18.06.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Schwaben: Im „Tatort: Die Nacht der Kommissare“ führen die Ermittlungen Am Sonntag,, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder nach Schwaben: Imführen die Ermittlungen Lannert und Bootz ins Stuttgarter Nachtleben. Das wird vor allem für Lannert zum wilden Trip – denn er wurde im Club unter Drogen gesetzt und ist seinem Kollegen keine so große Hilfe mehr...

Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welchesind im Cast? Alle Infos zum letzten „Tatort“ vor der Sommerpause erfahrt ihr hier.

„Tatort: Die Nacht der Kommissare“: Der neue Krimi aus Stuttgart

Während zu Beginn des neuen Krimis „Tatort: Die Nacht der Kommissare“ Gerichtsmediziner Daniel Vogt im Stuttgarter Polizeipräsidium über die Identität eines Toten grübelt, von dem nur der abgetrennte Kopf gefunden wurde, verliert Kollege Thorsten Lannert ein paar Kilometer weiter komplett den Durchblick. Im Nachtclub „Der wilde Mann“, wo er wegen eines Drogendeals ermittelte, wurde ihm eine halluzinogene Substanz in den Drink gekippt. Sebastian Bootz trifft auf einen kichernden Kollegen mit einer völlig verzerrten Wahrnehmung und vielen Erinnerungslücken, als er in aus dem Nachtclub abholt.

„Tatort: Die Nacht der Kommissare“: Handlung am 18.06.2023

Bootz versucht herauszufinden, was sich im „Wilden Mann“ zugetragen hat. Währenddessen fädelt eine schwäbische Kleinfamilie um die resolute Schweinebäuerin Beate Bechtle einen krummen Deal mit dem Ganovenpaar Jan und Jessy ein, die auch im „Wilden Mann“ das Sagen haben. Die resolute Frau Bechtle, ihr unter dem Pantoffel stehender Mann Dieter und der gemeinsame unterbelichtete Sohn Arthur wollen dem Gaunerpaar gegen einen Haufen Bargeld einen Lastwagen unterjubeln, in dem wertvolle heiße Ware versteckt sein soll. Kommissar Bootz bekommt Wind davon und begibt sich mit dem indisponierten Lannert in dessen alten Porsche auf einen wilden Trip, der die beiden in ein obskures chinesisches Restaurant, ein schwäbisches Diner und einen seltsamen Bauernhof führt, in dem waschechte Tiger gehalten werden – und alles hat irgendwie mit dem geköpften Mann zu tun. Pathologe Vogt bewährt sich dabei nicht nur als medizinischer Berater für den drogenumnebelten Lannert („Viel Wasser trinken!“), sondern auch als Hilfsermittler wider Willen, der tapfer Verdächtige observiert.

„Das machen wir aber jetzt nicht jedes Mal so, Thorsten“, sagt Sebastian Bootz am Ende des turbulenten Krimis zu einem sichtlich erschöpften Kollegen Lannert und meint damit den Ausflug der beiden Stuttgarter „Tatort“-Kommissare ins komische Fach. „Ich fand’s eigentlich ganz lustig“, antwortet Lannert – ein Urteil, dem man sich nur anschließen kann.

Im neuen „Tatort“ aus Stuttgart wurde Thorsten Lannert (Richy Müller) unter Drogen gesetzt.

© Foto: SWR/Christian Koch

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Die Nacht der Kommissare“ aus Stuttgart?

Der letzte „Tatort“ vor der Sommerpause überrascht als Krimikomödie, die sich gewaschen hat. Was normalerweise den Kollegen aus Münster und Ulrich Tukur in Hessen vorbehalten ist, wird diesmal von den Herren Richy Müller und Felix Klare als Stuttgarter Ermittlergespann Lannert und Bootz umgesetzt – und zwar ziemlich gut. Vor allem in Schauspieler Müller steckt unerwartet viel komisches Potenzial, der 67-Jährige überzeugt im Schwaben-Krimi „Tatort: Die Nacht der Kommissare“ als völlig verpeilter und ständig kichernder Kommissar Lannert, der von fiesen Zeitgenossen unter Drogen gesetzt wurde. Die Krimikomödie von Regisseurin Shirel Peleg ist sicher nicht jedermanns Sache, aber wer sich auf den turbulenten Trip durch eine ungewöhnliche Nacht in Stuttgart mit vielen schrägen Figuren und Dialogen einlässt, kommt auf seine Kosten. Dabei erinnert der Film nach einem Drehbuch von Wolfgang Stauch weniger an das, was die Münsteraner „Tatort“-Kommissare so zeigen, sondern vielmehr an die witzigen nächtlichen Milieustudien, die Kultregisseur Lars Becker regelmäßig in seiner ZDF-Polizeifilmreihe „Nachtschicht“ liefert.

Das bringt dem Krimi aus Stuttgart drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Die Nacht der Kommissare“: Besetzung am 18.06.2023

Neben den Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Thorsten Lannert – Richy Müller

Sebastian Bootz – Felix Klare

Dr. Daniel Vogt – Jürgen Hartmann

Beate Bechtle – Therese Hämer

Dieter Bechtle – Klaus Zmorek

Arthur Bechtle – Valentin Erb

Jan Hanika – Frederic Linkemann

Jessy Schwanitz – Rilana Nitsch

Herr Zhou – Poki Wong

Boris Kellermann – Thomas Gräßle

Kommissar Stolle – Bernd Gnann

„Tatort: Die Nacht der Kommissare“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Stuttgart auf einen Blick:

Sonntag, 18.06.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 18.06.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 19.06.2023, um 04:00 Uhr auf ONE

Dienstag, 20.06.2023, um 00:30 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung für gewöhnlich auch noch ein bis sechs Monate lang kostenlos als Wiederholung zur Verfügung.