im Ersten eine Fortsetzung bekommen wird. Die erste Staffel von „Tage, die es nicht gab“ war ein voller Erfolg. Vier Freundinnen haben ein dunkles Geheimnis, das sie für immer zusammen schweißt. Jetzt fragen sich die Fans, ob die Serieeinebekommen wird.

Gibt es Staffel 2? Worum geht es in der Fortsetzung? Wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung einer möglichen Fortsetzung wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Gibt es eine zweite Staffel von „Tage, die es nicht gab“?

Bisher wurde von der ARD noch keine zweite Staffel von „Tage, die es nicht gab“ angekündigt. Der Sender macht es für gewöhnlich davon abhängig, wie erfolgreich eine neue Serie ist, bevor eine weitere Staffel in Auftrag gegeben wird. Sollten die Quoten und Abrufzahlen der Mediathek zufriedenstellend sein, sollte einer Fortsetzung nichts im Weg stehen.

Eine der Hauptdarstellerinnen gab erst kürzlich im Interview mit „Goldene Kamera“ zu, dass auch sie sich „wahnsinnig“ über Staffel 2 freuen würde: „Wir haben alle sehr viel Herzblut reingesteckt. Die Figuren sind so spannend. Das sollte weitergehen“, so Diana Amft.

Wann startet Staffel 2 von „Tage, die es nicht gab“ im Ersten?

Da Staffel 2 von „Tage, die es nicht gab“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, gibt es dementsprechend auch noch keinen Starttermin für die mögliche Fortsetzung. Sobald hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Gibt es „Tage, die es nicht gab“ Staffel 2 als Stream in der ARD-Mediathek?

Da Staffel 2 von „Tage, die es nicht gab“ bisher noch nicht bestätigt wurde, steht auch noch nicht fest, ob die Fortsetzung in der ARD-Mediathek verfügbar sein wird. Da Staffel 1 bereits vor der Ausstrahlung im TV auf der Plattform verfügbar war, lässt sich vermuten, dass dies auch bei einer Fortsetzung der Fall sein würde.

Worum geht es in Staffel 2 von „Tage, die es nicht gab“?

In Staffel 1 von „Tage, die es nicht gab“ wird ein Unfall plötzlich zu einem Mordfall. Die Kommissarin Grünberger und ihr Team möchten daraufhin herausfinden, was die vier Freundinnen, die sich aus ihrer Schulzeit am „Sophianum“ kennen, damit zu tun haben. Gleichzeitig haben sie alle mit ihren eigenen familiären Problemen zu kämpfen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich Fans der Serie fragen, wie es mit der Clique weiter geht. Da eine zweite Staffel noch nicht offiziell bestätigt wurde, lassen sich bezüglich der Handlung jedoch nur Vermutungen aufstellen. Sicher dürfte jedoch sein, dass Zuschauer weitere Einblicke in die Leben der Freundinnen bekommen würden.

Wie viele Folgen hat „Tage, die es nicht gab“ Staffel 2?

Staffel 1 von „Tage, die es nicht gab“ umfasst insgesamt acht Folgen. Aus diesem Grund lässt sich vermuten, dass sich das Erste auch bei einer Fortsetzung daran orientieren würde. Sobald genauere Informationen zu der Folgenanzahl sowie der Länge und Titel der einzelnen Episoden bekannt gegeben werden, erfahrt ihr dies hier.

Die Besetzung von Staffel 2 von „Tage, die es nicht gab“ im Überblick

Da eine zweite Staffel von „Tage, die es nicht gab“ noch nicht offiziell bestätigt wurde, steht aktuell auch noch nicht fest, wer die Darsteller in dieser sein würden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass zumindest der Hauptcast für eine Fortsetzung zurückkehren würde. Außerdem könnten sich Fans sicherlich auf zahlreiche neue Gesichter freuen.

Die aktuellen Darsteller von „Tage, die es nicht gab“ im Überblick:

Rolle – Darsteller

Miriam Hintz – Franziska Weisz

Doris Hauke – Diana Amft

Inès Lemarchal – Jasmin Gerat

Christiane Boj – Franziska Hackl

Elfriede Grünberger – Sissy Höfferer

Lukas Leodolter – Tobias Resch

Paul Paulitz – Harald Krassnitzer

Joachim Hintz – Andreas Lust

Madeleine Hintz – Chiara Bauer

Moritz Hintz – Constantin Bauer

Matthias Hintz – Lennard Winkler

Sebastian Gerlinder-Hauke – Rick Kavanian

Berta Hauke – Jutta Speidel

Sarah Hauke – Niobe Eckert

Etienne Lemarchal – Wanja Mues

Olivier Lemarchal – Etienne Halsdorf

Filip Boj – Stefan Pohl

„Tage, die es nicht gab“: Darum geht es in Staffel 1

Das allmorgendliche Bild schwarzer SUVs und schnittiger Sportwagen vor dem „Sophianum“ macht klar: Hier bringen Eltern ihre Kinder in eine Eliteschule. Unter ihnen sind auch Miriam, Doris, Inès und Christiane – vier Frauen, die seit ihrer eigenen Schulzeit am „Sophianum“ befreundet sind. Gemeinsam haben sie Höhen und Tiefen, Freud und Leid, Erfolge und Niederlagen durchlebt. Sie stehen einander nah und füreinander ein. Doch es steht ein dunkles Geheimnis zwischen ihnen.