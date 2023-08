Amazon Prime bietet DAS Show-Comeback des Jahres und bringt nach mehr als drei Jahrzehnten „Takeshi’s Castle“ zurück auf die Bildschirme. Die Action-Gameshow feiert ihr Revival und die neuen Folgen können seit dem 04.08.2023 abgerufen werden. Darin versuchen sich wie gewohnt mutige Kandidaten und Kandidatinnen an dem herausfordernden Hindernisparcours.

Wann erscheint die Neuauflage? Worum geht es in „Takeshi’s Castle“? Was ihr zum japanischen TV-Hit wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst.

Wann erschien „Takeshi’s Castle“ auf Prime Video?

Es ist bereits drei Jahrzehnte her, dass die Action-Gameshow „Takeshi’s Castle“ in Japan erstausgestrahlt wurde. Die Sendung durchbrach kulturelle und sprachliche Grenzen, sodass sie fast auf der ganzen Welt bekannt wurde. Amazon Prime zeigt nun eine Neuauflage der beliebten Show. Das Startdatum war Freitag, 04.08.2023. Seit diesem Tag sind alle Folgen in Deutschland abrufbar.

Wie viele Folgen umfasst „Takeshi’s Castle“?

Der Streamingdienst hat insgesamt acht Folgen der Neuauflage angekündigt. Diese gibt es mit deutschen Voiceover.

Gibt es einen Trailer zu „Takeshi’s Castle“?

Rund zwei Wochen vor der Veröffentlichung hat Prime Video einen offiziellen Trailer zur Neuauflage von „Takeshi’s Castle“ auf YouTube hochgeladen. Diesen könnt ihr euch aber auch hier ansehen:

Das ist das Konzept von „Takeshi’s Castle“

Das Konzept von „Takeshi’s Castle“ hat sich auch nach drei Jahrzehnten nicht geändert. Hunderte wagemutige Teilnehmer und Teilnehmerinnen wagen sich in einen Hindernisparcours. Sie alle haben ein Ziel: die Eroberung von Beat Takeshis Schloss. Doch der Weg gestaltet sich schwierig. Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen drei Burgen überwinden, die von mächtigen Gegnern bewacht werden. Außerdem müssen sie wacklige Hindernisse bewältigen, wie beispielsweise fliegende Riesenpilze, skurrile Fischmenschen oder dämonische Labyrinthe. Wer die Burgen überwunden hat, muss sich der größten aller Herausforderungen stellen. Denn nur ein Team kann siegen: Takeshis Armee oder die Teilnehmer.

Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen auch in der Neuauflage herausfordernde Hindernisse bewältigen.

© Foto: Amazon Prime

Der Cast von „Takeshi’s Castle“ im Überblick

Der Cast der Action-Gameshow zeigt einige neue Gesichter. Der legendäre Takeshi Kitano und Hayato Tani kehren jedoch zurück. Eine gesamte Liste, die die Mitglieder des Casts enthält, findet ihr hier:

Takeshi Kitano

Yuki Himura

Osamu Shitara

Shinya Ueda

Naomi Watanabe

Ennosuke Ichikawa

Hayato Tani

Subaru Kimura

Kuro-chan

Nishikigoi

Sanshiro

Watari 119

Tom Brown

Animal Hamaguchi

Kyoko Hamaguchi

Tomoaki Honma

Sho Kaga

Eiko Kano

Toshiaki Kasuga

Souya Kaya

Togi Makabe

Airi Shimizu

Yoshiaki Umegaki

Hollywood Zakoshisyoh

Der Hintergrund zu „Takeshi’s Castle“

Die Action-Gameshow „Takeshi’s Castle“ wurde von 1986 bis 1989 auf dem japanischen Sender TBS ausgestrahlt. Die Gründer fanden die Idee eines realen Jump-’n‘-Run-Computerspiels faszinierend und bauten zunächst mit geringem Aufwand einen kleinen Hindernisparcours über künstlichen Seen auf. Heutzutage steht auf diesem Gelände ein Gebäude, in dem die Sendung gedreht wird. „Takeshi’s Castle“ wurde häufig von Kabarettisten neu synchronisiert, wodurch die Show auch in vielen anderen Ländern einen großen Erfolg feierte.