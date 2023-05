Im Mai kommt im Zweiten Kino-Feeling auf: Das ZDF zeigt „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ im deutschen Fernsehen. Der Kinospielfilm läuft am 24. Mai 2023. Im Mittelpunkt steht der Traum des Sportwagenherstellers Carroll Shelby und des Rennfahrers Ken Miles, im großen Rennen Le Mans mit ihren eigenen Wagen gegen den Dauergewinner Ferrari zu siegen. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 1966.

Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Schauspieler und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ im ZDF: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wird am Mittwoch, 24. Mai 2023, zur Primetime im ZDF ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit:

24.05.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Worum geht es in „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“?

Der amerikanische Sportwagenkonstrukteur Carroll Shelby träumt davon, gemeinsam mit dem britischen Rennfahrer Ken Miles einen Wagen zu entwickeln, mit dem sie die anhaltende Gewinnsträhne von Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans brechen können. Shelby hatte 1959 das Rennen bereits einmal gewonnen, musste aber wegen eines Herzfehlers als Rennfahrer aussteigen. Deswegen arbeitet er mit Miles zusammen, der zwar schwierig, aber auch begabt ist. Um den Sieg davon tragen zu können, brauchen die Zwei Unterstützung. Die finden sie in Henry Ford II, der sich, trotz massivstem Gegenwind vom Management, auf ihre Seite stellt.

Auch aus ihrem Privatleben kommen Beschwerden auf: Miles‘ Ehefrau Mollie fürchtet um das Leben ihres Mannes, der hinter dem Steuer alles riskiert. So kommt es wie es kommen muss: Beim Test des neuen Wagens passiert ein schwerer Unfall, doch Miles überlebt glücklicherweise. Doch trotzdem steht sie am Schluss hinter ihm, genauso wie sein Sohn Pete es von Anfang an tut. Henry Ford II will nach dem Unfall aufgeben, an den Sieg zu glauben, wird aber von Shelby und Miles eines Besseren belehrt. Denn im 24-Stunden-Rennen belegt Ford die ersten drei Plätze, auch wenn Miles um seinen Einzelsieg gebracht wird.

Ken Miles (Christian Bale, l.) und Carroll Shelby (Matt Damon, r.) fachsimpeln beim Dinner über die Rennen.

© Foto: ZDF/Merrick Morton

Die Besetzung von „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ im Überblick

Christian Bale, unter anderem bekannt durch seine Rolle in der „Batman“-Trilogie von Christopher Nolan, und Matt Damon übernehmen die Hauptrollen der beiden Rennfahrer und Tüftler im Rennsportfilm. Wer ist sonst noch im Cast des Dramas zu sehen?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Christian Bale – Ken Miles

Matt Damon – Carroll Shelby

Caitriona Balfe – Mollie Miles

Jon Bernthal – Lee Iacocca

Noah Jupe – Peter Miles

Tracy Letts – Henry Ford II

Rudolf Martin – Dieter Voss

Gian Franco Tordi – Gianni Agnelli Security

Ray McKinnon – Phil Remington

Wo wurde „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ gedreht?

Der auf einer wahren Geschichte basierende Film wurde Juli 2018 bis Februar 2019 in Frankreich und in der USA gedreht. Als Drehorte dienten in der USA die bekannten Städte Los Angelos, Atlanta und New Orleans. Aber auch die reale Rennstrecke wurde besucht: Denn es zog die Filmcrew in die Region Pays de la Loire. Dort findet jährlich das 24-stündige Rennen Le Mans im gleichnamigen Ort statt, wo Hersteller ihre Wagen unter Beweis stellen.