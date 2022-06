Am Sonntag, 26.06.2022 , läuft der „Tatort: In seinen Augen “ um 20:15 Uhr im Ersten .

Im Krimi „In seinen Augen“ aus Mainz geht es um den Tod einer reichen Witwe. Im letzten „Tatort“ vor der Sommerpause sind sich die von Heike Makatsch gespielte Kommissarin Berlinger und ihr Kollege Rascher zwar nicht einig, ziehen aber dennoch an einem Strang.

„Tatort: In seinen Augen“: Der neue Krimi aus Mainz

Ellen Berlinger ist sich ganz sicher: „Es war Mord!“ Ihr Kollege Martin Rascher dagegen ist sich da nicht so sicher: „Vielleicht hast du nur gesehen, was du sehen wolltest“, wendet der Bedenken- und Vollbartträger ein. Die betriebsinterne Unstimmigkeit zwischen den beiden zieht sich wie ein roter Faden durch die erste Hälfte dieses „Tatorts“, dessen Handlung wie ein Flummi durch verschiedene Zeitebenen springt, was die Orientierung für den Zuschauer zuweilen etwas erschwert.

„Tatort: In seinen Augen“: Handlung am 26.06.2022

Für Ellen Berlinger, die voll und ganz ihrem kriminalistischen Instinkt vertraut, ist der Fall jedenfalls sonnenklar: Die schwerreiche und zuckerkranke Witwe Bibiana Dubinski wurde von ihrer besten Freundin und Alleinerbin Charlotte Mühlen und deren deutlich jüngerem Liebhaber Hannes Petzold mit einer Überdosis Insulin eiskalt ermordet. Die Kommissarin kann sich einfach nicht vorstellen, dass es ein simpler Medikamenten-Unfall gewesen sein könnte, da kann die ebenfalls verwitwete, aber deutlich wenig begüterte Charlotte Mühlen noch so unschuldig aus der Wäsche schauen. Vor allem Mühlens junger und gefährlich wirkender Lebensgefährte, der Tierbestatter arbeitet, erregt den Verdacht der Kommissarin, denn der Mann ist vorbestraft. Also alles klar, Frau Kommissar?

Eben nicht, gibt Berlingers nüchtern-sachlicher Kollege Martin Rascher zu bedenken, denn es gibt keinerlei Beweise und juristisch gesehen nicht einmal einen belastbaren Anfangsverdacht, der umfassende Ermittlungen rechtfertigen würde, was auch die zuständige Staatsanwältin Jasmin Winterstein so sieht: „Sie haben sich verrannt, Frau Berlinger“, lässt sie die engagierte Kommissarin abblitzen und will den Fall einstellen. Doch da der liebe Martin ein guter Kollege und Kumpel ist und außerdem einen guten Draht zur Staatsanwältin hat, schlägt er trotz seiner Einwände und Bedenken ein knappes Zeitfenster für weitere Ermittlungen gegen Charlotte Mühlen und Hannes Petzold heraus und macht sich mit Ellen Berlinger an die Arbeit, was ihm einen Gipsarm und seiner Kollegin ein blaues Auge beschert.

In den zahlreichen Rückblenden stehen die beiden Witwen und ungleichen Freundinnen im Mittelpunkt, gut gespielt von Ulrike Krumbiegel und Michaela May: steinreich, berechnend, arrogant und abgrundtief einsam die eine, treuherzig, ein bisschen naiv und gutmütig die andere – oder verbirgt sich hinter der harmlosen Fassade Charlotte Mühlens vielleicht doch eine eiskalte Mörderin und Erbschleicherin? Als mit dem gutaussehenden Hannes Petzold ein wesentlich jüngerer Mann ins Leben der beiden Freundinnen tritt, wird eine verhängnisvolle Dynamik in Gang gesetzt: Der ehemalige Strafgefangene und Tierbestatter fängt etwas mit seiner Klientin Charlotte Mühlen an, was der eifersüchtigen Bibiana Dubinski überhaupt nicht passt – einige Zeit später liegt sie tot in ihrer Villa.

Charlotte Mühlen (Michaela May) und Hannes Petzold (Klaus Steinbacher) geraten ins Visier der Mainzer Ermittler.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „In seinen Augen“ aus Mainz?

Im neuen Sonntagskrimi kann der Zuschauer schon mal etwas die Orientierung verlieren. Doch die vielen Zeitsprünge, Handlungsschleifen und Rückblenden sind keineswegs das Hauptproblem des Krimis „Tatort: In seinen Augen“. Das eigentliche Problem bei der Geschichte um den rätselhaften Tod einer reichen Frau lässt sich kurz und bündig auf diesen Nenner bringen: So richtig spannend ist der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause trotz der raffinierten Konstruktion leider nicht. Dabei sind die Szenen, in denen die Kommissare leicht ramponiert werden, noch die spannendsten in diesem sonst recht drögen „Tatort“, der sich viel Zeit für die Vorgeschichte nimmt.

Das bringt dem neuen „Tatort“ zwei von vier Pistolen ein: Puh! Eher was für echte Fans.

„Tatort: In seinen Augen“: Besetzung am 26.06.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Krimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Ellen Berlinger – Heike Makatsch

Martin Rascher – Sebastian Blomberg

Charlotte Mühlen – Michaela May

Hannes Petzold – Klaus Steinbacher

Bibiana Dubinski – Ulrike Krumbiegel

Jasmin Winterstein – Abak Safaei-Rad

Maja Ginori – Jule Böwe

Enrico Thiele – Linus Moog

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Mainz auf einen Blick:

Sonntag, 26.06.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 26.06.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 28.06.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Krimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „Tatort: In seinen Augen“ könnt ihr nach der Erstausstrahlung sechs Monate lang abrufen.