23.07.2023 geht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi in die Hauptstadt. Dort gibt es ein Wiedersehen mit einer eigentlich bereits ausgeschiedenen Kommissarin – denn in der Sommerpause der Erfolgsreihe zeigt das Erste die Wiederholung des Berliner Krimis „Tatort: Dein Name sei Harbinger" aus dem Jahr 2017.

Im sechsten Fall von Nina Rubin, gespielt von Meret Becker, und Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, wird in einem ausgebrannten Transporter eine Leiche gefunden. Haben die Ermittler es mit einem Serienmörder zu tun?

Darum geht es im „Tatort: Dein Name sei Harbinger“

Die Berliner Kommissare Nina Rubin und Robert Karow werden an den Stadtrand gerufen. In einem ausgebrannten Transporter wurde ein Toter gefunden. Schnell ermitteln Rubin und Karow, dass es drei weitere, ältere Fälle mit ähnlichem Tathergang gab, die allerdings nie aufgeklärt wurden. Handelt es sich um einen Serienmörder? Was die Opfer verbindet: Sie alle wurden mithilfe einer In-Vitro-Fertilisation in einer Kinderwunsch-Klinik gezeugt. Geschäftsführerin Dr. Irene Wohlleben und ihre Laborchefin und Lebenspartnerin Hanneke Tietzsche haben die Leitung der Klinik erst kürzlich an Irenes Sohn Dr. Stefan Wohlleben übergeben, der selbst als eines der ersten Retortenbabys Deutschlands zur Welt kam.

Bei ihren Ermittlungen stoßen Rubin und Karow auch auf einen Eigenbrötler namens Harbinger. Als 16-Jähriger verübte er einen Anschlag auf Irene Wohlleben, heute betreibt er einen Schlüsseldienst in einer Berliner U-Bahn-Station. Harbinger, der früher Werner Lothar hieß, leidet nach Aussage seines Psychiaters an einem Borderline-Syndrom. Karow versucht mit ungewöhnlichen Methoden, das Vertrauen des verschrobenen Mannes zu gewinnen. Anna Feil, inzwischen Kommissarsanwärterin, macht bei diesem Fall eine unglaubliche Entdeckung in eigener Sache. Und Nina Rubin beschäftigt am Rande der Ermittlungen eine handfeste Auseinandersetzung mit ihrem älteren Sohn Tolja…

Das ist die Besetzung von „Tatort: Dein Name sei Harbinger“

Neben den Kommissaren gibt es im Berlin-Krimi einige weitere Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Nina Rubin – Meret Becker

Robert Karow – Mark Waschke

Werner L. Harbinger – Christoph Bach

Anna Feil – Carolyn Genzkow

Dr. Stefan Wohlleben – Trystan Pütter

Dr. Irene Wohlleben – Almut Zilcher

Hanneke Tietzsche – Eleonore Weisgerber

Romy – Luise Aschenbrenner

Nasrin Reza – Maryam Zaree

Ernst Schiffel – Ecki Hoffmann

Knut Jansen – Daniel Krauss

Mark Steinke – Tim Kalkhof

Tolja Rubin – Jonas Hämmerle

Arne – Malik Adan Blumenthal

Arjona Madzikow – Johana Munzarova

Dr. Ulbricht – Urs Jucker

Frau Schneider – Friederike Frerichs

Wo wurde „Tatort: Dein Name sei Harbinger“ gedreht?

Der „Tatort“ mit den Kommissaren Rubin und Karow spielt in Berlin, wo er auch gedreht wurde. Im sechsten Fall wechselte allerdings die Perspektive: Der Krimi zeigt Berlins Unterwelt unter dem Alexanderplatz und unter der Steglitzer Schlossstraße und führt auch zu Orten wie einer Eisengießerei in Wilhelmsruh, die erstmals für Filmaufnahmen zur Verfügung stand.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des „Tatort“ aus Berlin war am 10. Dezember 2017. Jetzt zeigt das Erste den Krimi erneut zur Primetime.

Sonntag, 23.07.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 23.07.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 25.07.2023, um 01:25 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem stehen die Sonntagskrimis für gewöhnlich nach der Ausstrahlung bis zu sechs Monate als Stream zur Verfügung.