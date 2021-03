„Temptation Island“ läuft ab dem 25. März 2021 bei TVNow. In den zwölf Folgen des TVNow-Formates testen vier Paare ihre Liebe, 24 Singles sollen dabei helfen. Das sind die Paare: Marlisa und Fabio, Sabine und Mike, Alicia und Yasin, Meike und Marcus. Sie leben getrennt von ihren Partnern in Luxus-Villen und daten in der Show fremd.

Wer sind die Singles und was sind ihre Strategien? Wir haben für euch die zwölf Frauen und zwölf Männer samt Fotos im Überblick.

„Temptation Island“ 2021: Das sind die Single-Frauen

Charleen

Die 29-jährige Charleen ist bei „Temptation Island“ dabei, weil sie die Herausforderung als Verführerin machen möchte: „Wie ein Raubtier beobachte ich, lerne die Schwächen kennen und greife dann an.“ Ihre Flirtmethode ist simple: „Egal wo ich bin, ich falle immer auf.“

Das ist Charleen.

Gina

Die 23-jährige Gina hat ihr Glück schon bei „First Dates“ probiert und versucht auch hier jemand kennenzulernen: „Ich suche neue Erfahrungen und möchte neue Abenteuer erleben.“ Sie weiß genau, wie sie jemand, um den Finger wickelt: „Normalerweise lasse ich mich immer ansprechen! Ein sexy Blick reicht meistens schon, ich will nicht zu aufdringlich sein, warte den schwachen Moment bei Typen ab und greife dann an.“

Das ist Gina.

Julia

Julia ist auf Temptation Island dabei, weil sie normalerweise immer die falschen Typen anzieht und das nun ändern möchte. Sie weiß, was sie zu bieten hat: „Optisch bin ich ein ‚tätowiertes Püppchen‘ und damit ein Blickfang.“

Das ist Julia.

Krissi

Krissi wickelt Männer gerne um ihre Finger: „Ich brauch eine Challenge, liebe das ‚Verbotene’ und den Nervenkitzel dabei.“ Sie hat keine Scheu davor, einen vergebenen Mann anzubaggern, denn sie sind leicht zu lesen.

Das ist Krissi.

Luisa

Die 19-jährige Luisa geizt nicht mit ihren Reizen: „Weil ich weiß, dass ich die perfekte Versuchung und Verführerin bin. Ich flirte und finde es mega interessant, meine Reize an vergebenen Männern zu testen.“

Das ist Luisa.

Luzi

Die 22-Jährige hält nichts von Monogamie. Luzi ist auf „Temptation Island“ dabei, „weil ich die Leute zum Nachdenken motivieren möchte: Muss Treue und Liebe unbedingt Hand in Hand gehen?“ Das ist ihre Flirtmethode: „Ich wecke das Interesse der Männer mit tiefgründigen Gesprächen – und ziehe sie dann in meinen Bann.“

Das ist Luzi.

Marie

Die 20-Jährige ist super direkt: „Ich brauche keine Taktik, ich will einfach durch meine positive und offene Art auffallen.“ Bei der Show macht sie mit „weil ich selbst betrogen wurde und am Boden zerstört war und jetzt wieder mein Glück finden und Spaß haben will.“ Außerdem will Marie zeigen, wie naiv viele Frauen sind.

Das ist Marie.

Nina

Die selbst ernannte Rampensau Nina hat schon einen festen Plan. „Ich wurde selbst über vier Jahre verarscht und will jetzt den Spieß umdrehen.“ Sie ist sich sicher, dass ihr die Männer zu Füßen liegen. „Niemand kann meinen blauen Augen widerstehen.“

Das ist Nina.

Nora

Neue Erfahrungen und Grenzen austesten, das sind Noras Ziele bei der Show. Sie flirtet gerne: „Die Augen sind die Schlüssel zur Seele, daher setze ich auf Augenkontakt. Und ich würde versuchen, einen Mann mit spannenden Themen zu fangen.“

Das ist Nora.

Rahel

Die Psychologiestudentin Rahel hat sicher einen Vorteil. „Ich erwarte, dass die Männer mich zuerst ansprechen. Auf ’Temptation Island’ drehe ich den Spieß um und locke die vergebenen Männer aus ihrer vermeintlichen Traumwelt!“

Das ist Rahel.

Sabrina

Die 30-Jährige weiß, was sie will und lässt nichts anbrennen. Sabrina ist bei der der Show dabei, „weil ich gerne mit dem Feuer spiele und auch privat gerne ‚Temptation Island’ schaue.“

Das ist Sabrina.

Shirin

Die 21-jährige Shirin ist bei „Temptation Island“ dabei, „weil es mich reizt, eine gewisse Zeit ohne Handy auskommen zu müssen. Ich will neue Leute kennenlernen und finde es nur fair, den Frauen der vergebenen Männer zu zeigen, wie ihre Männer drauf sind.“

Das ist Shirin.

„Temptation Island“ 2021: Das sind die Single-Männer

Neben den zwölf Frauen gibt es natürlich auch zwölf Männer, die den „Temptation Island“-Kandidatinnen den Kopf verdrehen sollen. Wer die Singles sind, erfahrt ihr hier:

Andre

Andre hat schon besonders viel TV-Erfahrung – „Das Supertalent“, „DSDS“ und „Die Bachelorette“. Der 33-Jährige ist bei „Temptation Island“ dabei, „weil ich mich selbst als Womanizer betiteln würde und es mit mir nie langweilig wird.“

Das ist Andre.

Anthony

Der 23-Jährige wurde von seinen Freunden überredet, die finden nämlich, dass „Tempation Island“ die perfekte Show für ihn ist. Anthonys Waffe ist Humor. „Ich will den Männern die Augen öffnen, falls sich eine Frau verführen lässt.“

Das ist Anthony.

Chris

Der 32-jährige Chris ist jetzt wieder Single, nach einer langjährigen Beziehung und möchte etwas Neues ausprobieren. „Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon viele Körbe bekommen habe, so bin ich für alles offen was mich erwartet.“

Das ist Chris.

Dennis

Der Barkeeper ist abenteuerlustig und deshalb macht Dennis bei dem TV-Experiment mit. Sein Vorgehen ist einfach: „Durch meinen Job in der Gastronomie ist flirten mir nicht fremd. Augenkontakt, ein lockerer Spruch, die Frauen zum Lachen bringen und von dem Punkt an muss man schauen wohin sich das entwickelt.“

Das ist Dennis.

Eric

„Ich gehe offensiv auf die Frau zu und suche ein Gespräch,“ so der 26-Jährige. Eric ist auf „Temptation Island“ dabei, weil seine Freunde es ihm empfohlen und er sich selbst in der Show sieht.

Das ist Eric.

Eugen

Dieser Kandidat hat wahrscheinlich die besten Chancen, denn Eugen war schon bei Staffel 2 dabei. Einen Plan hat er noch nicht: „Ich improvisiere. Ich beobachte und höre zu und im richtigen Moment hole ich mir meins.“ Jetzt will er wieder die vergebenen Frauen erobern: „Bei mir fühlen die Frauen sich sehr schnell vertraut und geborgen.“

Das ist Eugen.

Julius

Das ist Julius’ Flirtmethode: „Ich biete meine Schulter zum Ausheulen an und werde mich nicht zurückhalten, auch nicht nach einem Korb.“ Der 21-Jährige ist selbstbewusst: „Die eine oder andere Frau wird durch meine lustige und offene Art ihren Freund bestimmt vergessen.“

Das ist Julius.

Mahmoud

Hinter seiner muskulösen Fassade verbirgt sich ein weicher Kern. Mahmoud ist bei „Temptation Island“ dabei, „weil es für mich ein Härtetest wird, im TV eine vergebene Frau zu verführen.“

Das ist Mahmoud.

Momo

Momo geht das neue Abenteuer entspannt an und will neue Erfahrungen sammeln. Seine Flirtmethode ist auch simpel: „Ich wickle Frauen mit meiner humorvollen und lockeren Art um den Finger. Ich handel immer aus dem Bauch heraus.“

Das ist Momo.

Pablo

Mit innigen Blicken und vielen Komplimenten will Pablo die Frauen von sich überzeugen. Der 22-Jährige möchte etwas Neues ausprobieren: „Ich will eine attraktive Frau kennenlernen und finde die Sendung dafür sehr interessant!“

Das ist Pablo.

Patrick

Patrick ist auf „Temptation Island“ mit dem Ziel dabei, jemanden zu verführen: „Wenn es jemand gibt, der das hinbekommt, dann bin ich das!“ Er hat keine Hemmungen, sich an vergebene Frauen ranzumachen, was auch nicht schwer ist danke seiner offenen sympathischen Art.

Das ist Patrick.

Tim

Der 22-jährige Tim ist bei „Temptation Island“, weil er sich gut vorstellen kann, in die Rolle des Verführers zu schlüpfen. „Ich bin der ideale Kandidat für die Sendung, da ich kein Blatt vor den Mund nehme und unterhaltsam bin. Mit meinem Blick kann ich sicher viele Frauen catchen. Ich lasse nicht locker und will mit meinem Humor bei den Frauen punkten.“