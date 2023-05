Der „FilmMittwoch im Ersten“ am 24.05.2023 wird spannend: Im Mystery-Thriller „Teufelsmoor“ geht es um Inga Hauck, die nach dem Tod ihres Vaters in ihre Heimat fährt. Dort wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt und der Frage, was mit ihrem sechsjährigen Bruder passiert ist, der vor vielen Jahren verschwunden ist.

Wer spielt mit? Wo wurde gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Besetzung & Co. findet ihr hier auf einen Blick zusammengefasst.

„Teufelsmoor“: Sendetermine und Sendezeiten

„Teufelsmoor“ ist ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2017. Sechs Jahre später wird der Krimi im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ erneut ausgestrahlt. Noch am selben Abend wird der Film wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 24.05.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Donnerstag, 25.05.2023, um 00:15 Uhr im Ersten

Gibt es „Teufelsmoor“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Film verpasst, sollte Glück haben. Denn Filme, die im Ersten gezeigt werden, sind danach normalerweise auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Somit solltet ihr „Teufelsmoor“ dort auch im Anschluss kostenlos online streamen können.

Worum geht es in „Teufelsmoor“ genau?

Inga Haucks Vater Georg ist gestorben. Es ist ein trauriger Anlass, doch sie beschließt, mit ihrem sechsjährigen Sohn Max in ihr Heimatdorf zu fahren. Dort trifft sie auch Anna Kertesz wieder. Vor 28 Jahren haben Ingas Eltern Anna bei sich aufgenommen, nachdem ihr großer Bruder Zoltan spurlos verschwunden ist. Seit demselben Tag wird auch Ingas Bruder Magnus vermisst. Damals war er sechs Jahre alt. Seither wird vermutet, dass Zoltan Magnus entführt und verschleppt hat. Anna ist jedoch davon überzeugt, dass ihr Bruder unschuldig ist. Mit jedem Tag, den Inga in ihrem Elternhaus verbringt, kommen mehr und mehr Erinnerungen zurück.

Vor einigen Jahren ist Inga Haucks (Silke Bodenbender) Bruder Magnus (Cai Cohrs) verschwunden. Wurde er entführt?

© Foto: NDR/Degeto/Oliver Feist

Die Besetzung am 24.05.2023 im Überblick

Die Besetzung von „Teufelsmoor“ zeigt einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Die Liste der Darsteller findet ihr hier auf einen Blick:

Rolle – Schauspieler

Inga Hauck – Silke Bodenbender

Anna Kertesz – Bibiana Beglau

Max / Magnus – Cai Cohrs

Tuva Hauck – Barbara Schnitzler

Tuva Hauck (jung) – Pauline Knof

Georg Hauck – Peter Maertens

Georg Hauck (jung) – Kai Maertens

Christian Neumann – Steven Scharf

Hannes Lünning – Peter Franke

Olaf Lünning – Johannes Allmayer

Inga Hauck (jung) – Helena Pieske

Zoltan – Renato Schuch

Wo und wann wurde „Teufelsmoor“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann „Teufelsmoor“ gedreht wurde. Der Mystery-Thriller wurde von Mitte Januar bis Mitte Februar 2017 in Lassan, Berlin und Umgebung gefilmt. Über konkrete Drehorte war vorab nichts bekannt.