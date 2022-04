Am Sonntag, 10.04.2022, läuft der „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Im neuen „Tatort“ aus Kiel bekommt es der von Axel Milberg gespielte Kommissar Borowski mit einem alten Mord zu tun, der ihn persönlich angeht

„Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“: Der neue Krimi aus Kiel

Alter Fall neu aufgerollt: Viele Krimis drehen sich um lange zurückliegende und nie geklärte Morde oder andere Schandtaten, die dann Jahre später von einem cleveren Ermittlerteam geknackt werden. Dabei wird oft mit Rückblenden gearbeitet, bisweilen mit so vielen, dass der Zuschauer oft gar nicht mehr so richtig weiß, in welcher Zeit sich die Handlung gerade befindet. Diesen Fehler macht der neue „Tatort“ aus Kiel nicht: Beim neuen Einsatz für das Duo Klaus Borowski und Mila Sahin geht es zwar auch um einen gut 50 Jahre zurückliegenden Mord an einer jungen Frau, der nach dem zufälligen Fund der skelettierten Leiche im einem Wald noch einmal aufgegriffen wird – wofür der Kommissar auch zutiefst persönliche Gründe hat. Mit den Rückblenden ins Jahr 1970, in denen Axel Milbergs 18-jähriger Sohn August Milberg übrigens den jungen Klaus Borowski spielt, geht Regisseur Nicolai Rohde jedoch sparsam und effektiv um, keine der kleinen Zeitreisen ist überflüssig. Auch in anderer Hinsicht zählt „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“ zu den besseren Sonntagskrimis.

„Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“: Handlung am 10.04.2022

Der Kieler „Tatort“ beginnt mit alten und vom Hendrix-Klassiker „Purple Haze“ untermalten Aufnahmen von einem legendären Rock-Festival im hohen Norden: Beim Love-and-Piece-Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn traten im September 1970 legendäre Gruppen wie Canned Heat und eben Jimi Hendrix mit Band auf – nur wenige Tage, bevor der berühmte Rockstar im Alter von 27 Jahren sterben sollte. Auch der damals noch blutjunge Klaus Borowski und seine Freundin Susanne wollten zu diesem Festival trampen, doch dann verkrachten sie sich, und das Mädchen kletterte in den VW Bus eines Unbekannten, wie Rockfan Klaus aus einer Telefonzelle heraus beobachtete. Danach verschwand Susanne zu Borowskis großem Kummer spurlos, bis ihre skelettierte Leiche 52 Jahre später in einem Wald wieder auftaucht.

Dank einer Gesichtsrekonstruktion am Computer erkennt der schockierte Borowski sofort, dass es sich bei der Frau, die erstochen wurde, um die tote Susanne handelt. Er reißt den alten Fall an sich und macht sich mit Volldampf auf die Suche nach dem Mörder, was seine Kollegin Mila Sahin, die den persönlichen Hintergrund zunächst nicht kennt, etwas irritiert. Doch als sie Bescheid weiß, unterstützt sie Klaus Borowski, wo sie nur kann: Der neue Fall hebt auch das fragile Binnenverhältnis der beiden Ermittler auf eine neue Stufe. Gemeinsam knöpfen sie sich im Gefängnis einen Serienkiller vor, der damals sein Unwesen in der Region trieb und mehrere Frauen ermordete. Gehörte auch Susanne zu seinen Opfern? Dann wird das Skelett einer zweiten Frauenleiche im Wald gefunden, und es stellt sich heraus, dass sich Borowski in einem wichtigen Punkt völlig falsch an damals erinnert – der Wendepunkt in einem packenden Krimi.

Der junge Klaus Borowski wird im neuen Kieler „Tatort“ von Axel Milbergs Sohn August Milberg gespielt.

© Foto: NDR/Christine Schroeder

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Borowski und der Schatten des Mondes“?

Obwohl erfahrene Zuschauer schon bald ahnen dürften, wer hinter allem steckt, ist der Krimi „Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“ spannend, psychologisch anspruchsvoll und zeigt zwei schon etwas ältere Schauspieler in Hochform: Axel Milberg (65) überzeugt als Kommissar im seelischen Ausnahmezustand und Stefan Kurt (62) in der Rolle eines undurchsichtigen Reihenhaus-Spießers und in die Jahre gekommenen Chorknaben mit düsterer Vergangenheit und unheimlichen Abgründen.

Das bringt dem Kieler „Tatort“ drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes“: Besetzung am 10.04.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Klaus Borowski – Axel Milberg

Mila Sahin – Almila Bagriacik

Michael Mertins – Stefan Kurt

Antje Mertins – Lena Stolze

Albert Hansen – Peter Maertens

Margot Köhnke – Heide Simon

Susanne Hansen – Mina Rueffer

Junger Borowski – August Milberg

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Kiel auf einen Blick:

Sonntag, 10.04.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 10.04.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 11.04.2022 um 03:40 Uhr auf ONE

Dienstag, 12.04.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Sonntagskrimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „Borowski und der Schatten des Mondes“ könnt ihr nach der Erstausstrahlung drei Monate lang abrufen.