„The Biggest Loser“ erfindet sich 2022 neu: Die neue Version heißt nun „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ und geht mit einer neuen Trainerin und neuen Gast-Coaches an den Start. Im neuen Sat.1-Format wollen 20 Kandidaten abnehmen und ein gesünderes Leben starten, dafür treten sie in zwei Teams gegeneinander an.

„The Biggest Loser“ 2022: Start

Die neue Staffel wurde wie im letzten Jahr auf der griechischen Insel Naxos gedreht. Der Startschuss für „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ ist am 2. Januar 2022 gefallen. Die neuen Folgen werden anschließend in einem wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt.

„The Biggest Loser“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Während der letzte Ableger von „The Biggest Loser“ jeweils montags zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, kehrt der Sender mit „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ wieder ins sonntagliche Vorabendprogramm zurück. Die neue Staffel umfasst insgesamt 14 Folgen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 2. Januar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 2: Sonntag, 9. Januar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 3: Sonntag, 16. Januar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 4: Sonntag, 23. Januar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 5: Sonntag, 30. Januar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 6: Sonntag, 6. Februar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 7: Sonntag, 13. Februar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 8: Sonntag, 20. Februar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 9: Sonntag, 27. Februar 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 10: Sonntag, 6. März 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 11: Sonntag, 13. März 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 12: Sonntag, 20. März 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 13: Sonntag, 27. März 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

Folge 14: Sonntag, 3. April 2022 um 17:30 Uhr auf Sat.1

„The Biggest Loser“ 2022: Stream und Wiederholung

Wer die aktuellen Folgen von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ nicht im Fernsehen mitverfolgen kann, hat die Möglichkeit die ganzen Folgen im Livestream auf www.sat.1.de oder auf Joyn zu verfolgen. Dort stehen die Folgen parallel zur Ausstrahlung auch als Wiederholung zur Verfügung.

So funktioniert „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ 2022

Bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ treten 20 Kandidaten in zwei Teams gegeneinander an. Das Ziel: Abnehmen! Die Teilnehmer müssen ihre Ernährung umstellen und Woche für Woche bei den Sporteinheiten an ihre Grenzen gehen, um dem anderen Team den Rang abzulaufen. Um dieses Ziel zu erreichen werden die Kandidaten von ihren Coaches unterstützt.

Am Ende jeder Folge steht der Gang auf die Waage bevor, diese entscheidet wer am Ende gehen muss und wer bleiben darf. Die Kandidaten, die am meisten abgenommen haben, dürfen in die nächste Runde ziehen. Und andersrum müssen diejenigen, die am wenigsten abgenommen haben, die Show verlassen.

„The Biggest Loser“ 2022: Trainer

Die Kandidaten werden während der Show von der Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss begleitet. Auch bei „Leben leicht gemacht“ ist Ramin Abtin die Konstante. Als Coach gibt er alles, um das Beste aus seinen Kandidaten rauszuholen. Der 49-Jährige ist seit 2013 als Trainer dabei und gibt sein Wissen über Sport und Ernährung auch in der Neuauflage weiter. Das neue Gesicht an Ramins Seite ist Personal Trainerin und Ernährungsexpertin Sigrid Ilumaa. Bei der Show leitet auch sie ihr eigenes Team mit dem großen Ziel, direkt zum Einstand mit einem ihrer Teammitglieder zu gewinnen.

„The Biggest Loser“ 2022: Gast-Coaches

Bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ bekommen Sigrid und Ramin prominenten Zuwachs. Denn in dieser Staffel bleiben die beiden in ihrer Rolle als Coaches nicht alleine. Starkoch Alexander Kumptner, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig, Curvy-Model Angelina Kirsch und die ehemalige Stuntfrau Miriam Höller sind als Gast-Coaches mit von der Partie.

„The Biggest Loser“ 2022: Kandidaten

Die neue Staffel geht mit 20 abnehmwilligen Kandidaten an den Start. Bei den Teilnehmern von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ handelt es sich um Kandidaten im Alter zwischen 20 und 52 Jahren mit einem Gewicht zwischen 105,5 Kilo und 198,2 Kilo.

Die Kandidaten im Überblick:

Team Ramin Abtin

Alisa, 26 – Startgewicht: 161,1 Kilo

Becki, 26 – Startgewicht: 120,5 Kilo

Dilan, 24 – Startgewicht: 147,6 Kilo

Florian, 40 – Startgewicht: 161,8 Kilo

Nick, 21 – Startgewicht: 171,8 Kilo

Nico, 20 – Startgewicht: 178,0 Kilo

Philipp, 29 – Startgewicht: 198,2 Kilo

Sabine, 44 – Startgewicht: 149,5 Kilo

Stefan, 52 – Startgewicht: 138,4 Kilo

Yasemin, 30 – Startgewicht: 120,6 Kilo

Team Sigrid Ilumaa