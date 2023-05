29.05.2023, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder in die österreichische Hauptstadt: Im „Tatort: Azra“ aus Wien wird der Bruder eines Clan-Bosses ermordet. Das führt die Kommissare Am Pfingstmontag,, geht es für die ARD-Zuschauer mal wieder in die österreichische Hauptstadt: Imaus Wien wird der Bruder eines Clan-Bosses ermordet. Das führt die Kommissare Eisner und Fellner in das gefährliche Mafia-Milieu und eine Undercover-Ermittlerin wird zum Schlüssel in diesem Fall von organisierter Kriminalität.

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Krimi aus Österreich erfahrt ihr hier.

„Tatort: Azra“: Das ist der neue Krimi aus Wien

Ein mächtiger Mafioso wird erschossen, ein entschlossener Kommissar handelt auf eigene Faust, und kurz darauf verschwindet eine junge Undercover-Ermittlerin: Der neue „Tatort“ aus Wien hat alles, was ein packender Thriller braucht.

Oberstleutnant Moritz Eisner – so lautet der entsprechende Dienstgrad bei der österreichischen Polizei – gerät diesmal in arge Not. Er hat die aparte Azra einst von der Straße weg rekrutiert. Als der Bruder von Mafiaboss Datviani eines Nachts auf offener Straße erschossen wird, spornt Eisner die Undercover-Ermittlerin dazu an, in der Hierarchie des georgischen Clans aufzusteigen, um so an brisante Informationen zu kommen.

„Tatort: Azra“: Handlung am 29.05.2023

Ein gefährlicher Plan, von dem Kollegin Eva Brunner von der Abteilung Wirtschaftskriminalität dringend abrät. Sie wird seit längerer Zeit von Azra mit brisantem Material über die wirtschaftskriminellen Aktivitäten des Datviani-Clans versorgt und will ihre Quelle nicht gefährden. Moritz Eisner will dagegen in erster Linie den Mord aufklären und handelt auf eigene Faust, als er der jungen Frau den Auftrag erteilt, tiefer in die Strukturen der organisierten Kriminalität in Wien einzutauchen. Die mutige Undercover-Ermittlerin glaubt, dass Clanchef Beka Datviani höchstpersönlich hinter dem Mord an seinem Bruder steckt und begibt sich bei ihren Nachforschungen in höchste Gefahr.

Als Azra spurlos verschwindet, macht sich Moritz Eisner schwere Vorwürfe und sucht bei Bibi Fellner Trost – die vertraulichen Gespräche der beiden auf dem Dach des Polizeipräsidiums gehören ja mittlerweile zum „Tatort“ wie einst die Treffen der Kölner Kommissare an der berühmten Wurstbude am Rhein. In einem fulminanten Thriller-Showdown machen Oberstleutnant Eisner und Major Fellner einen mutmaßlichen Täter dingfest und der Fall scheint gelöst. Doch dann kommt alles anders als gedacht.

Im neuen Wiener „Tatort“ wird Azra (Mariam Hage) für die Kommissare Eisner und Fellner zum Schlüssel in ihrem aktuellen Fall.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Azra“ aus Wien?

Regisseur Dominik Hartl scheut im Krimi „Tatort: Azra“ keineswegs davor zurück, mit klassischen und altbewährten Genrezutaten die Spannung hochzuhalten: Da muss sich die verdeckte und erstaunlich schlagkräftige Ermittlerin Azra vor den Augen des georgischen Mafiabosses Beka Datviani im Nahkampf gegen dessen brutalen Neffen und einen muskelbepackten Leibwächter beweisen, um das Vertrauen des Paten zu gewinnen. Oder sie muss während eines rauschenden Festes in der Protzvilla des undurchsichtigen Clanchefs einen Schlüssel aus dessen Schlafzimmer klauen, was Kommissar Moritz Eisner ohne Wissen seiner Kollegin Bibi Fellner mit angehaltenem Atem durchs Fernglas beobachtet – und der Zuschauer mit ihm.

Der Wiener Pfingstmontag-Krimi thematisiert zwar auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhänge und Gefahren der organisierten Clankriminalität – ein kriminelles Krebsgeschwür, das es in Wien genauso gibt wie in Berlin oder dem Ruhrgebiet. Aber er macht kein soziologisches Seminar daraus, sondern konzentriert sich lieber darauf, eine spannende Geschichte rund um fiese Gangster und überforderte Polizisten am Rande des Nervenzusammenbruchs zu erzählen. Das macht den Krimi aus Österreich nach einem starken Drehbuch von Sarah Wassermair zu etwas ganz Besonderem.

Das bringt dem Krimi aus Wien vier von vier Pistolen ein: Gucken! Spricht am Montag jeder darüber.

„Tatort: Azra“: Besetzung am 29.05.2023

Neben den Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Moritz Eisner – Harald Krassnitzer

Bibi Fellner – Adele Neuhauser

Azra – Mariam Hage

Beka Datviani – Lasha Bakradze

Tinatin Datviani – Mariam Avaliani

Irakli Datviani – Vladimir Korneev

Eva Brunner – Zeynep Buyrac

Wassili – Jevgenij Sitochin

Ernst Rauter – Hubert Kramar

Luka Datviani – Temiko Chichinadze

Mikhail – Marcel Wahab

Uniformierter – Christoph Bittenauer

BKA Beamter Hannes – Markus Hamele

WEGA Einsatzleiter – Ahmet Simsek

Trainer – Boris Hatchatourov

„Tatort: Azra“: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Wien auf einen Blick:

Montag, 29.05.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Montag, 29.05.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 30.05.2023, um 01:25 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch 30 Tage lang als Wiederholung zur Verfügung.