Am Sonntag, 13.02.2022, läuft der „Tatort: Saras Geständnis“ um 20:15 Uhr im Ersten .

An diesem Sonntag geht es mal wieder in den Schwarzwald: Die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg müssen ein Mord aufklären, bei dem die Verdächtige gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde.

„Tatort: Saras Geständnis“: Der neue Krimi aus Freiburg

Eine Frau kommt nach fünf Jahren aus dem Gefängnis und steht vor dem Nichts. Sara Menzer, privilegierte Tochter eines Verlegers und lebenslustiges Partygirl mit einer fatalen Neigung zu Alkohol, saß wegen Totschlags an ihrem eigenen Vater hinter Gittern – sie hatte damals die Tat gestanden.

Jetzt will die von Filmstar Johanna Wokalek gespielte Sara, die im Gefängnis zu einer nachdenklichen Frau gereift ist, ein neues Leben anfangen. Doch dann steht an einem ihrer ersten Abende in Freiheit ein Mann mit dem Handy in der Hand im Garten und starrt in die Wohnung von Saras Freundin hinauf, wo die Haftentlassene Unterschlupf gefunden hat. Was will der unheimliche Fremde in der Dunkelheit, der Sara angerufen hat und den sie zu kennen scheint, von der verurteilten Straftäterin?

„Tatort: Saras Geständnis“: Handlung am 13.02.2022

Eine aktuelle Leiche gibt es natürlich auch in diesem „Tatort“ aus Freiburg und seinem winterlich verschneiten Umland: Ganz in der Nähe von Sara Menzers neuer Bleibe werden die sterblichen Überreste des früheren Polizisten Benno Rose gefunden, der erstochen wurde. Franziska Tobler und Friedemann Berg finden heraus, dass der ermordete Kollege etwas mit dem Fall zu tun hatte, der Sara Menzer ins Gefängnis brachte. Außerdem knöpfen sie sich den zwischenzeitlich pensionierten Kommissar Werner Bauder vor, der die Ermittlungen damals recht eigenwillig leitete und Sara möglicherweise zu einem falschen Geständnis drängte.

Bei einer Verfolgungsjagd zu Fuß und der anschließenden Festnahme eines Verdächtigen holt sich Kommissarin Franziska Tobler ein blaues Auge, und auch ihr Kollege Friedemann Berg bleibt nicht ohne Blessuren. Er legt sich gleich zu Beginn der Ermittlungen mit einer renitenten Gafferin an und verliert verständlicherweise kurz die Beherrschung. Dummerweise stellt die Frau das Handyvideo von der angeblichen Polizeigewalt sofort ins Netz, und Berg hat ein schwerwiegendes Problem, das genauso hartnäckig, aber viel schlimmer ist als der Hundedreck, den sich der Kommissar in die neuen Schuhe getreten hat und den er nicht mehr richtig rausbekommt.

Sara (Johanna Wokalek, l.) wird bei ihrem Neuanfang von ihrer Tochter Evi (Samirah Breuer) und Ex-Mann Derek (Michael Klammer) unterstützt.

© Foto: SWR/Benoit Linder

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Saras Geständnis“ aus dem Schwarzwald?

Der neue „Tatort“ aus Freiburg startet durchaus verheißungsvoll, stürzt dann aber überraschend schnell ab: Die nicht unbeträchtliche Restzeit bis zum Ende schleppt sich der Krimi arg zäh dahin. Der von Regisseur Kai Wessel nach einem Buch von Astrid Ströher inszenierte Krimi-Kaugummi hangelt sich von einem Gespräch zum nächsten, und auch in den Rückblenden wird fast ausschließlich geredet und kaum gehandelt. Lediglich eine Verfolgungsjagd durchs nächtliche Freiburg bringt wenigstens einen Hauch Action in diesen über weite Strecken faden „Tatort“.

Insgesamt bringt das dem Sonntagskrimi nur zwei von vier Pistolen ein: Puh! Eher was für echte Fans.

„Tatort: Saras Geständnis“: Besetzung am 13.02.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Franziska Tobler – Eva Löbau

Friedemann Berg – Hans-Jochen Wagner

Sara Manzer – Johanna Wokalek

Marlene Hopp – Sophie Lutz

Jakob Wolburg – Stefan Wilkening

Werner Bauder – Werner Wölbern

Ines Kaiser – Annette Strasser

Derek – Michael Klammer

Evi – Samirah Breuer

„Tatort: Saras Geständnis“: Johanna Wokalek zurück im Schwarzwald

Für die Dreharbeiten im Schwarzwald kehrte Filmstar Johanna Wokalek in ihre Heimat zurück: Die 46-jährige Schauspielerin, die in Filme wie „Hierankl“ oder „Die Päpstin“ glänzte, wurde in Freiburg geboren und entdeckte während ihrer Schulzeit in der Breisgau-Metropole die Liebe zur Schauspielerei. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Dirigenten Thomas Hengelbrock, und dem gemeinsamen Sohn in Paris.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Freiburg auf einen Blick:

Sonntag, 13.02.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 13.02.2022 um 21:55 Uhr auf ONE

Montag, 14.02.2022 um 03:15 Uhr auf ONE

Dienstag, 15.02.2022 um 00:35 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch drei Monate lang als Stream zur Verfügung.