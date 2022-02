An diesem Sonntag ermitteln erst die „Tatort“-Kommissare aus dem Schwarzwald, bevor bei „Anne Will“ wieder über ein aktuelles Thema diskutiert wird. Am 13.02.2022 lädt die Moderatorin verschiedene Gäste aus den Bereichen Politik, Medizin und Gesellschaft zum Gespräch in ihr Studio ein.

Thema, Gäste, Wiederholung, Mediathek und mehr – hier findet ihr alle Informationen rund um die ARD-Sendung im Überblick.

„Anne Will“ heute: Thema am 13.02.22

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ geht es am 13.02.2022 um das Thema: „Impfpflicht auf der Kippe, Lockerungen umstritten – planlos in den Corona-Frühling?“.

Während in Europa viele Staaten ihre Corona-Beschränkungen aktuell zurücknehmen, debattiert Deutschland immer noch intensiv über mögliche Öffnungsschritte. Die meisten Bundesländer haben mittlerweile die 2G-Regelung im Einzelhandel wieder zurückgenommen, dabei warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor zu schnellen Lockerungen.

Die FDP will die Corona-Maßnahmen im März auslaufen lassen. Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist umstritten. Wie wird diese Auseinandersetzung ausgehen? Auf welche Lockerungen werden sich Bund und Länder bei ihrer Konferenz in der kommenden Woche einigen? Welche Schutzmaßnahmen sind weiterhin sinnvoll? Darüber sprechen die Gäste an der Sendung.

„Anne Will“ heute: Gäste am 13.02.22

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 13.02.2022 bereits bekannt gegeben.

Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit)

(SPD, Bundesminister für Gesundheit) Markus Blume (CSU, Generalsekretär und Mitglied des Bayerischen Landtags)

(CSU, Generalsekretär und Mitglied des Bayerischen Landtags) Jana Schroeder (Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie)

(Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie) Joachim Stamp (FDP, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Ministerpräsident)

(FDP, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Ministerpräsident) Elke Keiner (Geschäftsführerin Soziale Dienste Pesterwitz GmbH in Sachsen und dort Leiterin eines Pflegeheims)

„Anne Will“: Sendetermine

Die neue Folge von „Anne Will“ läuft am 13. Februar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

13.02.2022 um 21:45 Uhr auf Das Erste

14.02.2022 um 00:55 Uhr auf NDR

14.02.2022 um 09:30 Uhr auf phoenix

14.02.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

15.02.2022 um 01:35 Uhr auf 3sat

„Anne Will“: Mediathek

Wer die Ausstrahlung von „Anne Will" im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch im Live-Stream ansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung