Aktuell verzaubert uns die atemberaubende Landschaft einer australischen Blumenfarm auf Prime Video. Denn dort spielt die Serie „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ – im Original „The Lost Flowers of Alice Hart“ – die auf dem gleichnamigen Roman von Holly Ringland basiert. Darin dreht sich alles um Geheimnisse: Die neun Jahre alte Alice verliert auf mysteriöse Weise ihre Eltern. Deshalb wächst sie bei ihrer Großmutter auf einer Blumenfarm auf, wo sie von Geheimnissen über sich selbst und über die Vergangenheit ihrer Familie erfährt …

Hier bekommt ihr einen Überblick über die Sendetermine, den Cast und alles weitere Wichtige über „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“.

Wann erscheint „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ auf Prime Video?

„Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ ist seit Anfang August auf Prime Video zu sehen. Das konkrete Startdatum auf dem Streamingdienst war Freitag, 04.08.2023. An diesem Tag wurden die ersten drei Folgen veröffentlicht. Im Anschluss gibt es immer wöchentlich eine neue Folge.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Freitag, 04.08.2023

Folge 2: Freitag, 04.08.2023

Folge 3: Freitag, 04.08.2023

Folge 4: Freitag, 11.08.2023

Folge 5: Freitag, 18.08.2023

Folge 6: Freitag, 25.08.2023

Folge 7: Freitag, 01.09.2023

Wie viele Folgen umfasst „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“?

Das spannende Drama rund um die Familiengeheimnisse von Alice Hart wird in sieben Folgen erzählt. Diese dauern alle ca. eine Stunde.

Worum geht es in der Amazon Prime-Serie?

In „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ geht es um die emotionale Geschichte von Alice. Als sie neun Jahre alt war, verlor sie ihre Eltern auf mysteriöse Weise in einem Feuer. Daraufhin wurde sie zu ihrer Großmutter June auf die Thornfield Blumenfarm gebracht. Doch an diesem Ort lernt sie, dass es Geheimnisse über Geheimnisse gibt, die sie selbst und die Vergangenheit ihrer Familie betreffen. Das fesselnde Familiendrama zieht sich über mehrere Jahrzehnte, denn als Alice aus ihrer komplizierten Vergangenheit herausgewachsen ist, kommt ihre Geschichte zu einem emotionalen Höhepunkt: Sie muss um ihr Leben kämpfen – und das gegen einen Mann, den sie liebt. All das passiert vor der atemberaubenden Landschaft Australiens, in der einheimische Wildblumen das Unaussprechliche ausdrücken.

Nachdem ihre Eltern bei einem Feuer ums Leben gekommen sind, wird die neunjährige Alice Hart (Alyla Browne) zu ihrer Großmutter June (Sigourney Weaver) gebracht.

Der Episodenguide zu „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“

Hier findet ihr die Handlung der einzelnen Folgen im Episodenguide:

„Erster Teil: Schwarze Feuerorchidee“

Als die neunjährige Alice Hart einen verheerenden Hausbrand überlebt, wird sie von ihrer entfremdeten Großmutter June nach Thornfield gebracht, einem abgelegenen ländlichen Anwesen mit großen Blumenfeldern und vielen Geheimnissen.

„Zweiter Teil: Akazie“

Als Alice in das Leben auf Thornfield eingeführt wird, sind es ihre „Tante“ Candy Blue und die Blumen – die Frauen, für die Thornfield ein Zufluchtsort ist – die Alice das Gefühl geben, willkommen zu sein. Obwohl June behauptet, dass Alices Mutter Agnes nie auf Thornfield war, spürt Alice auf Schritt und Tritt die Anwesenheit ihrer Mutter.

„Dritter Teil: Schönmalve“

Als Alice endlich ihre Stimme wiedererlangt, verlangt sie Antworten über ihre Familie. Stattdessen spinnt June ein Netz der Täuschung, um die schmerzhafte und schamvolle Vergangenheit zu verbergen.

„Vierter Teil: Sumpflilie“

Nachdem sie das schockierende Ausmaß der Lügen und Manipulationen ihrer Großmutter aufgedeckt hat, flieht die inzwischen 24-jährige Alice aus Thornfield und beginnt in der Wüstenstadt Agnes Bluff ein neues Leben.

„Fünfter Teil: Wüstenkasuarine“

Während Twig nach Alice sucht, konfrontiert Candy June mit der Vergangenheit. In Agnes Bluff glaubt Alice, in Dylan jemanden gefunden zu haben, der sie endlich versteht und dem sie alles anvertrauen kann.

Gibt es einen Trailer zu „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“?

Rund einen Monat vor Erscheinen der ersten Folgen von „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ hat Prime Video den offiziellen Trailer veröffentlicht. Diesen gibt es jedoch nur auf Englisch zu sehen. Hier bekommt ihr einen Einblick in die Serie:

Das ist die Besetzung von „Die verlorenen Blumen der Alice Hart“

Im Cast der Serie finden sich zahlreiche bekannte australische Schauspieler. Darunter ist auch Sigourney Weaver, die für einen Academy-Award nominiert war und bereits einen Golden Globe gewonnen hat. Welche weiteren Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Alycia Debnam-Carey als Alice Hart

Sigourney Weaver als June Hart

Asher Keddie als Sally Morgan

Leah Purcell als Twig

Frankie Adams als Candy Blue

Alexander England als John Morgan

Charlie Vickers als Clem Hart

Tilda Cobham-Hervey als Agnes Hart

Alyla Browne als junge Alice Hart

Sebastián Zurita

Xavier Samuel

Auf diesem Roman basiert die Serie

„Die verlorenen Blumen der Alice Hart“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Holly Ringland, der 2018 veröffentlicht wurde und mittlerweile ein weltweiter Bestseller ist. Der englische Original-Titel lautet „The Lost Flowers of Alice Hart“. Dabei handelt es sich um das erste Buch der australischen Autorin.