter Bluthochdruck und Typ 2 Diabetes. Im „Leben leicht gemacht“-Camp ist er der älteste Teilnehmer. Der 53-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 138,4 Kilo an.

Yasemin

Yasemin spielt seit 15 Jahren leidenschaftlich Handball. Aktuell hütet die 30-Jährige das Tor im HSG Bruchsal Untergrombach. Damit sie ihren Sport noch so lange wie möglich ausüben kann, soll ihr Coach Ramin Abtin beim Abnehmen helfen. Die Badenerin tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 120,6 Kilo an.

Team Sigrid Ilumaa:

Aylin

Bei Aylin sollen die Kilos runter, damit sie auf den Berg hoch kann. Sind die Pfunde einmal gepurzelt, möchte die Heilerziehungspflegerin die Wanderschuhe schnüren und auf Tour mit ihren Freundinnen gehen. Die 28-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 133,3 Kilo an.

Benni

Bei Benni liegt die Fitness in der Familie. Trotz seines Übergewichts der Personalreferent sehr aktiv. Auch seine Brüder sind sehr sportlich, der eine betreibt ein Online-Fitnessstudio und der andere spielt für den 1. FC Köln. Der 32-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 137,0 Kilo an.

Claudia

Früher spielte Claudia aus Bern in ihrer Freizeit Hockey. Das Ziel der Bankangestellten: Wieder so fit werden wie früher. Die 47-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 132,8 Kilo an.

Fabian

Fabian tritt mit seinem Zwillingsbruder Patrick bei „Leben leicht gemacht“ die Abnehmreise an. Der Elektriker sagt, für ein gesünderes Leben, den Pfunden den Kampf an. Fabian tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 171,8 Kilo an.

Francesca

Francesca lässt sich aktuell zur Kosmetikerin ausbilden. Für die 32-Jährige aus Müllheim gilt: Keine Ausreden mehr! Sie sagt den überschüssigen Kilos den Kampf an. Die Mülheimerin tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 113,2 Kilo an.

Jannika

Bevor sie laufen konnte, saß sie bereits auf dem Rücken eines Pferdes. Die Mutter von Jannika hat einen Reitstall und die 26-Jährige ist mit Pferden aufgewachsen. Um wieder ohne Bedenken reiten zu können, möchte die ihr Gewicht reduzieren. Jannika tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 105,5 Kilo an.

Linda

Für ihren Sohn und ihre Gesundheit möchte die Gesundheits- und Krankenpflegerin abnehmen. Linda kommt aus dem Kreis Unna und greift mit der Hilfe von Sigrid Ilumaa die überschüssigen Pfunde an. Die 33-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 109,1 Kilo an.

Paolo

Paolo war zunächst selbstständiger Webdesigner und war danach der Besitzer eines Donut-Ladens. Die süßen Stückchen waren für den Unternehmer daher immer griffbereit. Jetzt sagt der Saarländer den Kilos den Kampf an, sein Vorbild ist dabei Dwayne „The Rock“ Johnson. Der 36-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 147,8 Kilo an.

Patrick

Patrick tritt die Abnehmreise mit seinem Zwillingsbruder Fabian an. Bei „Leben leicht gemacht“ wollen sie nun die überschüssigen Pfunde verlieren. Der 24-Jährige ist von Beruf Straßen- und Tiefbau Facharbeiter. Patrick tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 191,4 Kilo an.

Sven

Sven liebt den Radsport. Der Physiotherapeut hat sich jahrelang um das Wohlbefinden der Radprofis gekümmert. Nun möchte er abnehmen und möchte sich gemeinsam mit Sigrid Ilumaa um seine Gesundheit kümmern. Der 40-Jährige tritt mit einem Startgewicht in Höhe von 178,0 Kilo an.